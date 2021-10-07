"Закрытый показ" с Гордоном вернется в эфир Первого канала

"Похоже, "Закрытый показ" возвращается. Многие, очень многие ждали этого с нетерпением. Возвращается он картиной о фантастической советской и российской актрисе. Фильм снимался больше пяти лет и выходит сейчас – к 85-летию Аллы Демидовой. Правила программы остались прежними: до просмотра фильма я обращаюсь к каждому из собравшихся уважаемых гостей с просьбой объяснить, почему стоит или не стоит смотреть это кино. Потом мы все вместе смотрим фильм, ну а дальше обсуждаем его", – сказал Александр Гордон.