https://ria.ru/20211007/gaz-1753462025.html
Цены на газ в Европе резко пошли вниз
Цены на газ в Европе резко пошли вниз - РИА Новости, 07.10.2021
Цены на газ в Европе резко пошли вниз
Цены на газ в Европе впервые с начала октября упали ниже тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T10:47
2021-10-07T10:47
2021-10-07T11:22
экономика
природный газ
европа
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Цены на газ в Европе впервые с начала октября упали ниже тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.Ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) начали торги в районе 1260 долларов за тысячу кубометров, к 09:13 мск подросли до 1370 долларов, а затем последовал обвал — в 10:22 они торговались на уровне 981,1 доллара, на 24 процента ниже расчетной среды предыдущего дня (1300 долларов).К 10:34 снова наметился небольшой рост — до 1079,5 доллара.Накануне европейский рынок газа обновил исторический максимум: тысяча кубометров подорожала до 1937 долларов, но после этого резко подешевела — закрылись торги на уровне 1260 долларов.В последние недели на европейском рынке газа наблюдается ажиотаж — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, к концу сентября подорожали вдвое, а за последние три дня приближались к двум тысячам. Эксперты связывают это с низким уровнем заполненности газохранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
https://ria.ru/20211007/gaz-1753442579.html
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экономика, природный газ, европа
10:47 07.10.2021 (обновлено: 11:22 07.10.2021)
Цены на газ в Европе резко пошли вниз
Цены на газ в Европе обвалились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Цены на газ в Европе
впервые с начала октября упали ниже тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.
Ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) начали торги в районе 1260 долларов за тысячу кубометров, к 09:13 мск подросли до 1370 долларов, а затем последовал обвал — в 10:22 они торговались на уровне 981,1 доллара, на 24 процента ниже расчетной среды предыдущего дня (1300 долларов).
К 10:34 снова наметился небольшой рост — до 1079,5 доллара.
Накануне европейский рынок газа обновил исторический максимум: тысяча кубометров подорожала до 1937 долларов, но после этого резко подешевела — закрылись торги на уровне 1260 долларов.
В последние недели на европейском рынке газа наблюдается ажиотаж — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, к концу сентября подорожали вдвое, а за последние три дня приближались к двум тысячам.
Эксперты связывают это с низким уровнем заполненности газохранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии
.