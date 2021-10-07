Эксперт назвал абсурдными утверждения о дефиците поставок газа "Газпромом"
Профессор Салама назвал абсурдными обвинения в недостаточных поставках газа "Газпромом"
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Утверждения о том, что "Газпром" поставляет мало газа в ЕС для манипулирования ценами абсурдны, так как компания полностью исполняет свои контрактные обязательства, заявил РИА Новости специалист по мировому рынку нефти, приглашенный профессор экономики энергетики в ведущей европейской бизнес-школе ESCP Europe Мамдух Гассан Салама.
"Последняя уловка заключается в том, что 42 депутата из Европейского парламента, которые, вероятно, являются представителями Польши и стран Балтии хотят, изучить не манипулирует ли "Газпром" ценами на газ в Европе. Однако правда в том, что российский газовый гигант выполнил свои обязательства по договору перед ЕС, и никто в Европе это не оспаривает", - заявил Гассан Салама.
Он также обратил внимание на то, что экспорт газа "Газпромом" в ЕС вырос с января по июль на 23%. "Эти цифры доказывают абсурдность обвинений в дефиците поставок от "Газпрома". Если ЕС неверно оценил газовый рынок и не заказал больше российского газа, то он не может винить в этом "Газпром", - заявил эксперт.
По мнению специалиста, еще одна ошибка Европы, которая привела к энергетическому кризису заключается в политизации процесса строительства "Северного потока — 2". А нападки в сторону России являются лишь попыткой переложить на нее вину за возникший энергокризис в Европе.
"ЕС мог бы выдать временную лицензию на эксплуатацию "Северного потока — 2", чтобы позволить ему доставлять дополнительные объемы российского газа намного раньше, вместо того, чтобы тратить более полутора месяцев с момента его завершения, прежде чем регулятор Германии начнет проводить испытания в рамках предварительной сдачи объекта", - отметил Гассан Салама.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в среду превышала уже 1900 долларов, однако затем резко начала откатываться назад.
"Газпром" в сентябре объявил об окончании строительства "Северного потока — 2", который пролегает от побережья России через Балтийское море до Германии. А 4 октября оператор проекта сообщил о начале заполнения газом первой нитки газопровода, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования. Эти процедуры разрешены законом, заявлял немецкий регулятор. При этом 4 октября Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur, BNA) потребовало от Nord Stream 2 AG до ввода в эксплуатацию предоставить информацию о соответствии газопровода "Северный поток — 2" всем нормативным требованиям ЕС. Если сомнения о соблюдении всех регуляторных требований не будут рассеяны, то BNA не исключает разбирательства в отношении компании.