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https://ria.ru/20211007/energorynok-1753525579.html
В Чехии считают, что заявления Путина помогут стабилизировать энергорынок
В Чехии считают, что заявления Путина помогут стабилизировать энергорынок - РИА Новости, 07.10.2021
В Чехии считают, что заявления Путина помогут стабилизировать энергорынок
Высказывание российского президента Владимира Путина о возможном увеличении поставок газа в Европу поможет стабилизировать энергетический рынок, можно ожидать... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T15:32
2021-10-07T15:35
экономика
прага
словения
европа
владимир путин
евросоюз
газпром
северный поток — 2
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ПРАГА, 7 окт – РИА Новости. Высказывание российского президента Владимира Путина о возможном увеличении поставок газа в Европу поможет стабилизировать энергетический рынок, можно ожидать замедление роста цен, заявил РИА Новости главный экономист пражского Trinity Bank Лукаш Кованда."Вчерашнее высказывание президента Путина о возможном увеличении поставок газа в Европу поможет стабилизировать энергетический рынок, уже произошло падение цен на оптовом рынке с газом. Теперь определенно можно ожидать, оставаясь оптимистами, некое умиротворение в росте цен", - сказал Кованда.По мнению эксперта, на дальнейшую стабилизацию ситуации может оказать положительное влияние и ввод в действие газопровода "Северный поток 2"."Ввод в действие газопровода "Северный поток 2" может оказать положительное влияние на дальнейшую стабилизацию ситуации. Начало работы газопровода создаст давление на цены на газ, приведет к их падению. Это положительно сказалось бы на рынке с электроэнергией и с другими видами энергии в странах Евросоюза", - отметил Кованда.Эксперт также прокомментировал сделанное в среду заявление чешского премьера Андрея Бабиша о том, что его кабмин готов отменить НДС на электроэнергию ради снижения цен для потребителей. Эти слова премьера вызвали весьма скептические отклики ряда политиков и аналитиков в стране, считающих, что в случае таких действий правительства Праге могли бы грозить санкции со стороны Брюсселя, поскольку отмена НДС может быть проведена только в рамках всего ЕС."Насколько я понимаю, лидеры стран ЕС уже договорились на только что состоявшемся саммите в Словении о том, что нечто такое будет позволительно. В таком случае, это уже не был бы односторонний шаг со стороны Бабиша и его кабмина. На саммите в Словении главы стран искали способы разрешения нынешнего энергетического кризиса. И одним из таких способов как раз и является временное снижение или обнуление НДС на электричество, газ, а возможно, и на другие виды энергии", - сказал чешский эксперт.Путин в среду провел совещание по энергетике, на котором много внимания было уделено ценам на европейском газовом рынке. В частности, глава государства подчеркнул, что "Газпром" выполняет и должен продолжать выполнять контрактные обязательства. Вместе с тем он призвал продумать возможность аккуратного увеличения предложения на рынке, например на бирже в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20211007/gaz-1753519897.html
https://ria.ru/20211007/tranzit-1753478832.html
https://ria.ru/20211006/merkel-1753418118.html
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экономика, прага, словения, европа, владимир путин, евросоюз, газпром, северный поток — 2
15:32 07.10.2021 (обновлено: 15:35 07.10.2021)
 
В Чехии считают, что заявления Путина помогут стабилизировать энергорынок

Главный экономист Trinity Bank Кованда: заявления Путина помогут стабилизации энергорынка

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ПРАГА, 7 окт – РИА Новости. Высказывание российского президента Владимира Путина о возможном увеличении поставок газа в Европу поможет стабилизировать энергетический рынок, можно ожидать замедление роста цен, заявил РИА Новости главный экономист пражского Trinity Bank Лукаш Кованда.
"Вчерашнее высказывание президента Путина о возможном увеличении поставок газа в Европу поможет стабилизировать энергетический рынок, уже произошло падение цен на оптовом рынке с газом. Теперь определенно можно ожидать, оставаясь оптимистами, некое умиротворение в росте цен", - сказал Кованда.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
15:02
Глава Uniper назвал заявления Путина о газе вакциной от роста цен
По мнению эксперта, на дальнейшую стабилизацию ситуации может оказать положительное влияние и ввод в действие газопровода "Северный поток 2".
"Ввод в действие газопровода "Северный поток 2" может оказать положительное влияние на дальнейшую стабилизацию ситуации. Начало работы газопровода создаст давление на цены на газ, приведет к их падению. Это положительно сказалось бы на рынке с электроэнергией и с другими видами энергии в странах Евросоюза", - отметил Кованда.
Газовое месторождение во Львовской области Украины - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
11:57
Эксперт оценила подход России к транзиту газа через Украину
Эксперт также прокомментировал сделанное в среду заявление чешского премьера Андрея Бабиша о том, что его кабмин готов отменить НДС на электроэнергию ради снижения цен для потребителей. Эти слова премьера вызвали весьма скептические отклики ряда политиков и аналитиков в стране, считающих, что в случае таких действий правительства Праге могли бы грозить санкции со стороны Брюсселя, поскольку отмена НДС может быть проведена только в рамках всего ЕС.
"Насколько я понимаю, лидеры стран ЕС уже договорились на только что состоявшемся саммите в Словении о том, что нечто такое будет позволительно. В таком случае, это уже не был бы односторонний шаг со стороны Бабиша и его кабмина. На саммите в Словении главы стран искали способы разрешения нынешнего энергетического кризиса. И одним из таких способов как раз и является временное снижение или обнуление НДС на электричество, газ, а возможно, и на другие виды энергии", - сказал чешский эксперт.
Путин в среду провел совещание по энергетике, на котором много внимания было уделено ценам на европейском газовом рынке. В частности, глава государства подчеркнул, что "Газпром" выполняет и должен продолжать выполнять контрактные обязательства. Вместе с тем он призвал продумать возможность аккуратного увеличения предложения на рынке, например на бирже в Санкт-Петербурге.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 20:39
Меркель заявила, что Европа делает недостаточно заказов на газ из России
 
ЭкономикаПрагаСловенияЕвропаВладимир ПутинЕвросоюзГазпромСеверный поток — 2
 
 
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