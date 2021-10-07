https://ria.ru/20211007/gaz-1753475519.html

Шмыгаль признал право Венгрии на газовый контракт с Россией

Шмыгаль признал право Венгрии на газовый контракт с Россией - РИА Новости, 07.10.2021

Шмыгаль признал право Венгрии на газовый контракт с Россией

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Венгрия, будучи суверенной страной, имела право на контракт с РФ по газу, но все равно осуждает решение как... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T11:44

2021-10-07T11:44

2021-10-07T11:44

экономика

в мире

природный газ

украина

венгрия

денис шмыгаль

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КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Венгрия, будучи суверенной страной, имела право на контракт с РФ по газу, но все равно осуждает решение как неподобающее поведению европейских партнеров.Венгрия и "Газпром" 27 сентября подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. С 1 октября "Газпром" прекратил транзит газа в Венгрию через Украину. Украинский МИД заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины, так как он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям, заявил о намерении обратится в Европейскую комиссию."Конечно, мы обеспокоены таким решением Венгрии. Это суверенная страна, она принимает внутренние решения, имеет право на развитие своей экономики и на свои внутренние договора. Но сегодня мы говорим с нашими европейскими партнерами - если мы партнеры, то партнерство предусматривает объединение в кризис и совместные ответы на вызовы, которые возникают", - заявил Шмыгаль в ходе VII Киевского международного экономического форума в четверг.

https://ria.ru/20211004/gaz-1752935330.html

украина

венгрия

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экономика, в мире, природный газ, украина, венгрия, денис шмыгаль