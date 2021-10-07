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В Совфеде ответили на заявления НАТО о "Северном потоке — 2"
В Совфеде ответили на заявления НАТО о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 07.10.2021
В Совфеде ответили на заявления НАТО о "Северном потоке — 2"
Опасения из-за возможного увеличения военного присутствия РФ на Балтике в связи с "Северным потоком — 2" абсолютно беспочвенны и ни на чем не основаны, заявил... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T19:02
2021-10-07T19:02
в мире
польша
нато
совет федерации рф
владимир джабаров
балтийское море
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Опасения из-за возможного увеличения военного присутствия РФ на Балтике в связи с "Северным потоком — 2" абсолютно беспочвенны и ни на чем не основаны, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.НАТО опасается увеличения российского военного присутствия по маршруту газопровода "Северный поток — 2", заявил ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох после заседания глав спецслужб стран альянса, которое прошло в Брюсселе."Пусть они успокоятся уже, не знают, к чему еще придраться. Какие могут быть основания для таких беспочвенных заявлений? Пусть "Северный поток" спокойно заработает, Польша сама будет из него газ просить", - сказал Джабаров."Северный поток — 2" является исключительно коммерческим продуктом и никак не связан с военным отсутствием России на Балтийском море, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Ранее в четверг глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что НАТО опасается увеличения российского военного присутствия по маршруту газопровода "Северный поток — 2"."Это коммерческий проект и только, он никак не связан с военным присутствием России в регионе", - заявил Джабаров.
https://ria.ru/20211007/gaz-1753446142.html
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в мире, польша, нато, совет федерации рф, владимир джабаров, балтийское море, северный поток — 2, россия
19:02 07.10.2021
 
В Совфеде ответили на заявления НАТО о "Северном потоке — 2"

Сенатор Джабаров: Россия не будет увеличивать военное присутствие на Балтике

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Опасения из-за возможного увеличения военного присутствия РФ на Балтике в связи с "Северным потоком — 2" абсолютно беспочвенны и ни на чем не основаны, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
НАТО опасается увеличения российского военного присутствия по маршруту газопровода "Северный поток — 2", заявил ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох после заседания глав спецслужб стран альянса, которое прошло в Брюсселе.
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"Пусть они успокоятся уже, не знают, к чему еще придраться. Какие могут быть основания для таких беспочвенных заявлений? Пусть "Северный поток" спокойно заработает, Польша сама будет из него газ просить", - сказал Джабаров.
"Северный поток — 2" является исключительно коммерческим продуктом и никак не связан с военным отсутствием России на Балтийском море, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее в четверг глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что НАТО опасается увеличения российского военного присутствия по маршруту газопровода "Северный поток — 2".
"Это коммерческий проект и только, он никак не связан с военным присутствием России в регионе", - заявил Джабаров.
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В миреПольшаНАТОСовет Федерации РФВладимир ДжабаровБалтийское мореСеверный поток — 2Россия
 
 
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