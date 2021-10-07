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Шмыгаль признал право Венгрии на газовый контракт с Россией
Шмыгаль признал право Венгрии на газовый контракт с Россией - РИА Новости, 07.10.2021
Шмыгаль признал право Венгрии на газовый контракт с Россией
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Венгрия, будучи суверенной страной, имела право на контракт с РФ по газу, но все равно осуждает решение как... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:44
2021-10-07T11:44
экономика
в мире
природный газ
украина
венгрия
денис шмыгаль
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КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Венгрия, будучи суверенной страной, имела право на контракт с РФ по газу, но все равно осуждает решение как неподобающее поведению европейских партнеров.Венгрия и "Газпром" 27 сентября подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. С 1 октября "Газпром" прекратил транзит газа в Венгрию через Украину. Украинский МИД заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины, так как он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям, заявил о намерении обратится в Европейскую комиссию."Конечно, мы обеспокоены таким решением Венгрии. Это суверенная страна, она принимает внутренние решения, имеет право на развитие своей экономики и на свои внутренние договора. Но сегодня мы говорим с нашими европейскими партнерами - если мы партнеры, то партнерство предусматривает объединение в кризис и совместные ответы на вызовы, которые возникают", - заявил Шмыгаль в ходе VII Киевского международного экономического форума в четверг.
https://ria.ru/20211004/gaz-1752935330.html
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экономика, в мире, природный газ, украина, венгрия, денис шмыгаль
11:44 07.10.2021
 
Шмыгаль признал право Венгрии на газовый контракт с Россией

Премьер Украины Шмыгаль: Венгрия имела право на контракт с Россией по газу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Венгрия, будучи суверенной страной, имела право на контракт с РФ по газу, но все равно осуждает решение как неподобающее поведению европейских партнеров.
Венгрия и "Газпром" 27 сентября подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. С 1 октября "Газпром" прекратил транзит газа в Венгрию через Украину. Украинский МИД заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины, так как он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям, заявил о намерении обратится в Европейскую комиссию.
"Конечно, мы обеспокоены таким решением Венгрии. Это суверенная страна, она принимает внутренние решения, имеет право на развитие своей экономики и на свои внутренние договора. Но сегодня мы говорим с нашими европейскими партнерами - если мы партнеры, то партнерство предусматривает объединение в кризис и совместные ответы на вызовы, которые возникают", - заявил Шмыгаль в ходе VII Киевского международного экономического форума в четверг.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 09:36
На Украине опровергли информацию о возобновлении транзита газа в Венгрию
 
ЭкономикаВ миреПриродный газУкраинаВенгрияДенис Шмыгаль
 
 
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