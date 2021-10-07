https://ria.ru/20211007/evropa-1753493790.html

Европа обвинила Россию в причастности к кризису на границе ЕС с Белоруссией

Европа обвинила Россию в причастности к кризису на границе ЕС с Белоруссией - РИА Новости, 07.10.2021

Европа обвинила Россию в причастности к кризису на границе ЕС с Белоруссией

Депутаты Европейского парламента утверждают, что Россия разделяет ответственность за "гибридные действия" властей Белоруссии против Евросоюза, включая... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T13:09

2021-10-07T13:09

2021-10-07T13:09

в мире

владимир путин

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Депутаты Европейского парламента утверждают, что Россия разделяет ответственность за "гибридные действия" властей Белоруссии против Евросоюза, включая миграционный кризис на границах с ЕС, следует из обнародованного проекта резолюции по ситуации в Белоруссии.Документ планируется принять в четверг по итогам пленарной сессии ЕП в Страсбурге. Резолюции Европейского парламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов."Европарламент вновь заявляет о необходимости незамедлительно разоблачить поддержку, которую оказывает Россия жестоким действиям (президента Белоруссии Александра – ред.) Лукашенко против народа Белоруссии, а также ее причастность к гибридным действиям режима Лукашенко против Евросоюза, включая использование мигрантов в политических целях, и возлагает на Кремль ответственность за такие действия", - говорится в проекте документа.Литва, Латвия и Польша обвиняют Минск в миграционном кризисе на границах. Белоруссия обвинения отвергает, заявляя о насильственном выдворении мигрантов этими странами на белорусскую территорию.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация на белорусско-польской и белорусско-литовской границах Москву не касается, подчеркнув, что "Россия здесь ни при чем". А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на обвинение Варшавы в адрес Москвы отмечала прямой "вклад" Польши в обострение миграционного кризиса в Европе.Евродепутаты намерены также осудить "продолжающиеся договоренности между Лукашенко и Владимиром Путиным по подготовке дорожных карт для большей интеграции между Россией и Белоруссией". В ЕП подчеркивают, что "ЕС должен дать ясно понять, что, если Россия продолжит свою нынешнюю политику в отношении Белоруссии, Евросоюз должен ввести дополнительные меры сдерживания в отношении РФ" в связи с "вмешательством Кремля в Белоруссию, в том числе, использованием ситуации с целью усиления политического, военного и экономического контроля над Белоруссией".В Кремле заявляли ранее, что те, кто говорит о поглощении в рамках Союзного государства, абсолютно не правы. Там отмечали, что для уверенного ответа на угрозы странам Союзного государства надо быть суверенными. Ранее власти РФ и Белоруссии одобрили принятие 28 интеграционных программ.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике в августе 2020 года. Запад стал поэтапно вводить санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки в стране направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

https://ria.ru/20210927/lukashenko-1751968012.html

https://ria.ru/20211006/evropalmant-1753436267.html

https://ria.ru/20211007/gaz-1753488165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, владимир путин, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, европарламент