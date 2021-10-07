https://ria.ru/20211007/gaz-1753455213.html
Цены на газ в Европе упали ниже 1100 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе упали ниже 1100 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 07.10.2021
Цены на газ в Европе упали ниже 1100 долларов за тысячу кубов
Цены на на газ в Европе в начале торгов продолжили падение после РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T09:56
2021-10-07T09:56
2021-10-07T10:57
экономика
природный газ
европа
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Цены на на газ в Европе в начале торгов продолжили падение после теряют примерно один процент по сравнению с предыдущим днем, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.Так, бумаги по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) начали торги в районе 1260 долларов за тысячу кубометров, а через несколько минут достигли 1280 долларов. Тем не менее это ниже расчетной цены среды, установленной на уровне 1300 долларов.Накануне газовые фьючерсы взлетели до 1937 долларов, обновив исторический максимум, а затем так же резко упали на более чем 600 долларов. В результате на закрытии торгов тысяча кубов стоила почти 1260 долларов.В последние недели на европейском рынке газа наблюдается ажиотаж — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, к концу сентября подорожали вдвое, а за последние два дня выросли еще на 30 процентов.Эксперты связывают это с низким уровнем заполненности газохранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
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экономика, природный газ, европа
09:56 07.10.2021 (обновлено: 10:57 07.10.2021)
Цены на газ в Европе упали ниже 1100 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе упали ниже 1100 долларов за тысячу кубов после рекордного роста накануне
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Цены на на газ в Европе
в начале торгов продолжили падение после
теряют примерно один процент по сравнению с предыдущим днем, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.
Так, бумаги по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) начали торги в районе 1260 долларов за тысячу кубометров, а через несколько минут достигли 1280 долларов. Тем не менее это ниже расчетной цены среды, установленной на уровне 1300 долларов.
Накануне газовые фьючерсы взлетели до 1937 долларов, обновив исторический максимум, а затем так же резко упали на более чем 600 долларов. В результате на закрытии торгов тысяча кубов стоила почти 1260 долларов.
В последние недели на европейском рынке газа наблюдается ажиотаж — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, к концу сентября подорожали вдвое, а за последние два дня выросли еще на 30 процентов.
Эксперты связывают это с низким уровнем заполненности газохранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии
.