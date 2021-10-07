https://ria.ru/20211007/elektrichka-1753468796.html

В Москве электричка сбила двух мужчин

В Москве электричка сбила двух мужчин - РИА Новости, 07.10.2021

В Москве электричка сбила двух мужчин

Следовавшая из Петушков электричка сбила двух мужчин в Москве, один из них умер, а другой в больнице, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T11:13

2021-10-07T11:13

2021-10-07T11:13

происшествия

петушки

москва

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Следовавшая из Петушков электричка сбила двух мужчин в Москве, один из них умер, а другой в больнице, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО."Сегодня в районе станции "Серп и Молот" Горьковского направления МЖД электропоездом сообщением Петушки - Москва были травмированы двое мужчин, личности которых устанавливаются. Один из мужчин госпитализирован, второй травмирован смертельно", - говорится в сообщении.На месте ЧП работают сотрудники транспортной полиции и следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20211007/avariya-1753462125.html

петушки

москва

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2021

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происшествия, петушки, москва