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В Сербии выразили надежду на поставки газа из России по благоприятной цене
В Сербии выразили надежду на поставки газа из России по благоприятной цене - РИА Новости, 07.10.2021
В Сербии выразили надежду на поставки газа из России по благоприятной цене
Сербия рассчитывает на поддержку России в энергопоставках в предстоящий зимний период и надеется получать газ по благоприятной цене. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:07
2021-10-07T11:07
экономика
в мире
природный газ
сербия
юрий борисов (вице-премьер)
россия
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ЗЛАТИБОР, 7 окт - РИА Новости. Сербия рассчитывает на поддержку России в энергопоставках в предстоящий зимний период и надеется получать газ по благоприятной цене."Перед нами эта трудная энергетическая ситуация во всей Европе, во всем мире. И наши компании ведут переговоры по поставкам газа в Сербию. Я уверен, что вы, Юрий Иванович (Борисов - ред.), и ваше правительство и президент (РФ Владимир) Путин, что вы поддержите максимально Сербию, и у нас будет газ этой зимой, и что у нас будет благоприятная цена", - сказал министр по инновационному и технологическому развитию Сербии Ненад Попович на заседании Межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.Вице-премьер РФ Юрий Борисов прибыл накануне в Белград на заседание межправительственного комитета России и Сербии, которое проходит 6-7 октября на горнолыжном курорте Златибор на западе страны.
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экономика, в мире, природный газ, сербия, юрий борисов (вице-премьер), россия
11:07 07.10.2021
 
В Сербии выразили надежду на поставки газа из России по благоприятной цене

Сербский министр Попович попросил Россию поставлять зимой газ по благоприятной цене

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция "Казачья"
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЗЛАТИБОР, 7 окт - РИА Новости. Сербия рассчитывает на поддержку России в энергопоставках в предстоящий зимний период и надеется получать газ по благоприятной цене.
"Перед нами эта трудная энергетическая ситуация во всей Европе, во всем мире. И наши компании ведут переговоры по поставкам газа в Сербию. Я уверен, что вы, Юрий Иванович (Борисов - ред.), и ваше правительство и президент (РФ Владимир) Путин, что вы поддержите максимально Сербию, и у нас будет газ этой зимой, и что у нас будет благоприятная цена", - сказал министр по инновационному и технологическому развитию Сербии Ненад Попович на заседании Межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Вице-премьер РФ Юрий Борисов прибыл накануне в Белград на заседание межправительственного комитета России и Сербии, которое проходит 6-7 октября на горнолыжном курорте Златибор на западе страны.
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ЭкономикаВ миреПриродный газСербияЮрий Борисов (вице-премьер)Россия
 
 
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