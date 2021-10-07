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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
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"Единая Россия" утвердила состав фракции в Госдуме
"Единая Россия" утвердила состав фракции в Госдуме - РИА Новости, 07.10.2021
"Единая Россия" утвердила состав фракции в Госдуме
"Единая Россия" утвердила фракционный состав в Госдуме VIII созыва в количестве 324 депутатов. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T17:14
2021-10-07T17:47
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
единая россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. "Единая Россия" утвердила фракционный состав в Госдуме VIII созыва в количестве 324 депутатов."Предлагается принять решение о создании фракции "Единая Россия" в Госдуме VIII созыва и утвердить состав фракции в количестве 324 депутатов", - сообщил член высшего совета партии Владимир Васильев во время организационного собрания фракции.В Telegram-канале "Единой России" уточняется, что во фракцию вошли 324 депутата, включая двух депутатов-самовыдвиженцев Владислава Резника и Леонида Бабашова."По результатам выборов в Госдуму (ЕР) одержала убедительную победу… Хотел бы проинформировать, что (есть) два заявления о вхождении во фракцию от депутатов Резника Владислава Матусовича, избранного по Адыгейскому одномандатному округу, и Бабашова Леонида Ивановича, выдвинувшего свою кандидатуру самостоятельно и избранного по Евпаторийскому одномандатному округу", - заявил Васильев на первом фракционном заседании партии.
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политика, госдума рф, единая россия
17:14 07.10.2021 (обновлено: 17:47 07.10.2021)
 
"Единая Россия" утвердила состав фракции в Госдуме

"Единая Россия" утвердила состав фракции в Госдуме восьмого созыва

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЧлены партии "Единая Россия" в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" по завершении единого дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Москв
Члены партии Единая Россия в штабе общественной поддержки партии Единая Россия по завершении единого дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Москв - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. "Единая Россия" утвердила фракционный состав в Госдуме VIII созыва в количестве 324 депутатов.
"Предлагается принять решение о создании фракции "Единая Россия" в Госдуме VIII созыва и утвердить состав фракции в количестве 324 депутатов", - сообщил член высшего совета партии Владимир Васильев во время организационного собрания фракции.
В Telegram-канале "Единой России" уточняется, что во фракцию вошли 324 депутата, включая двух депутатов-самовыдвиженцев Владислава Резника и Леонида Бабашова.
"По результатам выборов в Госдуму (ЕР) одержала убедительную победу… Хотел бы проинформировать, что (есть) два заявления о вхождении во фракцию от депутатов Резника Владислава Матусовича, избранного по Адыгейскому одномандатному округу, и Бабашова Леонида Ивановича, выдвинувшего свою кандидатуру самостоятельно и избранного по Евпаторийскому одномандатному округу", - заявил Васильев на первом фракционном заседании партии.
 
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