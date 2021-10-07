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Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослых в Москве превысила эпидпорог
Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослых в Москве превысила эпидпорог - РИА Новости, 07.10.2021
Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослых в Москве превысила эпидпорог
Ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве ниже эпидпорога на 44,8% среди совокупного населения, но по взрослому населению эпидемические пороги превышены на протяжении... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T10:58
2021-10-07T11:21
общество
москва
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
орви
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве ниже эпидпорога на 44,8% среди совокупного населения, но по взрослому населению эпидемические пороги превышены на протяжении 15 недель, поэтому важно привиться уже сейчас, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве."Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом по сравнению с эпидемическими пороговыми уровнями на прошедшей неделе ниже среди всех возрастных групп населения: среди совокупного населения - на 44,8%, среди детей 0-2 года - на 81,2%, среди детей 3–6 лет - на 83,4%, среди детей 7–14 лет - на 81,4%. Однако по взрослому населению эпидемические пороги превышены на протяжении 15 недель",- говорится в сообщении.Отмечается, что в пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: в том числе риновирусы – 38,5%, парагрипп – 15,4%, РС- вирусы – 7,7%, другие вирусы не гриппозной этиологии – 38,4%."В прошлом году активность гриппа была низкая, поэтому иммунная прослойка не укрепилась, как обычно в годы интенсивной циркуляции вирусов гриппа, кроме того, в рекомендованном ВОЗ составе вакцины изменилось два штамма вируса гриппа А, которые ранее в популяции не циркулировали",- подчеркнули в Роспотребнадзоре.Отмечается, что вакцины, которые применяют в России, прошли обязательную государственную регистрацию, имеют сертификат соответствия, а их безопасность подтверждена многочисленными исследованиями."При этом следует привиться и против коронавируса, разница между введениями препаратов составляет не меньше месяца. Важно прививаться именно сейчас, до начала подъема заболеваемости среди совокупного населения, особенно учитывая низкую заболеваемость среди детей (ниже эпидемических порогов)",- говорится в сообщении.
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общество, москва, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, орви, россия, коронавирус covid-19
10:58 07.10.2021 (обновлено: 11:21 07.10.2021)
 
Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослых в Москве превысила эпидпорог

Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения в Москве превысила эпидпорог

© Pixabay / viktorpugno6Градусник
Градусник - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Pixabay / viktorpugno6
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве ниже эпидпорога на 44,8% среди совокупного населения, но по взрослому населению эпидемические пороги превышены на протяжении 15 недель, поэтому важно привиться уже сейчас, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
"Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом по сравнению с эпидемическими пороговыми уровнями на прошедшей неделе ниже среди всех возрастных групп населения: среди совокупного населения - на 44,8%, среди детей 0-2 года - на 81,2%, среди детей 3–6 лет - на 83,4%, среди детей 7–14 лет - на 81,4%. Однако по взрослому населению эпидемические пороги превышены на протяжении 15 недель",- говорится в сообщении.
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Отмечается, что в пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: в том числе риновирусы – 38,5%, парагрипп – 15,4%, РС- вирусы – 7,7%, другие вирусы не гриппозной этиологии – 38,4%.
"В прошлом году активность гриппа была низкая, поэтому иммунная прослойка не укрепилась, как обычно в годы интенсивной циркуляции вирусов гриппа, кроме того, в рекомендованном ВОЗ составе вакцины изменилось два штамма вируса гриппа А, которые ранее в популяции не циркулировали",- подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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Отмечается, что вакцины, которые применяют в России, прошли обязательную государственную регистрацию, имеют сертификат соответствия, а их безопасность подтверждена многочисленными исследованиями.
"При этом следует привиться и против коронавируса, разница между введениями препаратов составляет не меньше месяца. Важно прививаться именно сейчас, до начала подъема заболеваемости среди совокупного населения, особенно учитывая низкую заболеваемость среди детей (ниже эпидемических порогов)",- говорится в сообщении.
 
ОбществоМоскваВОЗФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоОРВИРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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