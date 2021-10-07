https://ria.ru/20211007/gaz-1753499328.html

"Запад рушится, как Советский Союз"

"Мы рухнем, как СССР": на Западе высмеяли просьбу Байдена к России - РИА Новости, 07.10.2021

"Запад рушится, как Советский Союз"

Читатели британского издания Express посмеялись над просьбой президента США Джо Байдена к членам ОПЕК стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке и не... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T13:32

2021-10-07T13:32

2021-10-07T17:27

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Express посмеялись над просьбой президента США Джо Байдена к членам ОПЕК стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке и не допустить дальнейшего роста цен на топливо."Байден за десять месяцев пребывания у власти превратил нефте- и газонезависимую Америку в попрошайку, которая на мировых рынках умоляет поставить ей нефть", — написал Reginald Hookline.По мнению комментаторов, из-за действий нынешних элит Западу грозит судьба Советского Союза."Ну что, сонный Джо в первую очередь остановил буровые работы и отменил строительство трубопровода. А теперь он просит Путина о помощи, забыв, какими кличками его награждал", — отметил читатель с ником Petro.Другой комментатор предположил, что в России "наверняка животы надрывают от хохота" из-за решений Байдена, в том числе запрета на добычу полезных ископаемых гидроразрывом и закрытия трубопровода Keystone XL.Ранее обозреватель Express Кейт Уитфилд заявила, что США попросили Россию и страны ОПЕК о помощи из-за рекордных цен на энергоносители. По словам журналистки, Белый дом получил отказ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211006/gaz-1753373661.html

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в мире, сша, джо байден, опек, keystone, россия