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"Запад рушится, как Советский Союз"
"Мы рухнем, как СССР": на Западе высмеяли просьбу Байдена к России - РИА Новости, 07.10.2021
"Запад рушится, как Советский Союз"
Читатели британского издания Express посмеялись над просьбой президента США Джо Байдена к членам ОПЕК стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке и не... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:32
2021-10-07T13:32
2021-10-07T17:27
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Express посмеялись над просьбой президента США Джо Байдена к членам ОПЕК стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке и не допустить дальнейшего роста цен на топливо."Байден за десять месяцев пребывания у власти превратил нефте- и газонезависимую Америку в попрошайку, которая на мировых рынках умоляет поставить ей нефть", — написал Reginald Hookline.По мнению комментаторов, из-за действий нынешних элит Западу грозит судьба Советского Союза."Ну что, сонный Джо в первую очередь остановил буровые работы и отменил строительство трубопровода. А теперь он просит Путина о помощи, забыв, какими кличками его награждал", — отметил читатель с ником Petro.Другой комментатор предположил, что в России "наверняка животы надрывают от хохота" из-за решений Байдена, в том числе запрета на добычу полезных ископаемых гидроразрывом и закрытия трубопровода Keystone XL.Ранее обозреватель Express Кейт Уитфилд заявила, что США попросили Россию и страны ОПЕК о помощи из-за рекордных цен на энергоносители. По словам журналистки, Белый дом получил отказ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, сша, джо байден, опек, keystone, россия
13:32 07.10.2021 (обновлено: 17:27 07.10.2021)
"Мы рухнем, как СССР": на Западе высмеяли просьбу Байдена к России
Читатели Express: Байден превратил США в попрошаек на нефтяном рынке
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Читатели британского издания Express
посмеялись над просьбой президента США Джо Байдена
к членам ОПЕК стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке и не допустить дальнейшего роста цен на топливо.
"Байден за десять месяцев пребывания у власти превратил нефте- и газонезависимую Америку в попрошайку, которая на мировых рынках умоляет поставить ей нефть", — написал Reginald Hookline.
По мнению комментаторов, из-за действий нынешних элит Западу грозит судьба Советского Союза.
"Ну что, сонный Джо в первую очередь остановил буровые работы и отменил строительство трубопровода. А теперь он просит Путина о помощи, забыв, какими кличками его награждал", — отметил читатель с ником Petro.
Другой комментатор предположил, что в России
"наверняка животы надрывают от хохота" из-за решений Байдена, в том числе запрета на добычу полезных ископаемых гидроразрывом и закрытия трубопровода Keystone
XL.
Ранее обозреватель Express Кейт Уитфилд заявила, что США попросили Россию и страны ОПЕК о помощи из-за рекордных цен на энергоносители. По словам журналистки, Белый дом получил отказ.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>