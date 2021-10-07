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https://ria.ru/20211007/gaz-1753446142.html
Эксперт объяснил, почему ввод "Северного потока — 2" снизит цены на газ
Эксперт объяснил, почему ввод "Северного потока — 2" снизит цены на газ - РИА Новости, 07.10.2021
Эксперт объяснил, почему ввод "Северного потока — 2" снизит цены на газ
Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2" позволит снизить цены на газ через несколько месяцев, такое мнение РИА Новости высказал старший экономист... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T07:07
2021-10-07T07:07
экономика
в мире
азия
европа
брюссель
ing
северный поток — 2
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БРЮССЕЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2" позволит снизить цены на газ через несколько месяцев, такое мнение РИА Новости высказал старший экономист нидерландского банка ING Филипп Ледент (Philippe Ledent).Эксперт отмечает, что спрос на газ повышается по мере того, как все страны меняют свой взгляд на энергоснабжение примерно в одно и то же время, что приводит к медленной тенденции роста потребления газа и, следовательно, цен на газ; спрос на газ также вырос из-за холодной весны, несмотря на кризис COVID-19, что привело к снижению запасов. Такая ситуация дестабилизирует в краткосрочной перспективе, считает аналитик.Нынешний рост цены является исключительным и связан со стрессом, вызванным одновременным экономическим восстановлением в мире, отмечает эксперт. "Рынок останется дефицитным этой зимой, и нормализация ожидается в начале 2022 года", - прогнозирует аналитик.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом ещё в понедельник цены в моменте не превышали 1200 долларов, за два дня выросли более чем в полтора раза.Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
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экономика, в мире, азия, европа, брюссель, ing, северный поток — 2
07:07 07.10.2021
 
Эксперт объяснил, почему ввод "Северного потока — 2" снизит цены на газ

Экономист Ледент заявил, что ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2" снизит цены на газ

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода "Северный поток — 2" в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток — 2 в России - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
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БРЮССЕЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2" позволит снизить цены на газ через несколько месяцев, такое мнение РИА Новости высказал старший экономист нидерландского банка ING Филипп Ледент (Philippe Ledent).
Эксперт отмечает, что спрос на газ повышается по мере того, как все страны меняют свой взгляд на энергоснабжение примерно в одно и то же время, что приводит к медленной тенденции роста потребления газа и, следовательно, цен на газ; спрос на газ также вырос из-за холодной весны, несмотря на кризис COVID-19, что привело к снижению запасов. Такая ситуация дестабилизирует в краткосрочной перспективе, считает аналитик.

"Но по мере реализации других источников, таких как неизбежный ввод в эксплуатацию русско-германского газопровода "Северный поток — 2" и полное возобновление работы производственных единиц в России и Норвегии, например, ситуация на рынках станет более штатной и цена на газ снизится. Это вопрос нескольких месяцев", - отмечает аналитик.

Нынешний рост цены является исключительным и связан со стрессом, вызванным одновременным экономическим восстановлением в мире, отмечает эксперт. "Рынок останется дефицитным этой зимой, и нормализация ожидается в начале 2022 года", - прогнозирует аналитик.
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Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом ещё в понедельник цены в моменте не превышали 1200 долларов, за два дня выросли более чем в полтора раза.
Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
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ЭкономикаВ миреАзияЕвропаБрюссельINGСеверный поток — 2
 
 
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