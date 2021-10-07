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"Газпром" выполняет все обязательства по контрактам, заявили в компании
"Газпром" выполняет все обязательства по контрактам, заявили в компании - РИА Новости, 07.10.2021
"Газпром" выполняет все обязательства по контрактам, заявили в компании
ГАЗПРОМ ПОДЧЕРКИВАЛ И БУДЕТ ПОДЧЕРКИВАТЬ, ЧТО ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КОНТРАКТАМ И ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ЗАЯВКИ - ГАЗПРОМ РИА Новости, 07.10.2021
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ГАЗПРОМ ПОДЧЕРКИВАЛ И БУДЕТ ПОДЧЕРКИВАТЬ, ЧТО ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КОНТРАКТАМ И ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ЗАЯВКИ - ГАЗПРОМГАЗПРОМ ПО МЕРЕ СИЛ ПОСТАВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ГАЗА В ЕВРОПУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРАИНСКОМУ МАРШРУТУ - КОМПАНИЯРИА Новости
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