03:08 07.10.2021 (обновлено: 03:09 07.10.2021)
Эксперт заявил о возможности новых рекордов стоимости газа
Профессор Салама не исключил роста цен на газ до 3000 долларов за тысячу кубов
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Стоимость газа может превысить отметку в 3 тысячи долларов за тысячу кубометров на фоне увеличения спроса и сокращения предложения на него в мире, сказал РИА Новости специалист по мировому рынку нефти, приглашенный профессор экономики энергетики в ведущей европейской бизнес-школе ESCP Europe Мамдух Гассан Салама.
"Высокий мировой спрос на природный газ и СПГ, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также дефицит предложения во всем мире подталкивают цены на природный газ и СПГ к новым рекордам. Ситуация нестабильна, поэтому сложно установить потолок цен на газ. Стоимость может даже достигнуть трех тысяч долларов", - считает эксперт.
Стоимость СПГ тем временем, по прогнозам Гассан Салама, может вырасти до 3,6 тысячи долларов за тысячу кубометров, особенно в случае суровой зимы.
Он также отметил, что цены на ископаемые виды топлива (газ, СПГ и уголь) могут значительно вырасти после того, как власти Китая потребовали от ведущих государственных энергетических компаний страны обеспечить электроснабжение на предстоящую зиму "любой ценой".
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров. В среду фьючерсные цены на газ в Европе приближались к 2000 долларов за тысячу кубометров, но к концу торгов растеряли более 600 долларов.