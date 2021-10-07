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В Кремле оценили потенциал для увеличения поставок газа в Европу
В Кремле оценили потенциал для увеличения поставок газа в Европу - РИА Новости, 07.10.2021
В Кремле оценили потенциал для увеличения поставок газа в Европу
Потенциал для увеличения поставок газа в Европу есть, но все зависит от коммерческих договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:49
2021-10-07T12:49
экономика
природный газ
европа
владимир путин
дмитрий песков
газпром
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Потенциал для увеличения поставок газа в Европу есть, но все зависит от коммерческих договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Существуют же и сейчас альтернативные украинскому транзиту пути, которые прекрасно работают, которые гораздо более высокотехнологичны, более экологичны. Об этом вчера, кстати говоря, говорил на совещании президент. Поэтому потенциал есть. Все зависит от запросов, от контрактных обязательств и коммерческих договоренностей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, за счет чего Россия может увеличить экспорт газа и зависит ли это от "Северного потока — 2"."Газпром" ни разу не отказывался от увеличения поставок газа зарубежным потребителям, если от них поступали соответствующие заявки, заявил накануне президент России Владимир Путин.
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экономика, природный газ, европа, владимир путин, дмитрий песков, газпром, северный поток — 2, россия
12:49 07.10.2021
 
В Кремле оценили потенциал для увеличения поставок газа в Европу

Песков: потенциал для увеличения поставок газа в Европу есть

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Потенциал для увеличения поставок газа в Европу есть, но все зависит от коммерческих договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Существуют же и сейчас альтернативные украинскому транзиту пути, которые прекрасно работают, которые гораздо более высокотехнологичны, более экологичны. Об этом вчера, кстати говоря, говорил на совещании президент. Поэтому потенциал есть. Все зависит от запросов, от контрактных обязательств и коммерческих договоренностей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, за счет чего Россия может увеличить экспорт газа и зависит ли это от "Северного потока — 2".
"Газпром" ни разу не отказывался от увеличения поставок газа зарубежным потребителям, если от них поступали соответствующие заявки, заявил накануне президент России Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
02:37
СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина
 
ЭкономикаПриродный газЕвропаВладимир ПутинДмитрий ПесковГазпромСеверный поток — 2Россия
 
 
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