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"Запад рушится, как Советский Союз"
"Мы рухнем, как СССР": на Западе высмеяли просьбу Байдена к России - РИА Новости, 07.10.2021
"Запад рушится, как Советский Союз"
Читатели британского издания Express посмеялись над просьбой президента США Джо Байдена к членам ОПЕК стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке и не... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:32
2021-10-07T17:27
в мире
сша
джо байден
опек
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россия
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Express посмеялись над просьбой президента США Джо Байдена к членам ОПЕК стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке и не допустить дальнейшего роста цен на топливо."Байден за десять месяцев пребывания у власти превратил нефте- и газонезависимую Америку в попрошайку, которая на мировых рынках умоляет поставить ей нефть", — написал Reginald Hookline.По мнению комментаторов, из-за действий нынешних элит Западу грозит судьба Советского Союза."Ну что, сонный Джо в первую очередь остановил буровые работы и отменил строительство трубопровода. А теперь он просит Путина о помощи, забыв, какими кличками его награждал", — отметил читатель с ником Petro.Другой комментатор предположил, что в России "наверняка животы надрывают от хохота" из-за решений Байдена, в том числе запрета на добычу полезных ископаемых гидроразрывом и закрытия трубопровода Keystone XL.Ранее обозреватель Express Кейт Уитфилд заявила, что США попросили Россию и страны ОПЕК о помощи из-за рекордных цен на энергоносители. По словам журналистки, Белый дом получил отказ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211006/gaz-1753373661.html
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в мире, сша, джо байден, опек, keystone, россия
13:32 07.10.2021 (обновлено: 17:27 07.10.2021)
 
"Мы рухнем, как СССР": на Западе высмеяли просьбу Байдена к России

Читатели Express: Байден превратил США в попрошаек на нефтяном рынке

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом, в Белом доме в Вашингтон
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом, в Белом доме в Вашингтон - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Express посмеялись над просьбой президента США Джо Байдена к членам ОПЕК стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке и не допустить дальнейшего роста цен на топливо.
"Байден за десять месяцев пребывания у власти превратил нефте- и газонезависимую Америку в попрошайку, которая на мировых рынках умоляет поставить ей нефть", — написал Reginald Hookline.
По мнению комментаторов, из-за действий нынешних элит Западу грозит судьба Советского Союза.
"Ну что, сонный Джо в первую очередь остановил буровые работы и отменил строительство трубопровода. А теперь он просит Путина о помощи, забыв, какими кличками его награждал", — отметил читатель с ником Petro.
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Другой комментатор предположил, что в России "наверняка животы надрывают от хохота" из-за решений Байдена, в том числе запрета на добычу полезных ископаемых гидроразрывом и закрытия трубопровода Keystone XL.
Ранее обозреватель Express Кейт Уитфилд заявила, что США попросили Россию и страны ОПЕК о помощи из-за рекордных цен на энергоносители. По словам журналистки, Белый дом получил отказ.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреСШАДжо БайденОПЕКKeystoneРоссия
 
 
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