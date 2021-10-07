Ленобласть и "Газпром" подписали дорожную карту по газификации
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко
С.– ПEТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Ленинградская область и "Газпром" подписали дорожную карту по развитию сети газомоторной инфраструктуры и использованию природного газа в качестве моторного топлива на 2021-2023 годы, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Церемония подписания состоялась в рамках Петербургского международного газового форума. Ключевой документ по развитию инфраструктуры подписали заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин и заместитель председателя правления ПАО Газпром Виталий Маркелов. Дорожная карта предполагает расширение сети газомоторной инфраструктуры в регионе.
По словам губернатора, газовое топливо более экологично и потому область заинтересована в переходе на него.
"Планируется строительство 23 заправочных станций на территории Ленинградской области. При этом, мы обязуемся предоставить льготы по транспортному налогу в 50%, а также финансирование из бюджета области в размере одного миллиарда рублей, софинансирование строительства станций, а ещё мы берём на себя обязательство стимулировать крупные компании переходить на газомоторное топливо. Программа очень серьёзная. Сейчас мы уже являемся одними из лидеров в СЗФО по переходу на газомоторное топливо. Только за последний год более 300 крупных автомобилей, включая автобусы, перешли на него. Но мы, конечно, хотим, чтобы это число измерялось тысячами", — сообщил Дрозденко.
Ленинградская область в качестве пилотного региона участвует в реализации программы развития рынка газомоторного топлива с 2019 года. Сейчас в регионе действуют семь объектов газозаправочной инфраструктуры общего пользования ― в Тихвине, Тосно, Гатчине, Всеволожске, Кингисеппе, Подпорожье. По результатам реализации дорожной карты на территории Ленинградской области сеть газозаправочной инфраструктуры составит 23 объекта к концу 2023 года, напомнили в пресс-службе.