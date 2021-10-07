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В "Газпроме" объяснили неучастие в торгах на бирже газом
В "Газпроме" объяснили неучастие в торгах на бирже газом - РИА Новости, 07.10.2021
В "Газпроме" объяснили неучастие в торгах на бирже газом
"Газпром" прекратил участвовать в суточных торгах газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) из-за раннего начала отопительного РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T16:47
2021-10-07T23:23
экономика
газпром
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. "Газпром" прекратил участвовать в суточных торгах газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) из-за раннего начала отопительного сезона в России, заявил член правления компании Геннадий Сухов на Петербургском международном газовом форуме.Он пояснил, что такое решение приняли еще в сентябре.Член правления подчеркнул, что к тому времени компания еще не обеспечила план по закачке в подземные газовые хранилища, а суточные объемы потребления превышали плановые на 250 миллионов кубометров.Сухов добавил, что рынок в России остается двухсекторным, и один из этих секторов - регулируемый, в котором цены на газ устанавливает ФАС РФ - занимает "Газпром". При этом на компании лежит обязанность предоставлять газ каждому обратившемуся, решать сезонную неравномерность спроса, создавать запасы газа на зиму и так далее. "Эти диспропорции негативно сказываются на наших возможностях", - сообщил топ-менеджер.В то же время, заявил топ-менеджер, в целом спрос на газ на бирже в этом году был существенно ниже предложения. Так, с января "Газпром" заявлял около 2 миллиардов кубометров газа ежемесячно, но фактические продажи были намного меньше. Суммарно с января по август "Газпром" предлагал на СПбМТСБ 16,7 миллиарда кубометров, а продал только 4,3 миллиарда. "Начиная с мая цена на бирже начала подрастать, и спрос на газ упал, потому что многие игроки биржи... не выбирают газ по долгосрочным контрактам, а закупают по краткосрочным", - объяснил он.В начале августа "Газпром" начал ограничивать продажи сырья на суточных торгах из-за аварии на заводе в Уренгое. В конце сентября ФАС рекомендовала компании увеличить объемы на бирже. Ранее они превышали 13 миллионов кубов, но сегодня практически равны нулю.В конце сентября ФАС России рекомендовала "Газпрому" увеличить объем реализации газа на бирже. Компания ограничила продажи на суточных торгах на СПбМТСБ в начале августа, когда случилась авария на заводе в Уренгое. До этого объем торгов на бирже несколько превышал 13 миллионов кубометров, но теперь практически всегда равен нулю.Президент СПбМТСБ Алексей Рыбников 6 октября сообщал, что биржа фиксирует неудовлетворенный спрос из-за отсутствия газа на суточных торгах. Зимой, когда возникают пики потребления, это может стать критичным для потребителей, заявил он.
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экономика, газпром, россия
16:47 07.10.2021 (обновлено: 23:23 07.10.2021)
 
В "Газпроме" объяснили неучастие в торгах на бирже газом

"Газпром" связал неучастие в торгах на бирже газом с ранним началом отопительного сезона

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание компании "Газпром"
Здание компании Газпром - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. "Газпром" прекратил участвовать в суточных торгах газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) из-за раннего начала отопительного сезона в России, заявил член правления компании Геннадий Сухов на Петербургском международном газовом форуме.
Он пояснил, что такое решение приняли еще в сентябре.
"Никто не знал, что такая сложится ситуация, когда у нас с 12 сентября уже по многим регионам началось отопление. И где-то с 17-го числа включились такие крупные города, как Москва и Санкт-Петербург", — добавил Сухов.
Член правления подчеркнул, что к тому времени компания еще не обеспечила план по закачке в подземные газовые хранилища, а суточные объемы потребления превышали плановые на 250 миллионов кубометров.
Сухов добавил, что рынок в России остается двухсекторным, и один из этих секторов - регулируемый, в котором цены на газ устанавливает ФАС РФ - занимает "Газпром". При этом на компании лежит обязанность предоставлять газ каждому обратившемуся, решать сезонную неравномерность спроса, создавать запасы газа на зиму и так далее. "Эти диспропорции негативно сказываются на наших возможностях", - сообщил топ-менеджер.
В то же время, заявил топ-менеджер, в целом спрос на газ на бирже в этом году был существенно ниже предложения. Так, с января "Газпром" заявлял около 2 миллиардов кубометров газа ежемесячно, но фактические продажи были намного меньше. Суммарно с января по август "Газпром" предлагал на СПбМТСБ 16,7 миллиарда кубометров, а продал только 4,3 миллиарда. "Начиная с мая цена на бирже начала подрастать, и спрос на газ упал, потому что многие игроки биржи... не выбирают газ по долгосрочным контрактам, а закупают по краткосрочным", - объяснил он.
В начале августа "Газпром" начал ограничивать продажи сырья на суточных торгах из-за аварии на заводе в Уренгое. В конце сентября ФАС рекомендовала компании увеличить объемы на бирже. Ранее они превышали 13 миллионов кубов, но сегодня практически равны нулю.
Логотип энергетической компании Газпром - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 14:18
В "Газпроме" выразили надежду на холодную зиму
В конце сентября ФАС России рекомендовала "Газпрому" увеличить объем реализации газа на бирже. Компания ограничила продажи на суточных торгах на СПбМТСБ в начале августа, когда случилась авария на заводе в Уренгое. До этого объем торгов на бирже несколько превышал 13 миллионов кубометров, но теперь практически всегда равен нулю.
Президент СПбМТСБ Алексей Рыбников 6 октября сообщал, что биржа фиксирует неудовлетворенный спрос из-за отсутствия газа на суточных торгах. Зимой, когда возникают пики потребления, это может стать критичным для потребителей, заявил он.
 
ЭкономикаГазпромРоссия
 
 
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