Европа обвинила Россию в причастности к кризису на границе ЕС с Белоруссией
Европа обвинила Россию в причастности к миграционному кризису на границе ЕС с Белоруссией
БРЮССЕЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Депутаты Европейского парламента утверждают, что Россия разделяет ответственность за "гибридные действия" властей Белоруссии против Евросоюза, включая миграционный кризис на границах с ЕС, следует из обнародованного проекта резолюции по ситуации в Белоруссии.
Документ планируется принять в четверг по итогам пленарной сессии ЕП в Страсбурге. Резолюции Европейского парламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.
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"Европарламент вновь заявляет о необходимости незамедлительно разоблачить поддержку, которую оказывает Россия жестоким действиям (президента Белоруссии Александра – ред.) Лукашенко против народа Белоруссии, а также ее причастность к гибридным действиям режима Лукашенко против Евросоюза, включая использование мигрантов в политических целях, и возлагает на Кремль ответственность за такие действия", - говорится в проекте документа.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация на белорусско-польской и белорусско-литовской границах Москву не касается, подчеркнув, что "Россия здесь ни при чем". А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на обвинение Варшавы в адрес Москвы отмечала прямой "вклад" Польши в обострение миграционного кризиса в Европе.
Евродепутаты намерены также осудить "продолжающиеся договоренности между Лукашенко и Владимиром Путиным по подготовке дорожных карт для большей интеграции между Россией и Белоруссией". В ЕП подчеркивают, что "ЕС должен дать ясно понять, что, если Россия продолжит свою нынешнюю политику в отношении Белоруссии, Евросоюз должен ввести дополнительные меры сдерживания в отношении РФ" в связи с "вмешательством Кремля в Белоруссию, в том числе, использованием ситуации с целью усиления политического, военного и экономического контроля над Белоруссией".
В Кремле заявляли ранее, что те, кто говорит о поглощении в рамках Союзного государства, абсолютно не правы. Там отмечали, что для уверенного ответа на угрозы странам Союзного государства надо быть суверенными. Ранее власти РФ и Белоруссии одобрили принятие 28 интеграционных программ.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике в августе 2020 года. Запад стал поэтапно вводить санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки в стране направляют США, а европейцы им "подыгрывают".