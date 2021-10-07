https://ria.ru/20211007/fersman-1753476137.html
Мария Ферсман
Мария Ферсман - РИА Новости, 07.10.2021
Мария Ферсман
Мой брат человек очень мнительный: чуть что, к врачам, а чаще – в интернет. А тут ковид, локдаун, что делать непонятно. 2020 год прошел, насколько это могло... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:55
2021-10-07T11:55
2021-10-07T12:00
сохрани друга
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Мой брат человек очень мнительный: чуть что, к врачам, а чаще – в интернет. А тут ковид, локдаун, что делать непонятно. 2020 год прошел, насколько это могло быть, спокойно, если в семье кто и подхватил ковид (мы с мужем), то перенесли очень легко. А брат все в сторону прививки даже не думал смотреть. Уже и на работу пошел, а тут Собянинские нормативы по количеству привитых сотрудников. Так вот, встречаемся мы как-то все семьей, чай-тортики-оливье, зашел разговор о прививках. Брат и начал "не хочу, не буду, ну его". А дальше долго, где-то полчаса, я ему рассказывала все, что знаю и об опасностях ковида, и о пользе прививок вообще и этой в частности. Даже поругались чуть-чуть. Потом еще через пару дней поговорили, и еще, месяца не прошло – пишет гордый: "я укололся, жду соединение с 5G". Вот шутник, юмор вообще сильная сторона нашего семейства. Так брат и стал чуть ли не первым привитым у себя на работе. Вай-фай раздавал, бед с руководством не знал. Про фай-фай - это, конечно, шутка. Главное, я теперь за него могу не переживать. Но маски носить, руки мыть.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Мой брат человек очень мнительный: чуть что, к врачам, а чаще – в интернет. А тут ковид, локдаун, что делать непонятно. 2020 год прошел, насколько это могло быть, спокойно, если в семье кто и подхватил ковид (мы с мужем), то перенесли очень легко. А брат все в сторону прививки даже не думал смотреть. Уже и на работу пошел, а тут Собянинские нормативы по количеству привитых сотрудников.
Так вот, встречаемся мы как-то все семьей, чай-тортики-оливье, зашел разговор о прививках. Брат и начал "не хочу, не буду, ну его". А дальше долго, где-то полчаса, я ему рассказывала все, что знаю и об опасностях ковида, и о пользе прививок вообще и этой в частности. Даже поругались чуть-чуть. Потом еще через пару дней поговорили, и еще, месяца не прошло – пишет гордый: "я укололся, жду соединение с 5G". Вот шутник, юмор вообще сильная сторона нашего семейства. Так брат и стал чуть ли не первым привитым у себя на работе. Вай-фай раздавал, бед с руководством не знал. Про фай-фай - это, конечно, шутка. Главное, я теперь за него могу не переживать. Но маски носить, руки мыть.