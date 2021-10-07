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"Единая Россия" утвердила состав фракции в Госдуме

"Единая Россия" утвердила состав фракции в Госдуме - РИА Новости, 07.10.2021

"Единая Россия" утвердила состав фракции в Госдуме

"Единая Россия" утвердила фракционный состав в Госдуме VIII созыва в количестве 324 депутатов. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T17:14

2021-10-07T17:14

2021-10-07T17:47

политика

госдума рф

выборы в государственную думу

единая россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. "Единая Россия" утвердила фракционный состав в Госдуме VIII созыва в количестве 324 депутатов."Предлагается принять решение о создании фракции "Единая Россия" в Госдуме VIII созыва и утвердить состав фракции в количестве 324 депутатов", - сообщил член высшего совета партии Владимир Васильев во время организационного собрания фракции.В Telegram-канале "Единой России" уточняется, что во фракцию вошли 324 депутата, включая двух депутатов-самовыдвиженцев Владислава Резника и Леонида Бабашова."По результатам выборов в Госдуму (ЕР) одержала убедительную победу… Хотел бы проинформировать, что (есть) два заявления о вхождении во фракцию от депутатов Резника Владислава Матусовича, избранного по Адыгейскому одномандатному округу, и Бабашова Леонида Ивановича, выдвинувшего свою кандидатуру самостоятельно и избранного по Евпаторийскому одномандатному округу", - заявил Васильев на первом фракционном заседании партии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, единая россия