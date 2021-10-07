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Ленинградская область
https://ria.ru/20211007/gazifikatsiya-1753555681.html
Ленобласть и "Газпром" подписали дорожную карту по газификации
Ленобласть и "Газпром" подписали дорожную карту по газификации - РИА Новости, 07.10.2021
Ленобласть и "Газпром" подписали дорожную карту по газификации
Ленинградская область и "Газпром" подписали дорожную карту по развитию сети газомоторной инфраструктуры и использованию природного газа в качестве моторного... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T17:42
2021-10-07T17:42
ленинградская область
кингисепп
подпорожье
газпром
александр дрозденко
виталий маркелов
сергей харлашкин
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С.– ПEТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Ленинградская область и "Газпром" подписали дорожную карту по развитию сети газомоторной инфраструктуры и использованию природного газа в качестве моторного топлива на 2021-2023 годы, сообщил глава региона Александр Дрозденко.Церемония подписания состоялась в рамках Петербургского международного газового форума. Ключевой документ по развитию инфраструктуры подписали заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин и заместитель председателя правления ПАО Газпром Виталий Маркелов. Дорожная карта предполагает расширение сети газомоторной инфраструктуры в регионе.По словам губернатора, газовое топливо более экологично и потому область заинтересована в переходе на него."Планируется строительство 23 заправочных станций на территории Ленинградской области. При этом, мы обязуемся предоставить льготы по транспортному налогу в 50%, а также финансирование из бюджета области в размере одного миллиарда рублей, софинансирование строительства станций, а ещё мы берём на себя обязательство стимулировать крупные компании переходить на газомоторное топливо. Программа очень серьёзная. Сейчас мы уже являемся одними из лидеров в СЗФО по переходу на газомоторное топливо. Только за последний год более 300 крупных автомобилей, включая автобусы, перешли на него. Но мы, конечно, хотим, чтобы это число измерялось тысячами", — сообщил Дрозденко.Ленинградская область в качестве пилотного региона участвует в реализации программы развития рынка газомоторного топлива с 2019 года. Сейчас в регионе действуют семь объектов газозаправочной инфраструктуры общего пользования ― в Тихвине, Тосно, Гатчине, Всеволожске, Кингисеппе, Подпорожье. По результатам реализации дорожной карты на территории Ленинградской области сеть газозаправочной инфраструктуры составит 23 объекта к концу 2023 года, напомнили в пресс-службе.
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кингисепп, подпорожье, газпром, александр дрозденко, виталий маркелов, сергей харлашкин
17:42 07.10.2021
 

Ленобласть и "Газпром" подписали дорожную карту по газификации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.– ПEТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Ленинградская область и "Газпром" подписали дорожную карту по развитию сети газомоторной инфраструктуры и использованию природного газа в качестве моторного топлива на 2021-2023 годы, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Церемония подписания состоялась в рамках Петербургского международного газового форума. Ключевой документ по развитию инфраструктуры подписали заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин и заместитель председателя правления ПАО Газпром Виталий Маркелов. Дорожная карта предполагает расширение сети газомоторной инфраструктуры в регионе.
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По словам губернатора, газовое топливо более экологично и потому область заинтересована в переходе на него.
"Планируется строительство 23 заправочных станций на территории Ленинградской области. При этом, мы обязуемся предоставить льготы по транспортному налогу в 50%, а также финансирование из бюджета области в размере одного миллиарда рублей, софинансирование строительства станций, а ещё мы берём на себя обязательство стимулировать крупные компании переходить на газомоторное топливо. Программа очень серьёзная. Сейчас мы уже являемся одними из лидеров в СЗФО по переходу на газомоторное топливо. Только за последний год более 300 крупных автомобилей, включая автобусы, перешли на него. Но мы, конечно, хотим, чтобы это число измерялось тысячами", — сообщил Дрозденко.
Ленинградская область в качестве пилотного региона участвует в реализации программы развития рынка газомоторного топлива с 2019 года. Сейчас в регионе действуют семь объектов газозаправочной инфраструктуры общего пользования ― в Тихвине, Тосно, Гатчине, Всеволожске, Кингисеппе, Подпорожье. По результатам реализации дорожной карты на территории Ленинградской области сеть газозаправочной инфраструктуры составит 23 объекта к концу 2023 года, напомнили в пресс-службе.
 
Ленинградская областьКингисеппПодпорожьеГазпромАлександр ДрозденкоВиталий МаркеловСергей Харлашкин
 
 
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