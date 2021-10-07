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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211007/gordon-1753544993.html
"Закрытый показ" с Гордоном вернется в эфир Первого канала
"Закрытый показ" с Гордоном вернется в эфир Первого канала - РИА Новости, 07.10.2021
"Закрытый показ" с Гордоном вернется в эфир Первого канала
Ток-шоу "Закрытый показ" вернется в эфир Первого канала спустя восемь лет, сообщила пресс-служба Первого канала. Участники нового выпуска обсудят документальный РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T17:05
2021-10-07T17:05
шоубиз
александр гордон
новости культуры
алена долецкая
первый канал (телеканал)
любовь аркус
знаменитости
вениамин смехов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Ток-шоу "Закрытый показ" вернется в эфир Первого канала спустя восемь лет, сообщила пресс-служба Первого канала. Участники нового выпуска обсудят документальный фильм Любови Аркус "Кто тебя победил никто".Отмечается, что в дискуссиях обновленного "Закрытого показа", посвященного фильму "Кто тебя победил никто", помимо создателей, приняли участие актер Вениамин Смехов, художник Павел Каплевич, телеобозреватель Арина Бородина, лингвист Максим Кронгауз, историк кино Евгений Марголит, кинокритики Михаил Ратгауз, Борис Нелепо, Александр Колбовский, Василий Степанов, а также Алена Долецкая и Юрий Сапрыкин.Любовь Аркус окажется в роли обсуждаемого режиссера не впервые. В 2013 году на суд критиков и зрителей была представлена ее работа "Антон тут рядом".Программа выйдет 9 октября в 21.30.
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александр гордон, новости культуры, алена долецкая, первый канал (телеканал), любовь аркус, знаменитости, вениамин смехов
17:05 07.10.2021
 
"Закрытый показ" с Гордоном вернется в эфир Первого канала

"Закрытый показ" с Александром Гордоном вернется в эфир Первого канала спустя восемь лет

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПрогон спектакля А.Гордона "Снег"
Прогон спектакля А.Гордона Снег - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Ток-шоу "Закрытый показ" вернется в эфир Первого канала спустя восемь лет, сообщила пресс-служба Первого канала. Участники нового выпуска обсудят документальный фильм Любови Аркус "Кто тебя победил никто".

"Похоже, "Закрытый показ" возвращается. Многие, очень многие ждали этого с нетерпением. Возвращается он картиной о фантастической советской и российской актрисе. Фильм снимался больше пяти лет и выходит сейчас – к 85-летию Аллы Демидовой. Правила программы остались прежними: до просмотра фильма я обращаюсь к каждому из собравшихся уважаемых гостей с просьбой объяснить, почему стоит или не стоит смотреть это кино. Потом мы все вместе смотрим фильм, ну а дальше обсуждаем его", – сказал Александр Гордон.

Отмечается, что в дискуссиях обновленного "Закрытого показа", посвященного фильму "Кто тебя победил никто", помимо создателей, приняли участие актер Вениамин Смехов, художник Павел Каплевич, телеобозреватель Арина Бородина, лингвист Максим Кронгауз, историк кино Евгений Марголит, кинокритики Михаил Ратгауз, Борис Нелепо, Александр Колбовский, Василий Степанов, а также Алена Долецкая и Юрий Сапрыкин.
Любовь Аркус окажется в роли обсуждаемого режиссера не впервые. В 2013 году на суд критиков и зрителей была представлена ее работа "Антон тут рядом".
Программа выйдет 9 октября в 21.30.
Журналист Александр Гордон в студии радио Sputnik в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
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ШоубизАлександр ГордонНовости культурыАлена ДолецкаяПервый канал (телеканал)Любовь АркусЗнаменитостиВениамин Смехов
 
 
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