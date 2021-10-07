https://ria.ru/20211007/energorynok-1753525579.html

В Чехии считают, что заявления Путина помогут стабилизировать энергорынок

В Чехии считают, что заявления Путина помогут стабилизировать энергорынок - РИА Новости, 07.10.2021

В Чехии считают, что заявления Путина помогут стабилизировать энергорынок

Высказывание российского президента Владимира Путина о возможном увеличении поставок газа в Европу поможет стабилизировать энергетический рынок, можно ожидать... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T15:32

2021-10-07T15:32

2021-10-07T15:35

экономика

прага

словения

европа

владимир путин

евросоюз

газпром

северный поток — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151748/50/1517485032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_094512c60a47a24d102bdb6516420664.jpg

ПРАГА, 7 окт – РИА Новости. Высказывание российского президента Владимира Путина о возможном увеличении поставок газа в Европу поможет стабилизировать энергетический рынок, можно ожидать замедление роста цен, заявил РИА Новости главный экономист пражского Trinity Bank Лукаш Кованда."Вчерашнее высказывание президента Путина о возможном увеличении поставок газа в Европу поможет стабилизировать энергетический рынок, уже произошло падение цен на оптовом рынке с газом. Теперь определенно можно ожидать, оставаясь оптимистами, некое умиротворение в росте цен", - сказал Кованда.По мнению эксперта, на дальнейшую стабилизацию ситуации может оказать положительное влияние и ввод в действие газопровода "Северный поток 2"."Ввод в действие газопровода "Северный поток 2" может оказать положительное влияние на дальнейшую стабилизацию ситуации. Начало работы газопровода создаст давление на цены на газ, приведет к их падению. Это положительно сказалось бы на рынке с электроэнергией и с другими видами энергии в странах Евросоюза", - отметил Кованда.Эксперт также прокомментировал сделанное в среду заявление чешского премьера Андрея Бабиша о том, что его кабмин готов отменить НДС на электроэнергию ради снижения цен для потребителей. Эти слова премьера вызвали весьма скептические отклики ряда политиков и аналитиков в стране, считающих, что в случае таких действий правительства Праге могли бы грозить санкции со стороны Брюсселя, поскольку отмена НДС может быть проведена только в рамках всего ЕС."Насколько я понимаю, лидеры стран ЕС уже договорились на только что состоявшемся саммите в Словении о том, что нечто такое будет позволительно. В таком случае, это уже не был бы односторонний шаг со стороны Бабиша и его кабмина. На саммите в Словении главы стран искали способы разрешения нынешнего энергетического кризиса. И одним из таких способов как раз и является временное снижение или обнуление НДС на электричество, газ, а возможно, и на другие виды энергии", - сказал чешский эксперт.Путин в среду провел совещание по энергетике, на котором много внимания было уделено ценам на европейском газовом рынке. В частности, глава государства подчеркнул, что "Газпром" выполняет и должен продолжать выполнять контрактные обязательства. Вместе с тем он призвал продумать возможность аккуратного увеличения предложения на рынке, например на бирже в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20211007/gaz-1753519897.html

https://ria.ru/20211007/tranzit-1753478832.html

https://ria.ru/20211006/merkel-1753418118.html

прага

словения

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, прага, словения, европа, владимир путин, евросоюз, газпром, северный поток — 2