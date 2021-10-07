https://ria.ru/20211007/gaz-1753475519.html
Шмыгаль признал право Венгрии на газовый контракт с Россией
Шмыгаль признал право Венгрии на газовый контракт с Россией - РИА Новости, 07.10.2021
Шмыгаль признал право Венгрии на газовый контракт с Россией
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Венгрия, будучи суверенной страной, имела право на контракт с РФ по газу, но все равно осуждает решение как... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:44
2021-10-07T11:44
2021-10-07T11:44
экономика
в мире
природный газ
украина
венгрия
денис шмыгаль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122321_449:0:2254:1015_1920x0_80_0_0_6f2112e0dcb379d476eff67518c3f7a0.jpg
КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Венгрия, будучи суверенной страной, имела право на контракт с РФ по газу, но все равно осуждает решение как неподобающее поведению европейских партнеров.Венгрия и "Газпром" 27 сентября подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. С 1 октября "Газпром" прекратил транзит газа в Венгрию через Украину. Украинский МИД заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины, так как он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям, заявил о намерении обратится в Европейскую комиссию."Конечно, мы обеспокоены таким решением Венгрии. Это суверенная страна, она принимает внутренние решения, имеет право на развитие своей экономики и на свои внутренние договора. Но сегодня мы говорим с нашими европейскими партнерами - если мы партнеры, то партнерство предусматривает объединение в кризис и совместные ответы на вызовы, которые возникают", - заявил Шмыгаль в ходе VII Киевского международного экономического форума в четверг.
https://ria.ru/20211004/gaz-1752935330.html
украина
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122321_466:0:1990:1143_1920x0_80_0_0_0e3c7411d856fc8aea3163ab68c19096.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, в мире, природный газ, украина, венгрия, денис шмыгаль
Шмыгаль признал право Венгрии на газовый контракт с Россией
Премьер Украины Шмыгаль: Венгрия имела право на контракт с Россией по газу