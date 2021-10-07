https://ria.ru/20211007/gaz-1753467199.html

В Сербии выразили надежду на поставки газа из России по благоприятной цене

В Сербии выразили надежду на поставки газа из России по благоприятной цене - РИА Новости, 07.10.2021

В Сербии выразили надежду на поставки газа из России по благоприятной цене

Сербия рассчитывает на поддержку России в энергопоставках в предстоящий зимний период и надеется получать газ по благоприятной цене. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T11:07

2021-10-07T11:07

2021-10-07T11:07

экономика

в мире

природный газ

сербия

юрий борисов (вице-премьер)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569035965_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_440831874e9cccc22b7fc0946e69738c.jpg

ЗЛАТИБОР, 7 окт - РИА Новости. Сербия рассчитывает на поддержку России в энергопоставках в предстоящий зимний период и надеется получать газ по благоприятной цене."Перед нами эта трудная энергетическая ситуация во всей Европе, во всем мире. И наши компании ведут переговоры по поставкам газа в Сербию. Я уверен, что вы, Юрий Иванович (Борисов - ред.), и ваше правительство и президент (РФ Владимир) Путин, что вы поддержите максимально Сербию, и у нас будет газ этой зимой, и что у нас будет благоприятная цена", - сказал министр по инновационному и технологическому развитию Сербии Ненад Попович на заседании Межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.Вице-премьер РФ Юрий Борисов прибыл накануне в Белград на заседание межправительственного комитета России и Сербии, которое проходит 6-7 октября на горнолыжном курорте Златибор на западе страны.

https://ria.ru/20211006/putin-1753363690.html

сербия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, природный газ, сербия, юрий борисов (вице-премьер), россия