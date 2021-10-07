Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211007/gaz-1753455213.html
Цены на газ в Европе упали ниже 1100 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе упали ниже 1100 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 07.10.2021
Цены на газ в Европе упали ниже 1100 долларов за тысячу кубов
Цены на на газ в Европе в начале торгов продолжили падение после РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T09:56
2021-10-07T10:57
экономика
природный газ
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753196266_436:0:2530:1178_1920x0_80_0_0_5aa084a7d654d9715a594678f964aeba.jpg
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Цены на на газ в Европе в начале торгов продолжили падение после теряют примерно один процент по сравнению с предыдущим днем, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.Так, бумаги по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) начали торги в районе 1260 долларов за тысячу кубометров, а через несколько минут достигли 1280 долларов. Тем не менее это ниже расчетной цены среды, установленной на уровне 1300 долларов.Накануне газовые фьючерсы взлетели до 1937 долларов, обновив исторический максимум, а затем так же резко упали на более чем 600 долларов. В результате на закрытии торгов тысяча кубов стоила почти 1260 долларов.В последние недели на европейском рынке газа наблюдается ажиотаж — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, к концу сентября подорожали вдвое, а за последние два дня выросли еще на 30 процентов.Эксперты связывают это с низким уровнем заполненности газохранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
https://radiosputnik.ria.ru/20211006/putin-1753407438.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753196266_491:0:2712:1666_1920x0_80_0_0_1050608e5e827971f49699e1de6440f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, природный газ, европа
09:56 07.10.2021 (обновлено: 10:57 07.10.2021)
 
Цены на газ в Европе упали ниже 1100 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе упали ниже 1100 долларов за тысячу кубов после рекордного роста накануне

© AP Photo / Michel SpinglerГазокомпрессорная станция на севере Франции
Газокомпрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© AP Photo / Michel Spingler
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Цены на на газ в Европе в начале торгов продолжили падение после
теряют примерно один процент по сравнению с предыдущим днем, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.
Так, бумаги по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) начали торги в районе 1260 долларов за тысячу кубометров, а через несколько минут достигли 1280 долларов. Тем не менее это ниже расчетной цены среды, установленной на уровне 1300 долларов.
Накануне газовые фьючерсы взлетели до 1937 долларов, обновив исторический максимум, а затем так же резко упали на более чем 600 долларов. В результате на закрытии торгов тысяча кубов стоила почти 1260 долларов.
В последние недели на европейском рынке газа наблюдается ажиотаж — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, к концу сентября подорожали вдвое, а за последние два дня выросли еще на 30 процентов.
Эксперты связывают это с низким уровнем заполненности газохранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Президент РФ В. Путин встретился с лидерами предвыборного списка партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 19:23В мире
"Не часы, трусы и галстуки". Путин высказался о биржевой торговле газом
 
ЭкономикаПриродный газЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:11В Кремле рассказали, слышал ли Путин песни про него
13:09Европа обвинила Россию в причастности к кризису на границе ЕС с Белоруссией
13:07В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления
13:03Песков ответил на вопрос о письме матери Сачкова Путину
13:03В Кремле заявили об отсутствии иллюзий по возобновлению диалога с НАТО
13:01Мужчина, которого избили в московском метро, дал интервью
13:00В России не обнаружили штаммы коронавируса "лямбда" и "мю"
12:59Новый смартфон Samsung фиксирует падения для отказа в ремонте
12:58Песков рассказал, как Путин проводит день рождения
12:57В Петербурге раскрыли заказное убийство, совершенное в 2000 году
12:56Путин проведет совещание с членами Совбеза
12:56Ученые оценили риск заражения COVID-19 в офисах и школах
12:56В Кремле призвали россиян вакцинироваться от COVID-19
12:54В Кремле рассказали, от чего зависит участие Путина в саммите G20
12:53Мишустин поздравил Путина с днем рождения
12:52В Кремле не подтвердили обращение Можейко за гражданством России
12:51Песков ответил на вопрос о кандидатуре нового главы МЧС
12:49МИД сообщил об отсутствии напряженности на таджикско-афганской границе
12:49В Кремле оценили потенциал для увеличения поставок газа в Европу
12:49В Кремле ответили на вопрос о мерах по стимуляции населения к вакцинации
Лента новостейМолния