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Туризм
https://ria.ru/20211007/gretsiya-1753482582.html
В Греции привитые туристы смогут снять маски
В Греции привитые туристы смогут снять маски - РИА Новости, 07.10.2021
В Греции привитые туристы смогут снять маски
Правительство Греции отменило ограничительные меры для вакцинированных жителей и туристов даже в "красных" регионах, где растет заболеваемость коронавирусом... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:07
2021-10-07T13:08
туризм
вакцинация
греция
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Правительство Греции отменило ограничительные меры для вакцинированных жителей и туристов даже в "красных" регионах, где растет заболеваемость коронавирусом. Изменения вступят в силу с 9 октября, сообщает АТОР.Согласно новым правилам, в заведениях общепита, работающих по принципу COVID-free, снимаются все ограничения на количество посетителей, музыку и проведение развлекательных мероприятий. Гостям не нужно будет даже носить маски. Однако персонал продолжит соблюдать все санитарные протоколы.Для кафе и ресторанов, в которых разрешается находиться как привитым, так и не вакцинированным, текущие ограничения сохранятся.Также местные власти пока не планируют отказываться от цветовой классификации для регионов: "красные" области, где нужно носить маску, пользоваться антисептиком и соблюдать социальную дистанцию, по-прежнему будут выделять на эпидемиологической карте страны.
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вакцинация, греция, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, кафе, рестораны, куда поехать, коронавирус covid-19, куда можно лететь
13:07 07.10.2021 (обновлено: 13:08 07.10.2021)
 
В Греции привитые туристы смогут снять маски

В Греции отменили все ограничения для привитых туристов

© Pixabay / user32212 Кафе в Греции
Кафе в Греции - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Pixabay / user32212
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Правительство Греции отменило ограничительные меры для вакцинированных жителей и туристов даже в "красных" регионах, где растет заболеваемость коронавирусом. Изменения вступят в силу с 9 октября, сообщает АТОР.
Согласно новым правилам, в заведениях общепита, работающих по принципу COVID-free, снимаются все ограничения на количество посетителей, музыку и проведение развлекательных мероприятий. Гостям не нужно будет даже носить маски. Однако персонал продолжит соблюдать все санитарные протоколы.
Для кафе и ресторанов, в которых разрешается находиться как привитым, так и не вакцинированным, текущие ограничения сохранятся.
Также местные власти пока не планируют отказываться от цветовой классификации для регионов: "красные" области, где нужно носить маску, пользоваться антисептиком и соблюдать социальную дистанцию, по-прежнему будут выделять на эпидемиологической карте страны.
Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
Вчера, 10:36Туризм
Эксперты рассказали, как российским туристам попасть в Абу-Даби
 
ТуризмВакцинацияГрецияНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)туристыКафеРестораныкуда поехатьКоронавирус COVID-19куда можно лететь
 
 
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