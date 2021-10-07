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https://ria.ru/20211007/gorbachev-1753589160.html
Стала известна правда о здоровье Горбачева
Горбачев не болеет COVID-19, заявили в фонде - РИА Новости, 07.10.2021
Стала известна правда о здоровье Горбачева
Первый президент СССР Михаил Горбачев уже больше месяца по рекомендации врачей соблюдает карантин в связи с пандемией, но коронавирусом не болеет, сообщил РИА... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T21:07
2021-10-07T21:16
горбачев-фонд
распространение коронавируса
михаил горбачев
здоровье - общество
павел палажченко
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачев уже больше месяца по рекомендации врачей соблюдает карантин в связи с пандемией, но коронавирусом не болеет, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.В ряде СМИ появилась информация, что Горбачев находится в больнице на карантине."Он на карантине в связи с ситуацией с коронавирусом по рекомендации врачей. Сам он не болеет", - сказал Палажченко РИА Новости.Карантин, по его словам, длится уже больше месяца.При этом он отказался комментировать вопрос местонахождения Горбачева, но отметил, что пресс-служба Горбачев-фонда находится с ним в постоянном контакте."Я с ним сегодня говорил. Он сегодня отправил поздравление (президенту РФ Владимиру) Путину", - сказал Палажченко.
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горбачев-фонд, михаил горбачев, здоровье - общество, павел палажченко, россия
21:07 07.10.2021 (обновлено: 21:16 07.10.2021)
 
Горбачев не болеет COVID-19, заявили в фонде

Горбачев не болеет COVID-19, заявили в фонде

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев
Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачев уже больше месяца по рекомендации врачей соблюдает карантин в связи с пандемией, но коронавирусом не болеет, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.
В ряде СМИ появилась информация, что Горбачев находится в больнице на карантине.
"Он на карантине в связи с ситуацией с коронавирусом по рекомендации врачей. Сам он не болеет", - сказал Палажченко РИА Новости.
Карантин, по его словам, длится уже больше месяца.
При этом он отказался комментировать вопрос местонахождения Горбачева, но отметил, что пресс-служба Горбачев-фонда находится с ним в постоянном контакте.
"Я с ним сегодня говорил. Он сегодня отправил поздравление (президенту РФ Владимиру) Путину", - сказал Палажченко.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 00:24
Биография Михаила Горбачева
 
Распространение коронавирусаГорбачев-фондМихаил ГорбачевЗдоровье - ОбществоПавел ПалажченкоРоссия
 
 
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