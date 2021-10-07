https://ria.ru/20211007/gazifikatsiya-1753555681.html

Ленобласть и "Газпром" подписали дорожную карту по газификации

Ленобласть и "Газпром" подписали дорожную карту по газификации - РИА Новости, 07.10.2021

Ленобласть и "Газпром" подписали дорожную карту по газификации

Ленинградская область и "Газпром" подписали дорожную карту по развитию сети газомоторной инфраструктуры и использованию природного газа в качестве моторного... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T17:42

2021-10-07T17:42

2021-10-07T17:42

ленинградская область

кингисепп

подпорожье

газпром

александр дрозденко

виталий маркелов

сергей харлашкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735375936_0:270:3075:2000_1920x0_80_0_0_12cbdeeb7e81f74b22738c0305664d0e.jpg

С.– ПEТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Ленинградская область и "Газпром" подписали дорожную карту по развитию сети газомоторной инфраструктуры и использованию природного газа в качестве моторного топлива на 2021-2023 годы, сообщил глава региона Александр Дрозденко.Церемония подписания состоялась в рамках Петербургского международного газового форума. Ключевой документ по развитию инфраструктуры подписали заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин и заместитель председателя правления ПАО Газпром Виталий Маркелов. Дорожная карта предполагает расширение сети газомоторной инфраструктуры в регионе.По словам губернатора, газовое топливо более экологично и потому область заинтересована в переходе на него."Планируется строительство 23 заправочных станций на территории Ленинградской области. При этом, мы обязуемся предоставить льготы по транспортному налогу в 50%, а также финансирование из бюджета области в размере одного миллиарда рублей, софинансирование строительства станций, а ещё мы берём на себя обязательство стимулировать крупные компании переходить на газомоторное топливо. Программа очень серьёзная. Сейчас мы уже являемся одними из лидеров в СЗФО по переходу на газомоторное топливо. Только за последний год более 300 крупных автомобилей, включая автобусы, перешли на него. Но мы, конечно, хотим, чтобы это число измерялось тысячами", — сообщил Дрозденко.Ленинградская область в качестве пилотного региона участвует в реализации программы развития рынка газомоторного топлива с 2019 года. Сейчас в регионе действуют семь объектов газозаправочной инфраструктуры общего пользования ― в Тихвине, Тосно, Гатчине, Всеволожске, Кингисеппе, Подпорожье. По результатам реализации дорожной карты на территории Ленинградской области сеть газозаправочной инфраструктуры составит 23 объекта к концу 2023 года, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211007/kredit-1753506395.html

кингисепп

подпорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кингисепп, подпорожье, газпром, александр дрозденко, виталий маркелов, сергей харлашкин