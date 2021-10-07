https://ria.ru/20211007/gaz-1753446266.html

На Украине в панике: Зеленский отверг судьбоносное предложение Путина

В Раде рассказали, как Зеленский отверг судьбоносное предложение Путина - РИА Новости, 07.10.2021

На Украине в панике: Зеленский отверг судьбоносное предложение Путина

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявил в эфире телеканала "Первый независимый", что договоренности о цене на газ, к... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T07:13

2021-10-07T07:13

2021-10-07T08:54

в мире

украина

киев

владимир путин

владимир зеленский

виктор медведчук

ренат кузьмин

россия

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявил в эфире телеканала "Первый независимый", что договоренности о цене на газ, к которым пришли председатель политсовета партии Виктор Медведчук и власти России, в частности, президент Владимир Путин, могли изменить судьбу Украины.По словам парламентария, в случае реализации предложения российского лидера, экономика и граждане Украины оказались бы в выигрыше, но глава страны Владимир Зеленский отверг эти договоренности.Но Киев во главе с Зеленским отказался от реализации этих соглашений, так как их достиг Медведчук, а не сам украинский лидер, подчеркнул парламентарий.Парламентарий отметил, что современной украинской власти безразлична судьба страны и уровень жизни простых граждан. Вместо этого украинская политическая элита занята увеличением личного благосостояния, заключил Кузьмин.

https://ria.ru/20211007/ukraina-1753444914.html

украина

киев

россия

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в мире, украина, киев, владимир путин, владимир зеленский, виктор медведчук, ренат кузьмин, россия