https://ria.ru/20211007/dtp-1753584025.html

В Брянской области в ДТП погибли четыре человека

В Брянской области в ДТП погибли четыре человека - РИА Новости, 07.10.2021

В Брянской области в ДТП погибли четыре человека

Четыре человека погибли при столкновении трех автомобилей в Брянской области, еще четверо получили травмы различной степени тяжести, сообщается на сайте "МВД... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T20:18

2021-10-07T20:18

2021-10-07T20:18

происшествия

брянская область

брянский район

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении трех автомобилей в Брянской области, еще четверо получили травмы различной степени тяжести, сообщается на сайте "МВД Медиа"."Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло около 17 часов 15 минут на 3-м километре автодороги "Брянск – Смоленск – Жирятино" в Брянском районе... В результате столкновения четыре человека погибли и четверо получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.По предварительной версии, ДТП произошло по вине водителя автомобиля Hyundai, который допустил столкновение с Mitsubishi и двигавшимся следом автомобилем Lada.Полиция проводит проверку по факту ДТП.

https://ria.ru/20211003/dtp-1752914739.html

брянская область

брянский район

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происшествия, брянская область, брянский район