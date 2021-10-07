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В Брянской области в ДТП погибли четыре человека
В Брянской области в ДТП погибли четыре человека - РИА Новости, 07.10.2021
В Брянской области в ДТП погибли четыре человека
Четыре человека погибли при столкновении трех автомобилей в Брянской области, еще четверо получили травмы различной степени тяжести, сообщается на сайте "МВД... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T20:18
2021-10-07T20:18
происшествия
брянская область
брянский район
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении трех автомобилей в Брянской области, еще четверо получили травмы различной степени тяжести, сообщается на сайте "МВД Медиа"."Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло около 17 часов 15 минут на 3-м километре автодороги "Брянск – Смоленск – Жирятино" в Брянском районе... В результате столкновения четыре человека погибли и четверо получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.По предварительной версии, ДТП произошло по вине водителя автомобиля Hyundai, который допустил столкновение с Mitsubishi и двигавшимся следом автомобилем Lada.Полиция проводит проверку по факту ДТП.
https://ria.ru/20211003/dtp-1752914739.html
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происшествия, брянская область, брянский район
20:18 07.10.2021
 
В Брянской области в ДТП погибли четыре человека

В Брянской области в ДТП с тремя автомобилями погибли четыре человека

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении трех автомобилей в Брянской области, еще четверо получили травмы различной степени тяжести, сообщается на сайте "МВД Медиа".
"Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло около 17 часов 15 минут на 3-м километре автодороги "Брянск – Смоленск – Жирятино" в Брянском районе... В результате столкновения четыре человека погибли и четверо получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
По предварительной версии, ДТП произошло по вине водителя автомобиля Hyundai, который допустил столкновение с Mitsubishi и двигавшимся следом автомобилем Lada.
Полиция проводит проверку по факту ДТП.
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ПроисшествияБрянская областьБрянский район
 
 
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