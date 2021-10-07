https://ria.ru/20211007/dzhabarov-1753524077.html

В Совфеде объяснили, почему сейчас встреча Путина и Зеленского нереальна

В Совфеде объяснили, почему сейчас встреча Путина и Зеленского нереальна - РИА Новости, 07.10.2021

В Совфеде объяснили, почему сейчас встреча Путина и Зеленского нереальна

Встреча лидеров России и Украины на фоне постоянных нападок Киева на Москву нереальна, кроме того, российская сторона уже заявила, что тема Крыма не будет... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T15:27

2021-10-07T15:27

2021-10-07T15:31

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Встреча лидеров России и Украины на фоне постоянных нападок Киева на Москву нереальна, кроме того, российская сторона уже заявила, что тема Крыма не будет обсуждаться ни в каком контексте, заявил на брифинге в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Комментируя возможность переговоров президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, Джабаров отметил, что российский лидер уже заявил, что "обсуждать тему Крыма он не будет никогда и ни с кем".Но с другой стороны, Зеленский не может не поднять эту тему, иначе его "живьем съедят" националисты, полагает сенатор.По словам Джабарова, если повестка дня в предполагаемой встрече глав государств будет предусматривать тему Крыма, "встреча не состоится".Кроме того, он обратил внимание на постоянные нападки Киева на Москву."Сейчас, к сожалению, так, как ведет себя президент Украины, премьер-министр, глава МИД страны, они, по сути, очень часто оскорбляют Россию. Поэтому, прежде чем говорить о такой встрече, надо, чтобы отношения были ровными, без резких выпадов", - сказал он.Поэтому, по мнению законодателя, такая встреча пока "нереальна".Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на информированный источник в госструктурах РФ сообщила, что Москва несколько месяцев назад довела до украинской стороны свое видение итогов возможной встречи Путина и Зеленского. Всего в списке якобы было представлено 12 потенциальных решений, среди которых восстановление полноценных дипломатических отношений, возвращение послов, снятие торгово-экономических ограничений и отмена санкций.Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил в среду агентству УНИАН, что Зеленский готов встретиться с Путиным и обсуждать повестку дня двух стран, но только после того, как из отношений Украины и РФ исчезнут вопросы "оккупации Россией части украинских территорий".Ранее Зеленский заявил, что хотел бы провести встречу с Путиным в формате тет-а-тет, отметив, что она может быть очень результативной. При этом он считает, что окружение российского президента пытается не допустить эту встречу. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Путин никогда не был против встречи с Зеленским, но необходимо определиться с тем, что лидеры могли бы обсудить, пока предпосылок для переговоров до конца года нет.

https://ria.ru/20211007/gaz-1753446266.html

https://ria.ru/20211004/zelenskiy-1752981230.html

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в мире, киев, владимир путин, владимир зеленский, россия