https://ria.ru/20211007/gaz-1753596003.html

В США призвали ввести санкции против России за всплеск цен на газ

В США призвали ввести санкции против России за всплеск цен на газ - РИА Новости, 07.10.2021

В США призвали ввести санкции против России за всплеск цен на газ

Американский конгрессмен Майкл Маккол заявил, что Россия якобы спровоцировала всплеск цен на газ через ограничение поставок на европейский рынок, и призвал... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T22:30

2021-10-07T22:30

2021-10-07T22:30

в мире

сша

джо байден

евросоюз

северный поток — 2

россия

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ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Американский конгрессмен Майкл Маккол заявил, что Россия якобы спровоцировала всплеск цен на газ через ограничение поставок на европейский рынок, и призвал администрацию США расширить санкции против трубопроводного проекта "Северный поток — 2".В опубликованном заявлении Маккол утверждает, что действия, которые он приписывает Кремлю, имеют целью ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2", по которому Россия собирается поставлять дополнительные объемы газа в Европу."Кремль придерживает газовые поставки в Европу, что привело к резкому росту цен на газ и снижению резервов в преддверии зимы по всему континенту", - утверждает Маккол, старший республиканец в международном комитете палаты представителей.Он процитировал вице-премьера РФ Александра Новака, который говорил, что охладить ситуацию на рынках помогла бы скорейшая сертификация "Северного потока — 2", уже достроенного, но пока не введенного в эксплуатацию.Маккол обвинил президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель в игнорировании российских попыток якобы оказать давление на Европу через "манипулирование" региональным газовым рынком и провоцирование "жестокого энергетического кризиса на континенте"."Если Байден немедленно не отменит исключения по критическим санкциям против "Северного потока — 2" и не остановит трубопровод, он тем самым даст российскому президенту еще одно орудие вредоносного влияния, которое может быть задействовано против Украины и других наших европейских партнеров", - сказал Маккол.Ему принадлежит авторство поправок к оборонному бюджету, которые обязывают администрацию США распространить санкции на всех без исключения участников "Северного потока — 2", в том числе оператора проекта, которая выведена из-под действий рестрикций.На совещании в среду президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту российского газа через Украину и поручил министру энергетики Николаю Шульгинову взять это на контроль. После заявления Путина цены на газ резко снизились.В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный потока — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20211006/gaz-1753347458.html

https://ria.ru/20211006/evrosovet-1753365181.html

сша

россия

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в мире, сша, джо байден, евросоюз, северный поток — 2, россия