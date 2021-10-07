На Украине в панике: Зеленский отверг судьбоносное предложение Путина

07:13 07.10.2021 (обновлено: 08:54 07.10.2021)
В Раде рассказали, как Зеленский отверг судьбоносное предложение Путина
Депутат Рады Кузьмин: Зеленский отказался от судьбоносного для Украины контракта с Россией
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявил в эфире телеканала "Первый независимый", что договоренности о цене на газ, к которым пришли председатель политсовета партии Виктор Медведчук и власти России, в частности, президент Владимир Путин, могли изменить судьбу Украины.
По словам парламентария, в случае реализации предложения российского лидера, экономика и граждане Украины оказались бы в выигрыше, но глава страны Владимир Зеленский отверг эти договоренности.
"Два года назад Виктор Медведчук договорился с руководством России о том, что Москва готова поставлять в Украину газ по фиксированной цене 175 долларов. А цена на газ в Европе сегодня — почти 1900 долларов. <…> И потом эти же договоренности подтвердили и премьер-министр России, и президент России", — сказал Кузьмин.
Но Киев во главе с Зеленским отказался от реализации этих соглашений, так как их достиг Медведчук, а не сам украинский лидер, подчеркнул парламентарий.
"А теперь представьте, как бы развивалась украинская экономика и какие бы были платежки у людей, если бы цена на газ в Украине была 175 долларов, при том, что в Европе она 1500 (долларов. — Прим. ред.)", — сетует Кузьмин.
Парламентарий отметил, что современной украинской власти безразлична судьба страны и уровень жизни простых граждан. Вместо этого украинская политическая элита занята увеличением личного благосостояния, заключил Кузьмин.