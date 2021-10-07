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Эксперт заявил о возможности новых рекордов стоимости газа
Эксперт заявил о возможности новых рекордов стоимости газа - РИА Новости, 07.10.2021
Эксперт заявил о возможности новых рекордов стоимости газа
Стоимость газа может превысить отметку в 3 тысячи долларов за тысячу кубометров на фоне увеличения спроса и сокращения предложения на него в мире, сказал РИА... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T03:08
2021-10-07T03:09
экономика
европа
китай
гассан саламе
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Стоимость газа может превысить отметку в 3 тысячи долларов за тысячу кубометров на фоне увеличения спроса и сокращения предложения на него в мире, сказал РИА Новости специалист по мировому рынку нефти, приглашенный профессор экономики энергетики в ведущей европейской бизнес-школе ESCP Europe Мамдух Гассан Салама.Стоимость СПГ тем временем, по прогнозам Гассан Салама, может вырасти до 3,6 тысячи долларов за тысячу кубометров, особенно в случае суровой зимы.Он также отметил, что цены на ископаемые виды топлива (газ, СПГ и уголь) могут значительно вырасти после того, как власти Китая потребовали от ведущих государственных энергетических компаний страны обеспечить электроснабжение на предстоящую зиму "любой ценой".Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров. В среду фьючерсные цены на газ в Европе приближались к 2000 долларов за тысячу кубометров, но к концу торгов растеряли более 600 долларов.
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экономика, европа, китай, гассан саламе
03:08 07.10.2021 (обновлено: 03:09 07.10.2021)
 
Эксперт заявил о возможности новых рекордов стоимости газа

Профессор Салама не исключил роста цен на газ до 3000 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазопровод высокого давления
Газопровод высокого давления - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Стоимость газа может превысить отметку в 3 тысячи долларов за тысячу кубометров на фоне увеличения спроса и сокращения предложения на него в мире, сказал РИА Новости специалист по мировому рынку нефти, приглашенный профессор экономики энергетики в ведущей европейской бизнес-школе ESCP Europe Мамдух Гассан Салама.
"Высокий мировой спрос на природный газ и СПГ, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также дефицит предложения во всем мире подталкивают цены на природный газ и СПГ к новым рекордам. Ситуация нестабильна, поэтому сложно установить потолок цен на газ. Стоимость может даже достигнуть трех тысяч долларов", - считает эксперт.
Стоимость СПГ тем временем, по прогнозам Гассан Салама, может вырасти до 3,6 тысячи долларов за тысячу кубометров, особенно в случае суровой зимы.
Он также отметил, что цены на ископаемые виды топлива (газ, СПГ и уголь) могут значительно вырасти после того, как власти Китая потребовали от ведущих государственных энергетических компаний страны обеспечить электроснабжение на предстоящую зиму "любой ценой".
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров. В среду фьючерсные цены на газ в Европе приближались к 2000 долларов за тысячу кубометров, но к концу торгов растеряли более 600 долларов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
02:37
СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина
 
ЭкономикаЕвропаКитайГассан Саламе
 
 
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