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Борисов выразил надежду на скорое заключение газового контракта с Сербией
Борисов выразил надежду на скорое заключение газового контракта с Сербией - РИА Новости, 07.10.2021
Борисов выразил надежду на скорое заключение газового контракта с Сербией
Вице-премьер России Юрий Борисов надеется на заключение до конца года долгосрочного договора на поставку газа из РФ в Сербию. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:40
2021-10-07T11:40
экономика
в мире
природный газ
сербия
юрий борисов (вице-премьер)
россия
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ЗЛАТИБОР, 7 окт - РИА Новости. Вице-премьер России Юрий Борисов надеется на заключение до конца года долгосрочного договора на поставку газа из РФ в Сербию."Вы достроили свою часть "Турецкого потока" - теперь Сербия практически обеспечила свою энергетическую безопасность в плане потребления важного углеводородного продукта - газа - в нужном, в необходимом количестве, и то, что вы еще стали практически страной-транзитером газа, это очень хорошо. И я надеюсь, что "Газпром" до конца года заключит на выгодных условиях договор, надеюсь, долгосрочный договор на поставку в Сербию газа", - сказал он на заседании Межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству."Особого внимания заслуживает завершение проекта создания новых, нужных маршрутов поставки газа в Сербию и другие балканские страны", - добавил российский вице-премьер.
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экономика, в мире, природный газ, сербия, юрий борисов (вице-премьер), россия
11:40 07.10.2021
 
Борисов выразил надежду на скорое заключение газового контракта с Сербией

Вице-премьер Борисов надеется на заключение газового контракта с Сербией до конца года

© РИА Новости / Виталий ТимкивКомплекс подготовки и транспортировки газа
Комплекс подготовки и транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЗЛАТИБОР, 7 окт - РИА Новости. Вице-премьер России Юрий Борисов надеется на заключение до конца года долгосрочного договора на поставку газа из РФ в Сербию.
"Вы достроили свою часть "Турецкого потока" - теперь Сербия практически обеспечила свою энергетическую безопасность в плане потребления важного углеводородного продукта - газа - в нужном, в необходимом количестве, и то, что вы еще стали практически страной-транзитером газа, это очень хорошо. И я надеюсь, что "Газпром" до конца года заключит на выгодных условиях договор, надеюсь, долгосрочный договор на поставку в Сербию газа", - сказал он на заседании Межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"Особого внимания заслуживает завершение проекта создания новых, нужных маршрутов поставки газа в Сербию и другие балканские страны", - добавил российский вице-премьер.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 16:27
В Кремле отреагировали на просьбу Вучича о помощи из-за подорожания газа
 
ЭкономикаВ миреПриродный газСербияЮрий Борисов (вице-премьер)Россия
 
 
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