https://ria.ru/20211007/gripp-1753465499.html

Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослых в Москве превысила эпидпорог

Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослых в Москве превысила эпидпорог - РИА Новости, 07.10.2021

Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослых в Москве превысила эпидпорог

Ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве ниже эпидпорога на 44,8% среди совокупного населения, но по взрослому населению эпидемические пороги превышены на протяжении... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T10:58

2021-10-07T10:58

2021-10-07T11:21

общество

москва

воз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

орви

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве ниже эпидпорога на 44,8% среди совокупного населения, но по взрослому населению эпидемические пороги превышены на протяжении 15 недель, поэтому важно привиться уже сейчас, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве."Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом по сравнению с эпидемическими пороговыми уровнями на прошедшей неделе ниже среди всех возрастных групп населения: среди совокупного населения - на 44,8%, среди детей 0-2 года - на 81,2%, среди детей 3–6 лет - на 83,4%, среди детей 7–14 лет - на 81,4%. Однако по взрослому населению эпидемические пороги превышены на протяжении 15 недель",- говорится в сообщении.Отмечается, что в пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: в том числе риновирусы – 38,5%, парагрипп – 15,4%, РС- вирусы – 7,7%, другие вирусы не гриппозной этиологии – 38,4%."В прошлом году активность гриппа была низкая, поэтому иммунная прослойка не укрепилась, как обычно в годы интенсивной циркуляции вирусов гриппа, кроме того, в рекомендованном ВОЗ составе вакцины изменилось два штамма вируса гриппа А, которые ранее в популяции не циркулировали",- подчеркнули в Роспотребнадзоре.Отмечается, что вакцины, которые применяют в России, прошли обязательную государственную регистрацию, имеют сертификат соответствия, а их безопасность подтверждена многочисленными исследованиями."При этом следует привиться и против коронавируса, разница между введениями препаратов составляет не меньше месяца. Важно прививаться именно сейчас, до начала подъема заболеваемости среди совокупного населения, особенно учитывая низкую заболеваемость среди детей (ниже эпидемических порогов)",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211005/testirovanie-1753208600.html

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общество, москва, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, орви, россия, коронавирус covid-19