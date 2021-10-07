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Борисов выразил надежду на скорое заключение газового контракта с Сербией
Борисов выразил надежду на скорое заключение газового контракта с Сербией - РИА Новости, 07.10.2021
Борисов выразил надежду на скорое заключение газового контракта с Сербией
Вице-премьер России Юрий Борисов надеется на заключение до конца года долгосрочного договора на поставку газа из РФ в Сербию. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:40
2021-10-07T11:40
2021-10-07T11:40
экономика
в мире
природный газ
сербия
юрий борисов (вице-премьер)
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ЗЛАТИБОР, 7 окт - РИА Новости. Вице-премьер России Юрий Борисов надеется на заключение до конца года долгосрочного договора на поставку газа из РФ в Сербию."Вы достроили свою часть "Турецкого потока" - теперь Сербия практически обеспечила свою энергетическую безопасность в плане потребления важного углеводородного продукта - газа - в нужном, в необходимом количестве, и то, что вы еще стали практически страной-транзитером газа, это очень хорошо. И я надеюсь, что "Газпром" до конца года заключит на выгодных условиях договор, надеюсь, долгосрочный договор на поставку в Сербию газа", - сказал он на заседании Межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству."Особого внимания заслуживает завершение проекта создания новых, нужных маршрутов поставки газа в Сербию и другие балканские страны", - добавил российский вице-премьер.
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экономика, в мире, природный газ, сербия, юрий борисов (вице-премьер), россия
Борисов выразил надежду на скорое заключение газового контракта с Сербией
Вице-премьер Борисов надеется на заключение газового контракта с Сербией до конца года