Столетний экс-охранник концлагеря Заксенхаузен отказался от слова в суде
Столетний экс-охранник концлагеря Заксенхаузен отказался от слова в первый день суда в ФРГ
БЕРЛИН, 7 окт - РИА Новости. Суд над 100-летним экс-охранником концлагеря Заксенхаузена начался в ФРГ, подсудимый отказался от слова после того, как ему было зачитано обвинение - бывший эсэсовец обвиняется в причастности к гибели 3518 узников нацистского лагеря.
"Дальнейшие слушания запланированы... вплоть до 7 января 2022 года", - говорится на сайте суда города Нойруппин (земля Бранденбург), в связи с большим интересом со стороны СМИ и ограничениями из-за коронавируса процесс будут проходить в спортзале исправительного учреждения в городе Бранденбург-на-Хафеле.
В четверг здание, где проходят слушания, контролировали полицейские, зрителей на входе обыскивали на наличие оружия, металлических и стеклянных бутылок и банок, свистков, листовок и транспарантов. В зале было запрещено пользоваться мобильными телефонами и ноутбуками, в том числе и представителям прессы. Фотографов и телеоператоров запустили в зал заседаний на несколько минут перед началом слушаний. Все присутствующие обязаны были носить защитные маски, а также демонстрировать на входе справку о вакцинации от коронавируса либо о перенесенном заболевании, либо негативный тест. Все эти требования предварительно были опубликованы на сайте суда Нойруппина.
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В процессе принимают участие свидетели - бывшие узники нацистского лагеря.
Более 200 тысяч узников были отправлены с 1936 по 1945 годы в концлагерь Заксенхаузен в городе Ораниенбург под Берлином. Десятки тысяч человек погибли там от голода, болезней, принудительного труда, медицинских опытов, которые ставили над узниками нацистские врачи, пыток и акций по систематическому уничтожению, которые проводили военизированные подразделения СС. Бойцы Красной Армии и Войска Польского освободили 22 апреля 1945 года концлагерь, там находились около 3 тысяч узников. Более 30 тысяч узников были предварительно угнаны силами СС, так называемый "марш смерти" сопровождался зверствами со стороны охранников. На территории бывшего лагеря работает мемориал, ежегодно его посещают около 700 тысяч человек.