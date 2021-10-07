Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211007/gaz-1753596003.html
В США призвали ввести санкции против России за всплеск цен на газ
В США призвали ввести санкции против России за всплеск цен на газ - РИА Новости, 07.10.2021
В США призвали ввести санкции против России за всплеск цен на газ
Американский конгрессмен Майкл Маккол заявил, что Россия якобы спровоцировала всплеск цен на газ через ограничение поставок на европейский рынок, и призвал... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T22:30
2021-10-07T22:30
в мире
сша
джо байден
евросоюз
северный поток — 2
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583002368_0:135:2752:1683_1920x0_80_0_0_54368d926706ae4b15de6f7350c140c6.jpg
ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Американский конгрессмен Майкл Маккол заявил, что Россия якобы спровоцировала всплеск цен на газ через ограничение поставок на европейский рынок, и призвал администрацию США расширить санкции против трубопроводного проекта "Северный поток — 2".В опубликованном заявлении Маккол утверждает, что действия, которые он приписывает Кремлю, имеют целью ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2", по которому Россия собирается поставлять дополнительные объемы газа в Европу."Кремль придерживает газовые поставки в Европу, что привело к резкому росту цен на газ и снижению резервов в преддверии зимы по всему континенту", - утверждает Маккол, старший республиканец в международном комитете палаты представителей.Он процитировал вице-премьера РФ Александра Новака, который говорил, что охладить ситуацию на рынках помогла бы скорейшая сертификация "Северного потока — 2", уже достроенного, но пока не введенного в эксплуатацию.Маккол обвинил президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель в игнорировании российских попыток якобы оказать давление на Европу через "манипулирование" региональным газовым рынком и провоцирование "жестокого энергетического кризиса на континенте"."Если Байден немедленно не отменит исключения по критическим санкциям против "Северного потока — 2" и не остановит трубопровод, он тем самым даст российскому президенту еще одно орудие вредоносного влияния, которое может быть задействовано против Украины и других наших европейских партнеров", - сказал Маккол.Ему принадлежит авторство поправок к оборонному бюджету, которые обязывают администрацию США распространить санкции на всех без исключения участников "Северного потока — 2", в том числе оператора проекта, которая выведена из-под действий рестрикций.На совещании в среду президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту российского газа через Украину и поручил министру энергетики Николаю Шульгинову взять это на контроль. После заявления Путина цены на газ резко снизились.В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный потока — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20211006/gaz-1753347458.html
https://ria.ru/20211006/evrosovet-1753365181.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583002368_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_8f3d9ead3ffc70385d412fc7edfa2d01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, джо байден, евросоюз, северный поток — 2, россия
22:30 07.10.2021
 
В США призвали ввести санкции против России за всплеск цен на газ

Американский конгрессмен Маккол призвал ввести санкции против РФ за всплеск цен на газ

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Сената
Здание Сената - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Американский конгрессмен Майкл Маккол заявил, что Россия якобы спровоцировала всплеск цен на газ через ограничение поставок на европейский рынок, и призвал администрацию США расширить санкции против трубопроводного проекта "Северный поток — 2".
В опубликованном заявлении Маккол утверждает, что действия, которые он приписывает Кремлю, имеют целью ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2", по которому Россия собирается поставлять дополнительные объемы газа в Европу.
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 15:31
В Японии объяснили, почему Россию нельзя обвинить в росте цен на газ
"Кремль придерживает газовые поставки в Европу, что привело к резкому росту цен на газ и снижению резервов в преддверии зимы по всему континенту", - утверждает Маккол, старший республиканец в международном комитете палаты представителей.
Он процитировал вице-премьера РФ Александра Новака, который говорил, что охладить ситуацию на рынках помогла бы скорейшая сертификация "Северного потока — 2", уже достроенного, но пока не введенного в эксплуатацию.
Маккол обвинил президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель в игнорировании российских попыток якобы оказать давление на Европу через "манипулирование" региональным газовым рынком и провоцирование "жестокого энергетического кризиса на континенте".
"Если Байден немедленно не отменит исключения по критическим санкциям против "Северного потока — 2" и не остановит трубопровод, он тем самым даст российскому президенту еще одно орудие вредоносного влияния, которое может быть задействовано против Украины и других наших европейских партнеров", - сказал Маккол.
Ему принадлежит авторство поправок к оборонному бюджету, которые обязывают администрацию США распространить санкции на всех без исключения участников "Северного потока — 2", в том числе оператора проекта, которая выведена из-под действий рестрикций.
Инженер на объекте системы газораспределения в Венгрии - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 16:34
Глава Евросовета оценил роль России в повышении цен на газ
На совещании в среду президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту российского газа через Украину и поручил министру энергетики Николаю Шульгинову взять это на контроль. После заявления Путина цены на газ резко снизились.
В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный потока — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
 
В миреСШАДжо БайденЕвросоюзСеверный поток — 2Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34СМИ назвало товары с максимальным ростом цен к концу года
04:29На Амурском ГПЗ произошел взрыв газа с возгоранием
04:15Нужно ли выключать геолокацию в своем смартфоне? Эксперт дал четкий ответ
04:11Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек
04:07В Польше рассказали, как "удар по Москве" обогатит россиян
03:42Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
03:35Экологи узнали, каких отходов больше всего на полигонах в России
03:35Россиянам посоветовали продукт для восстановления работы кишечника
03:27Врач рассказал, как укрепить иммунитет без БАДов
03:16Аналитик спрогнозировала, что будет с рублем к Новому году
03:06Россия приступила к модернизации космической системы наведения
03:02Выполнен первый в истории чартерный рейс из Владивостока в Египет
03:00Агроном предупредил об опасности комнатных растений для детей
02:49Мать дагестанца, напавшего на пассажира метро, раскрыла свою версию драки
02:40Диетолог рассказала, что будет, если есть йогурт каждый день
02:38В Европе раскрыли причину газового кризиса
02:36Защита топ-менеджера "Новатэка" потребовала закрыть его дело
02:15Экономист предупредил о грядущем подорожании картофеля
02:15Врач рассказала, с чем связана высокая смертность от COVID-19
01:48В Латвии невакцинированным запретили посещать магазины
Лента новостейМолния