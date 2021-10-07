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Эксперт назвал абсурдными утверждения о дефиците поставок газа "Газпромом"
Эксперт назвал абсурдными утверждения о дефиците поставок газа "Газпромом" - РИА Новости, 07.10.2021
Эксперт назвал абсурдными утверждения о дефиците поставок газа "Газпромом"
Утверждения о том, что "Газпром" поставляет мало газа в ЕС для манипулирования ценами абсурдны, так как компания полностью исполняет свои контрактные... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T06:09
2021-10-07T06:09
экономика
европа
газпром
балтийское море
северный поток — 2
nord stream 2 ag
гассан саламе
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Утверждения о том, что "Газпром" поставляет мало газа в ЕС для манипулирования ценами абсурдны, так как компания полностью исполняет свои контрактные обязательства, заявил РИА Новости специалист по мировому рынку нефти, приглашенный профессор экономики энергетики в ведущей европейской бизнес-школе ESCP Europe Мамдух Гассан Салама.Он также обратил внимание на то, что экспорт газа "Газпромом" в ЕС вырос с января по июль на 23%. "Эти цифры доказывают абсурдность обвинений в дефиците поставок от "Газпрома". Если ЕС неверно оценил газовый рынок и не заказал больше российского газа, то он не может винить в этом "Газпром", - заявил эксперт.По мнению специалиста, еще одна ошибка Европы, которая привела к энергетическому кризису заключается в политизации процесса строительства "Северного потока — 2". А нападки в сторону России являются лишь попыткой переложить на нее вину за возникший энергокризис в Европе."ЕС мог бы выдать временную лицензию на эксплуатацию "Северного потока — 2", чтобы позволить ему доставлять дополнительные объемы российского газа намного раньше, вместо того, чтобы тратить более полутора месяцев с момента его завершения, прежде чем регулятор Германии начнет проводить испытания в рамках предварительной сдачи объекта", - отметил Гассан Салама.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в среду превышала уже 1900 долларов, однако затем резко начала откатываться назад."Газпром" в сентябре объявил об окончании строительства "Северного потока — 2", который пролегает от побережья России через Балтийское море до Германии. А 4 октября оператор проекта сообщил о начале заполнения газом первой нитки газопровода, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования. Эти процедуры разрешены законом, заявлял немецкий регулятор. При этом 4 октября Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur, BNA) потребовало от Nord Stream 2 AG до ввода в эксплуатацию предоставить информацию о соответствии газопровода "Северный поток — 2" всем нормативным требованиям ЕС. Если сомнения о соблюдении всех регуляторных требований не будут рассеяны, то BNA не исключает разбирательства в отношении компании.
https://ria.ru/20211007/gaz-1753442579.html
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европа
балтийское море
россия
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экономика, европа, газпром, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, гассан саламе, россия
06:09 07.10.2021
 
Эксперт назвал абсурдными утверждения о дефиците поставок газа "Газпромом"

Профессор Салама назвал абсурдными обвинения в недостаточных поставках газа "Газпромом"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция "Русская"
Компрессорная станция Русская - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Утверждения о том, что "Газпром" поставляет мало газа в ЕС для манипулирования ценами абсурдны, так как компания полностью исполняет свои контрактные обязательства, заявил РИА Новости специалист по мировому рынку нефти, приглашенный профессор экономики энергетики в ведущей европейской бизнес-школе ESCP Europe Мамдух Гассан Салама.
"Последняя уловка заключается в том, что 42 депутата из Европейского парламента, которые, вероятно, являются представителями Польши и стран Балтии хотят, изучить не манипулирует ли "Газпром" ценами на газ в Европе. Однако правда в том, что российский газовый гигант выполнил свои обязательства по договору перед ЕС, и никто в Европе это не оспаривает", - заявил Гассан Салама.
Он также обратил внимание на то, что экспорт газа "Газпромом" в ЕС вырос с января по июль на 23%. "Эти цифры доказывают абсурдность обвинений в дефиците поставок от "Газпрома". Если ЕС неверно оценил газовый рынок и не заказал больше российского газа, то он не может винить в этом "Газпром", - заявил эксперт.
По мнению специалиста, еще одна ошибка Европы, которая привела к энергетическому кризису заключается в политизации процесса строительства "Северного потока — 2". А нападки в сторону России являются лишь попыткой переложить на нее вину за возникший энергокризис в Европе.
"ЕС мог бы выдать временную лицензию на эксплуатацию "Северного потока — 2", чтобы позволить ему доставлять дополнительные объемы российского газа намного раньше, вместо того, чтобы тратить более полутора месяцев с момента его завершения, прежде чем регулятор Германии начнет проводить испытания в рамках предварительной сдачи объекта", - отметил Гассан Салама.
Газопровод высокого давления - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
03:08
Эксперт заявил о возможности новых рекордов стоимости газа
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в среду превышала уже 1900 долларов, однако затем резко начала откатываться назад.
"Газпром" в сентябре объявил об окончании строительства "Северного потока — 2", который пролегает от побережья России через Балтийское море до Германии. А 4 октября оператор проекта сообщил о начале заполнения газом первой нитки газопровода, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования. Эти процедуры разрешены законом, заявлял немецкий регулятор. При этом 4 октября Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur, BNA) потребовало от Nord Stream 2 AG до ввода в эксплуатацию предоставить информацию о соответствии газопровода "Северный поток — 2" всем нормативным требованиям ЕС. Если сомнения о соблюдении всех регуляторных требований не будут рассеяны, то BNA не исключает разбирательства в отношении компании.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
02:37
СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина
 
ЭкономикаЕвропаГазпромБалтийское мореСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGГассан СаламеРоссия
 
 
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