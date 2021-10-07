https://ria.ru/20211007/gaz-1753462025.html

Цены на газ в Европе резко пошли вниз

Цены на газ в Европе резко пошли вниз - РИА Новости, 07.10.2021

Цены на газ в Европе резко пошли вниз

Цены на газ в Европе впервые с начала октября упали ниже тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T10:47

2021-10-07T10:47

2021-10-07T11:22

экономика

природный газ

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753193720_0:0:3237:1821_1920x0_80_0_0_541b740f9907f0c729505e99b8aef27e.jpg

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Цены на газ в Европе впервые с начала октября упали ниже тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.Ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) начали торги в районе 1260 долларов за тысячу кубометров, к 09:13 мск подросли до 1370 долларов, а затем последовал обвал — в 10:22 они торговались на уровне 981,1 доллара, на 24 процента ниже расчетной среды предыдущего дня (1300 долларов).К 10:34 снова наметился небольшой рост — до 1079,5 доллара.Накануне европейский рынок газа обновил исторический максимум: тысяча кубометров подорожала до 1937 долларов, но после этого резко подешевела — закрылись торги на уровне 1260 долларов.В последние недели на европейском рынке газа наблюдается ажиотаж — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, к концу сентября подорожали вдвое, а за последние три дня приближались к двум тысячам. Эксперты связывают это с низким уровнем заполненности газохранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

https://ria.ru/20211007/gaz-1753442579.html

https://ria.ru/20211007/gaz-1753442131.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, природный газ, европа