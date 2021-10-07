https://ria.ru/20211007/gorbachev-1753589160.html

Стала известна правда о здоровье Горбачева

Горбачев не болеет COVID-19, заявили в фонде - РИА Новости, 07.10.2021

Стала известна правда о здоровье Горбачева

Первый президент СССР Михаил Горбачев уже больше месяца по рекомендации врачей соблюдает карантин в связи с пандемией, но коронавирусом не болеет, сообщил РИА... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T21:07

2021-10-07T21:07

2021-10-07T21:16

горбачев-фонд

распространение коронавируса

михаил горбачев

здоровье - общество

павел палажченко

россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачев уже больше месяца по рекомендации врачей соблюдает карантин в связи с пандемией, но коронавирусом не болеет, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.В ряде СМИ появилась информация, что Горбачев находится в больнице на карантине."Он на карантине в связи с ситуацией с коронавирусом по рекомендации врачей. Сам он не болеет", - сказал Палажченко РИА Новости.Карантин, по его словам, длится уже больше месяца.При этом он отказался комментировать вопрос местонахождения Горбачева, но отметил, что пресс-служба Горбачев-фонда находится с ним в постоянном контакте."Я с ним сегодня говорил. Он сегодня отправил поздравление (президенту РФ Владимиру) Путину", - сказал Палажченко.

https://ria.ru/20210302/gorbachev-1599403016.html

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горбачев-фонд, михаил горбачев, здоровье - общество, павел палажченко, россия