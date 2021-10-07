15:32 07.10.2021 (обновлено: 15:35 07.10.2021)
В Чехии считают, что заявления Путина помогут стабилизировать энергорынок
Главный экономист Trinity Bank Кованда: заявления Путина помогут стабилизации энергорынка
ПРАГА, 7 окт – РИА Новости. Высказывание российского президента Владимира Путина о возможном увеличении поставок газа в Европу поможет стабилизировать энергетический рынок, можно ожидать замедление роста цен, заявил РИА Новости главный экономист пражского Trinity Bank Лукаш Кованда.
"Вчерашнее высказывание президента Путина о возможном увеличении поставок газа в Европу поможет стабилизировать энергетический рынок, уже произошло падение цен на оптовом рынке с газом. Теперь определенно можно ожидать, оставаясь оптимистами, некое умиротворение в росте цен", - сказал Кованда.
По мнению эксперта, на дальнейшую стабилизацию ситуации может оказать положительное влияние и ввод в действие газопровода "Северный поток 2".
"Ввод в действие газопровода "Северный поток 2" может оказать положительное влияние на дальнейшую стабилизацию ситуации. Начало работы газопровода создаст давление на цены на газ, приведет к их падению. Это положительно сказалось бы на рынке с электроэнергией и с другими видами энергии в странах Евросоюза", - отметил Кованда.
Эксперт также прокомментировал сделанное в среду заявление чешского премьера Андрея Бабиша о том, что его кабмин готов отменить НДС на электроэнергию ради снижения цен для потребителей. Эти слова премьера вызвали весьма скептические отклики ряда политиков и аналитиков в стране, считающих, что в случае таких действий правительства Праге могли бы грозить санкции со стороны Брюсселя, поскольку отмена НДС может быть проведена только в рамках всего ЕС.
"Насколько я понимаю, лидеры стран ЕС уже договорились на только что состоявшемся саммите в Словении о том, что нечто такое будет позволительно. В таком случае, это уже не был бы односторонний шаг со стороны Бабиша и его кабмина. На саммите в Словении главы стран искали способы разрешения нынешнего энергетического кризиса. И одним из таких способов как раз и является временное снижение или обнуление НДС на электричество, газ, а возможно, и на другие виды энергии", - сказал чешский эксперт.
Путин в среду провел совещание по энергетике, на котором много внимания было уделено ценам на европейском газовом рынке. В частности, глава государства подчеркнул, что "Газпром" выполняет и должен продолжать выполнять контрактные обязательства. Вместе с тем он призвал продумать возможность аккуратного увеличения предложения на рынке, например на бирже в Санкт-Петербурге.