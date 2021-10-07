https://ria.ru/20211007/flot-1753477380.html

Адмирал счел идею создания арктического флота оправданной

Адмирал счел идею создания арктического флота оправданной - РИА Новости, 07.10.2021

Адмирал счел идею создания арктического флота оправданной

Создание еще одного флота в структуре российских Вооруженных сил, который действовал бы на Северном морском пути, помогло бы разгрузить Северный флот, который... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T11:52

2021-10-07T11:52

2021-10-07T11:52

безопасность

вмф рф

владимир путин

виктор кравченко

россия

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Создание еще одного флота в структуре российских Вооруженных сил, который действовал бы на Северном морском пути, помогло бы разгрузить Северный флот, который недавно стал пятым военным округом, заявил РИА Новости начальник главного штаба ВМФ РФ (1998-2005 годы) адмирал Виктор Кравченко.Ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщили о планах создания Арктического флота – нового объединения Военно-морского флота России для обеспечения безопасности на Северном морском пути и арктического побережья. Сейчас это зона ответственности Северного и Тихоокеанского флотов."Наверное, это правильно в том плане, что у Северного флота и так задач достаточно, а здесь вводится региональное объединение, которое будет заниматься непосредственно Северным морским путем", - сказал Кравченко.По его мнению, логичным было бы именно создание отдельного объединения, которое замыкалось бы на Минобороны РФ, взаимодействовало бы с Северным и Тихоокеанским флотами, но не входило бы ни в один из них.Указы президента РФ Владимира Путина, присваивающие Северному флоту России статус отдельной военно-административной единицы - пятого военного округа - и делающие его межвидовым стратегическим территориальным объединением Вооруженных сил РФ, вступили в силу 1 января 2021 года. До этого Северный флот наравне с другими флотами ВМФ России имел статус оперативно-стратегического объединения.

https://ria.ru/20211003/okhota-1752888527.html

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безопасность, вмф рф, владимир путин, виктор кравченко, россия