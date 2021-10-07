https://ria.ru/20211007/gorbachev-1753589160.html
Стала известна правда о здоровье Горбачева
Горбачев не болеет COVID-19, заявили в фонде - РИА Новости, 07.10.2021
Стала известна правда о здоровье Горбачева
Первый президент СССР Михаил Горбачев уже больше месяца по рекомендации врачей соблюдает карантин в связи с пандемией, но коронавирусом не болеет, сообщил РИА... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T21:07
2021-10-07T21:07
2021-10-07T21:16
горбачев-фонд
распространение коронавируса
михаил горбачев
здоровье - общество
павел палажченко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156257/77/1562577705_0:0:3152:1774_1920x0_80_0_0_67c1caeaef283158cd9d5e53d6dfb58a.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачев уже больше месяца по рекомендации врачей соблюдает карантин в связи с пандемией, но коронавирусом не болеет, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.В ряде СМИ появилась информация, что Горбачев находится в больнице на карантине."Он на карантине в связи с ситуацией с коронавирусом по рекомендации врачей. Сам он не болеет", - сказал Палажченко РИА Новости.Карантин, по его словам, длится уже больше месяца.При этом он отказался комментировать вопрос местонахождения Горбачева, но отметил, что пресс-служба Горбачев-фонда находится с ним в постоянном контакте."Я с ним сегодня говорил. Он сегодня отправил поздравление (президенту РФ Владимиру) Путину", - сказал Палажченко.
https://ria.ru/20210302/gorbachev-1599403016.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156257/77/1562577705_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_0290f773ad42bface0ac7c46c945f4cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горбачев-фонд, михаил горбачев, здоровье - общество, павел палажченко, россия
21:07 07.10.2021 (обновлено: 21:16 07.10.2021)
Горбачев не болеет COVID-19, заявили в фонде
Горбачев не болеет COVID-19, заявили в фонде