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Религия
https://ria.ru/20211007/donskoy-1753397658.html
"Костей не нашли". Ученые развеяли главные мифы о Куликовской битве
"Костей не нашли". Ученые развеяли главные мифы о Куликовской битве - РИА Новости, 07.10.2021
"Костей не нашли". Ученые развеяли главные мифы о Куликовской битве
О Куликовской битве большинство знает со школьной скамьи, однако для ученых это самое загадочное событие русской истории. Вокруг сражения сложилось много мифов... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T08:00
2021-10-07T11:14
религия
пересвет
российская академия наук
аналитика - религия и мировоззрение
сергий радонежский
"куликово поле"
дон
дмитрий донсков
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Никита Бизин. О Куликовской битве большинство знает со школьной скамьи, однако для ученых это самое загадочное событие русской истории. Вокруг сражения сложилось много мифов и домыслов. В последние годы российские исследователи приоткрывают завесу тайны.Прошло слишком много времениА что, если сражения на самом деле не было, — этим вопросом историки задаются уже многие десятилетия. Причем резонно: свидетельств той эпохи почти не сохранилось. Ученые опираются в основном на четыре источника — "Сказание о Мамаевом побоище", "Летописная повесть о Куликовской битве" (в двух вариантах) и "Задонщина". Но все они созданы спустя несколько десятилетий после событий.Надежда лишь на находки археологов, но и тут не все просто. Ведь место битвы должно быть усеяно артефактами XIV века. А их обнаружили очень мало, на что указывают скептики. Однако в последние годы сомнения развеиваются — помогли современные технологии."Ландшафт сильно изменился по сравнению с тем, каким он был даже в начале XVI века. Еще тогда здесь простиралось дикое поле. Но позже подтянулись казаки и крепостные крестьяне, начали нещадно рубить деревья, пахать. А лесостепь — зона прихотливая. Если на ней вырубить лес, сам он уже не вырастет. Чтобы восстановить распаханные земли, нужно немало лет", — объясняет Андрей Наумов, заместитель директора по науке Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника "Куликово поле".То же самое, по его словам, касается и единственного географического ориентира битвы — слияния Дона и Непрядвы."В начале ХХ века, — рассказывает ученый, — реки разделяла длинная и узкая стометровая коса. В десятых-двадцатых годах прошлого столетия во время сильного половодья Дон промыл перемычку. Коса разрушилась и образовалась серия небольших островов. Так что исторически слияние было в другом месте".Именно это обстоятельство и объясняет отсутствие археологических находок. Оказывается, многие десятилетия попросту копали не там."Двадцать пять лет палеогеографы из Института географии РАН трудились над реконструкцией ландшафта Куликова поля, — продолжает Наумов. — Выясняли, где была степь, а где — участки леса; где могли сражаться, а где — нет. И установили, что к югу от места слияния Дона и Непрядвы есть небольшой степной коридор шириной три-четыре километра, подходящий для сражения".Местность отвечает сразу нескольким критериям военной тактики. Тут удобно обороняться: с одной стороны овраг, а с другой — река Смолка (приток Дона). Поэтому раскопки развернули именно здесь.Где же могилы?Правда, на предполагаемом месте битвы не нашли человеческих костей. Ведь не могли же в XIV веке оставить павших без погребения: не по-христиански. На что ученые отвечают скептикам довольно просто."Возможно, погибших на Куликовом поле хоронили, как заложенных покойников: 15-18 неглубоких могил — по числу русских полков. Вероятно, собирались перезахоронить, но почему-то этого не сделали. И останки со временем превратились в прах. К сожалению, мы уже никак не отличим братские могилы от окружающего фона", — говорит Наумов.Правда, добавляет ученый, надежды археологи не теряют. Быть может, в скором времени появится новая методика, которая позволит выделить ДНК из почвы.Но если простых воинов погребли в общих могилах, то как быть со знатью — в сражении, как известно, пало не меньше пятисот бояр. А их обычно хоронили по-особому."Среди находок на месте сражения поразительно много энколпионов — крестов-мощевиков. Эти ювелирные изделия в то время считали почти бесценными, ведь внутри них — частица святых мощей. Кто мог носить такие кресты? Князья, бояре, воеводы, старшие дружинники. А значит, их тут было достаточное количество", — объясняет заведующий музейным комплексом "Куликово поле" в Моховом Олег Вронский.Иноки-воиныВпрочем, место погребения двоих участников Куликовской битвы известно — в московском Симоновом монастыре есть могила схимонахов Александра Пересвета и Андрея Осляби."Сказание о Мамаевом побоище", написанное не ранее XV века, повествует, как преподобный Сергий Радонежский дал Дмитрию Донскому двух иноков для воодушевления русского войска. Пересвет погиб в поединке против ордынского богатыря Челубея, а Ослябя пал в разгар жестокой битвы. Но ученые сомневаются в историчности этого сюжета."Достоверно известно только, что они действительно существовали, — говорит Наумов.—Судя по летописям, они были боярами из Брянска и пришли на службу к Дмитрию Донскому".Остальное — предмет горячих споров. В частности, есть сомнения, что в 1380-м погибли оба воина. В синодике (поминальном списке павших на Куликовом поле) указано только имя Пересвета. Поэтому Ослябя, скорее всего, выжил. Как отмечает Наумов, схимонаха упоминают в документах конца XIV века в числе свиты митрополита Киевского Киприана.Но главная загадка в другом: зачем отправлять на битву монахов, которые по канонам не могут держать в руках оружие. Согласно "Сказанию о Мамаевом побоище", к началу битвы Пересвет и Ослябя были схимниками (высшая ступень православного монашества). Преподобный Сергий, благословляя иноков, "дал им вместо оружия тленного нетленное — крест Христов, нашитый на схимах, и повелел им вместо шлемов золоченых возлагать его на себя"."Скорее всего, Дмитрию Донскому не хватало военачальников среднего звена, — поясняет Наумов.— Поэтому Пересвет и Ослябя — бывшие брянские бояре — вошли в число воинов. И если благословил их сам Сергий Радонежский — величайший духовный авторитет того времени, — значит, они могли брать в руки оружие и надевать доспехи".Неблизкий путьНекоторые исследователи и вовсе предполагают, что Дмитрий Донской не приезжал к Сергию Радонежскому в монастырь. И благословение на битву получил, что называется, заочно.В ранних летописных текстах об этой встрече упоминаний нет. Сюжет появляется лишь в "Сказании о Мамаевом побоище" и в "Житии Сергия Радонежского", составленном приблизительно в 1418 году.В рассказах множество нестыковок. Главным образом хронологических. Исследователи полагают, что Дмитрий Донской просто не успел бы за столь короткий срок приехать за благословением к преподобному, а затем вернуться к войску. Большинство специалистов сходятся в том, что описанный визит действительно состоялся — но двумя годами ранее. Князь мог встретиться со святым в 1378-м перед битвой на реке Воже.Это сражение еще называют репетицией Куликовской битвы — именно тогда русские войска впервые победили золотоордынцев. Возможно, что разные по хронологии события сплелись в единый сюжет.История встречи Дмитрия Донского и Сергия Радонежского, наверное, так и останется поводом для дискуссий. Но на другие загадки знаменитого сражения ученые находят ответы, хотя место битвы исследовано сейчас лишь на семь процентов.
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пересвет, российская академия наук, аналитика - религия и мировоззрение, сергий радонежский, "куликово поле", дон, дмитрий донсков, куликово поле (заповедник), социальный навигатор
08:00 07.10.2021 (обновлено: 11:14 07.10.2021)
 

"Костей не нашли". Ученые развеяли главные мифы о Куликовской битве

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРепродукция картины А.П.Бубнова "Утро на поле Куликовом"
Репродукция картины А.П.Бубнова Утро на поле Куликовом - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Никита Бизин. О Куликовской битве большинство знает со школьной скамьи, однако для ученых это самое загадочное событие русской истории. Вокруг сражения сложилось много мифов и домыслов. В последние годы российские исследователи приоткрывают завесу тайны.

Прошло слишком много времени

А что, если сражения на самом деле не было, — этим вопросом историки задаются уже многие десятилетия. Причем резонно: свидетельств той эпохи почти не сохранилось. Ученые опираются в основном на четыре источника — "Сказание о Мамаевом побоище", "Летописная повесть о Куликовской битве" (в двух вариантах) и "Задонщина". Но все они созданы спустя несколько десятилетий после событий.
Надежда лишь на находки археологов, но и тут не все просто. Ведь место битвы должно быть усеяно артефактами XIV века. А их обнаружили очень мало, на что указывают скептики. Однако в последние годы сомнения развеиваются — помогли современные технологии.
"Ландшафт сильно изменился по сравнению с тем, каким он был даже в начале XVI века. Еще тогда здесь простиралось дикое поле. Но позже подтянулись казаки и крепостные крестьяне, начали нещадно рубить деревья, пахать. А лесостепь — зона прихотливая. Если на ней вырубить лес, сам он уже не вырастет. Чтобы восстановить распаханные земли, нужно немало лет", — объясняет Андрей Наумов, заместитель директора по науке Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника "Куликово поле".
То же самое, по его словам, касается и единственного географического ориентира битвы — слияния Дона и Непрядвы.
"В начале ХХ века, — рассказывает ученый, — реки разделяла длинная и узкая стометровая коса. В десятых-двадцатых годах прошлого столетия во время сильного половодья Дон промыл перемычку. Коса разрушилась и образовалась серия небольших островов. Так что исторически слияние было в другом месте".
Именно это обстоятельство и объясняет отсутствие археологических находок. Оказывается, многие десятилетия попросту копали не там.
© предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле"Музей-заповедник "Куликово поле". Вид сверху.
Музей-заповедник Куликово поле. Вид сверху.
© предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле"
Музей-заповедник "Куликово поле". Вид сверху.
"Двадцать пять лет палеогеографы из Института географии РАН трудились над реконструкцией ландшафта Куликова поля, — продолжает Наумов. — Выясняли, где была степь, а где — участки леса; где могли сражаться, а где — нет. И установили, что к югу от места слияния Дона и Непрядвы есть небольшой степной коридор шириной три-четыре километра, подходящий для сражения".
Местность отвечает сразу нескольким критериям военной тактики. Тут удобно обороняться: с одной стороны овраг, а с другой — река Смолка (приток Дона). Поэтому раскопки развернули именно здесь.

Где же могилы?

Правда, на предполагаемом месте битвы не нашли человеческих костей. Ведь не могли же в XIV веке оставить павших без погребения: не по-христиански. На что ученые отвечают скептикам довольно просто.
"Возможно, погибших на Куликовом поле хоронили, как заложенных покойников: 15-18 неглубоких могил — по числу русских полков. Вероятно, собирались перезахоронить, но почему-то этого не сделали. И останки со временем превратились в прах. К сожалению, мы уже никак не отличим братские могилы от окружающего фона", — говорит Наумов.
© Фото : пресс-служба Музея Куликово полеАрхеологи на месте сражения русских и ордынских полков на Куликовом поле
Археологи на месте сражения русских и ордынских полков на Куликовом поле - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Фото : пресс-служба Музея Куликово поле
Археологи на месте сражения русских и ордынских полков на Куликовом поле
Правда, добавляет ученый, надежды археологи не теряют. Быть может, в скором времени появится новая методика, которая позволит выделить ДНК из почвы.
Но если простых воинов погребли в общих могилах, то как быть со знатью — в сражении, как известно, пало не меньше пятисот бояр. А их обычно хоронили по-особому.
"Среди находок на месте сражения поразительно много энколпионов — крестов-мощевиков. Эти ювелирные изделия в то время считали почти бесценными, ведь внутри них — частица святых мощей. Кто мог носить такие кресты? Князья, бояре, воеводы, старшие дружинники. А значит, их тут было достаточное количество", — объясняет заведующий музейным комплексом "Куликово поле" в Моховом Олег Вронский.

Иноки-воины

Впрочем, место погребения двоих участников Куликовской битвы известно — в московском Симоновом монастыре есть могила схимонахов Александра Пересвета и Андрея Осляби.
© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкМогилы героев Куликовской битвы схимонахов Александра Пересвета и Андрея Осляби в Симоновом монастыре
Могилы героев Куликовской битвы, схимонахов Александра Пересвета и Андрея Осляби в Симоновом монастыре - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Могилы героев Куликовской битвы схимонахов Александра Пересвета и Андрея Осляби в Симоновом монастыре
"Сказание о Мамаевом побоище", написанное не ранее XV века, повествует, как преподобный Сергий Радонежский дал Дмитрию Донскому двух иноков для воодушевления русского войска. Пересвет погиб в поединке против ордынского богатыря Челубея, а Ослябя пал в разгар жестокой битвы. Но ученые сомневаются в историчности этого сюжета.
"Достоверно известно только, что они действительно существовали, — говорит Наумов.—Судя по летописям, они были боярами из Брянска и пришли на службу к Дмитрию Донскому".
Остальное — предмет горячих споров. В частности, есть сомнения, что в 1380-м погибли оба воина. В синодике (поминальном списке павших на Куликовом поле) указано только имя Пересвета. Поэтому Ослябя, скорее всего, выжил. Как отмечает Наумов, схимонаха упоминают в документах конца XIV века в числе свиты митрополита Киевского Киприана.
© РИА Новости / Рудольф Кучеров / Перейти в фотобанкМиниатюра "Куликовская битва"
Миниатюра Куликовская битва - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Рудольф Кучеров
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Миниатюра "Куликовская битва"
Но главная загадка в другом: зачем отправлять на битву монахов, которые по канонам не могут держать в руках оружие. Согласно "Сказанию о Мамаевом побоище", к началу битвы Пересвет и Ослябя были схимниками (высшая ступень православного монашества). Преподобный Сергий, благословляя иноков, "дал им вместо оружия тленного нетленное — крест Христов, нашитый на схимах, и повелел им вместо шлемов золоченых возлагать его на себя".
"Скорее всего, Дмитрию Донскому не хватало военачальников среднего звена, — поясняет Наумов.— Поэтому Пересвет и Ослябя — бывшие брянские бояре — вошли в число воинов. И если благословил их сам Сергий Радонежский — величайший духовный авторитет того времени, — значит, они могли брать в руки оружие и надевать доспехи".

Неблизкий путь

Некоторые исследователи и вовсе предполагают, что Дмитрий Донской не приезжал к Сергию Радонежскому в монастырь. И благословение на битву получил, что называется, заочно.
В ранних летописных текстах об этой встрече упоминаний нет. Сюжет появляется лишь в "Сказании о Мамаевом побоище" и в "Житии Сергия Радонежского", составленном приблизительно в 1418 году.
Картина: Преподобный Сергий Радонежский благословляет на брань великого князя московского Дмитрия Донского и дает ему Пересвета и Ослябю
Картина: Преподобный Сергий Радонежский благословляет на брань великого московского князя. Дмитрия Донского и даёт ему Пересвета и Ослябю
Картина: Преподобный Сергий Радонежский благословляет на брань великого князя московского Дмитрия Донского и дает ему Пересвета и Ослябю
В рассказах множество нестыковок. Главным образом хронологических. Исследователи полагают, что Дмитрий Донской просто не успел бы за столь короткий срок приехать за благословением к преподобному, а затем вернуться к войску. Большинство специалистов сходятся в том, что описанный визит действительно состоялся — но двумя годами ранее. Князь мог встретиться со святым в 1378-м перед битвой на реке Воже.
Это сражение еще называют репетицией Куликовской битвы — именно тогда русские войска впервые победили золотоордынцев. Возможно, что разные по хронологии события сплелись в единый сюжет.
История встречи Дмитрия Донского и Сергия Радонежского, наверное, так и останется поводом для дискуссий. Но на другие загадки знаменитого сражения ученые находят ответы, хотя место битвы исследовано сейчас лишь на семь процентов.
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