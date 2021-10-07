https://ria.ru/20211007/gretsiya-1753482582.html
В Греции привитые туристы смогут снять маски
В Греции привитые туристы смогут снять маски - РИА Новости, 07.10.2021
В Греции привитые туристы смогут снять маски
Правительство Греции отменило ограничительные меры для вакцинированных жителей и туристов даже в "красных" регионах, где растет заболеваемость коронавирусом... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:07
2021-10-07T13:07
2021-10-07T13:08
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Правительство Греции отменило ограничительные меры для вакцинированных жителей и туристов даже в "красных" регионах, где растет заболеваемость коронавирусом. Изменения вступят в силу с 9 октября, сообщает АТОР.Согласно новым правилам, в заведениях общепита, работающих по принципу COVID-free, снимаются все ограничения на количество посетителей, музыку и проведение развлекательных мероприятий. Гостям не нужно будет даже носить маски. Однако персонал продолжит соблюдать все санитарные протоколы.Для кафе и ресторанов, в которых разрешается находиться как привитым, так и не вакцинированным, текущие ограничения сохранятся.Также местные власти пока не планируют отказываться от цветовой классификации для регионов: "красные" области, где нужно носить маску, пользоваться антисептиком и соблюдать социальную дистанцию, по-прежнему будут выделять на эпидемиологической карте страны.
https://ria.ru/20211007/abu-dabi-1753378740.html
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13:07 07.10.2021 (обновлено: 13:08 07.10.2021)
В Греции привитые туристы смогут снять маски
В Греции отменили все ограничения для привитых туристов