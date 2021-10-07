https://ria.ru/20211007/gaz-1753442579.html

Эксперт заявил о возможности новых рекордов стоимости газа

Эксперт заявил о возможности новых рекордов стоимости газа - РИА Новости, 07.10.2021

Эксперт заявил о возможности новых рекордов стоимости газа

Стоимость газа может превысить отметку в 3 тысячи долларов за тысячу кубометров на фоне увеличения спроса и сокращения предложения на него в мире, сказал РИА... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T03:08

2021-10-07T03:08

2021-10-07T03:09

экономика

европа

китай

гассан саламе

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Стоимость газа может превысить отметку в 3 тысячи долларов за тысячу кубометров на фоне увеличения спроса и сокращения предложения на него в мире, сказал РИА Новости специалист по мировому рынку нефти, приглашенный профессор экономики энергетики в ведущей европейской бизнес-школе ESCP Europe Мамдух Гассан Салама.Стоимость СПГ тем временем, по прогнозам Гассан Салама, может вырасти до 3,6 тысячи долларов за тысячу кубометров, особенно в случае суровой зимы.Он также отметил, что цены на ископаемые виды топлива (газ, СПГ и уголь) могут значительно вырасти после того, как власти Китая потребовали от ведущих государственных энергетических компаний страны обеспечить электроснабжение на предстоящую зиму "любой ценой".Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров. В среду фьючерсные цены на газ в Европе приближались к 2000 долларов за тысячу кубометров, но к концу торгов растеряли более 600 долларов.

https://ria.ru/20211007/gaz-1753442131.html

европа

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, европа, китай, гассан саламе