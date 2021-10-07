17:14 07.10.2021 (обновлено: 17:47 07.10.2021)
"Единая Россия" утвердила состав фракции в Госдуме
"Единая Россия" утвердила состав фракции в Госдуме восьмого созыва
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЧлены партии "Единая Россия" в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" по завершении единого дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Москв
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. "Единая Россия" утвердила фракционный состав в Госдуме VIII созыва в количестве 324 депутатов.
"Предлагается принять решение о создании фракции "Единая Россия" в Госдуме VIII созыва и утвердить состав фракции в количестве 324 депутатов", - сообщил член высшего совета партии Владимир Васильев во время организационного собрания фракции.
В Telegram-канале "Единой России" уточняется, что во фракцию вошли 324 депутата, включая двух депутатов-самовыдвиженцев Владислава Резника и Леонида Бабашова.
"По результатам выборов в Госдуму (ЕР) одержала убедительную победу… Хотел бы проинформировать, что (есть) два заявления о вхождении во фракцию от депутатов Резника Владислава Матусовича, избранного по Адыгейскому одномандатному округу, и Бабашова Леонида Ивановича, выдвинувшего свою кандидатуру самостоятельно и избранного по Евпаторийскому одномандатному округу", - заявил Васильев на первом фракционном заседании партии.