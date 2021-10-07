https://ria.ru/20211007/donskoy-1753397658.html

"Костей не нашли". Ученые развеяли главные мифы о Куликовской битве

"Костей не нашли". Ученые развеяли главные мифы о Куликовской битве - РИА Новости, 07.10.2021

"Костей не нашли". Ученые развеяли главные мифы о Куликовской битве

О Куликовской битве большинство знает со школьной скамьи, однако для ученых это самое загадочное событие русской истории. Вокруг сражения сложилось много мифов... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T08:00

2021-10-07T08:00

2021-10-07T11:14

религия

пересвет

российская академия наук

аналитика - религия и мировоззрение

сергий радонежский

"куликово поле"

дон

дмитрий донсков

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Никита Бизин. О Куликовской битве большинство знает со школьной скамьи, однако для ученых это самое загадочное событие русской истории. Вокруг сражения сложилось много мифов и домыслов. В последние годы российские исследователи приоткрывают завесу тайны.Прошло слишком много времениА что, если сражения на самом деле не было, — этим вопросом историки задаются уже многие десятилетия. Причем резонно: свидетельств той эпохи почти не сохранилось. Ученые опираются в основном на четыре источника — "Сказание о Мамаевом побоище", "Летописная повесть о Куликовской битве" (в двух вариантах) и "Задонщина". Но все они созданы спустя несколько десятилетий после событий.Надежда лишь на находки археологов, но и тут не все просто. Ведь место битвы должно быть усеяно артефактами XIV века. А их обнаружили очень мало, на что указывают скептики. Однако в последние годы сомнения развеиваются — помогли современные технологии."Ландшафт сильно изменился по сравнению с тем, каким он был даже в начале XVI века. Еще тогда здесь простиралось дикое поле. Но позже подтянулись казаки и крепостные крестьяне, начали нещадно рубить деревья, пахать. А лесостепь — зона прихотливая. Если на ней вырубить лес, сам он уже не вырастет. Чтобы восстановить распаханные земли, нужно немало лет", — объясняет Андрей Наумов, заместитель директора по науке Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника "Куликово поле".То же самое, по его словам, касается и единственного географического ориентира битвы — слияния Дона и Непрядвы."В начале ХХ века, — рассказывает ученый, — реки разделяла длинная и узкая стометровая коса. В десятых-двадцатых годах прошлого столетия во время сильного половодья Дон промыл перемычку. Коса разрушилась и образовалась серия небольших островов. Так что исторически слияние было в другом месте".Именно это обстоятельство и объясняет отсутствие археологических находок. Оказывается, многие десятилетия попросту копали не там."Двадцать пять лет палеогеографы из Института географии РАН трудились над реконструкцией ландшафта Куликова поля, — продолжает Наумов. — Выясняли, где была степь, а где — участки леса; где могли сражаться, а где — нет. И установили, что к югу от места слияния Дона и Непрядвы есть небольшой степной коридор шириной три-четыре километра, подходящий для сражения".Местность отвечает сразу нескольким критериям военной тактики. Тут удобно обороняться: с одной стороны овраг, а с другой — река Смолка (приток Дона). Поэтому раскопки развернули именно здесь.Где же могилы?Правда, на предполагаемом месте битвы не нашли человеческих костей. Ведь не могли же в XIV веке оставить павших без погребения: не по-христиански. На что ученые отвечают скептикам довольно просто."Возможно, погибших на Куликовом поле хоронили, как заложенных покойников: 15-18 неглубоких могил — по числу русских полков. Вероятно, собирались перезахоронить, но почему-то этого не сделали. И останки со временем превратились в прах. К сожалению, мы уже никак не отличим братские могилы от окружающего фона", — говорит Наумов.Правда, добавляет ученый, надежды археологи не теряют. Быть может, в скором времени появится новая методика, которая позволит выделить ДНК из почвы.Но если простых воинов погребли в общих могилах, то как быть со знатью — в сражении, как известно, пало не меньше пятисот бояр. А их обычно хоронили по-особому."Среди находок на месте сражения поразительно много энколпионов — крестов-мощевиков. Эти ювелирные изделия в то время считали почти бесценными, ведь внутри них — частица святых мощей. Кто мог носить такие кресты? Князья, бояре, воеводы, старшие дружинники. А значит, их тут было достаточное количество", — объясняет заведующий музейным комплексом "Куликово поле" в Моховом Олег Вронский.Иноки-воиныВпрочем, место погребения двоих участников Куликовской битвы известно — в московском Симоновом монастыре есть могила схимонахов Александра Пересвета и Андрея Осляби."Сказание о Мамаевом побоище", написанное не ранее XV века, повествует, как преподобный Сергий Радонежский дал Дмитрию Донскому двух иноков для воодушевления русского войска. Пересвет погиб в поединке против ордынского богатыря Челубея, а Ослябя пал в разгар жестокой битвы. Но ученые сомневаются в историчности этого сюжета."Достоверно известно только, что они действительно существовали, — говорит Наумов.—Судя по летописям, они были боярами из Брянска и пришли на службу к Дмитрию Донскому".Остальное — предмет горячих споров. В частности, есть сомнения, что в 1380-м погибли оба воина. В синодике (поминальном списке павших на Куликовом поле) указано только имя Пересвета. Поэтому Ослябя, скорее всего, выжил. Как отмечает Наумов, схимонаха упоминают в документах конца XIV века в числе свиты митрополита Киевского Киприана.Но главная загадка в другом: зачем отправлять на битву монахов, которые по канонам не могут держать в руках оружие. Согласно "Сказанию о Мамаевом побоище", к началу битвы Пересвет и Ослябя были схимниками (высшая ступень православного монашества). Преподобный Сергий, благословляя иноков, "дал им вместо оружия тленного нетленное — крест Христов, нашитый на схимах, и повелел им вместо шлемов золоченых возлагать его на себя"."Скорее всего, Дмитрию Донскому не хватало военачальников среднего звена, — поясняет Наумов.— Поэтому Пересвет и Ослябя — бывшие брянские бояре — вошли в число воинов. И если благословил их сам Сергий Радонежский — величайший духовный авторитет того времени, — значит, они могли брать в руки оружие и надевать доспехи".Неблизкий путьНекоторые исследователи и вовсе предполагают, что Дмитрий Донской не приезжал к Сергию Радонежскому в монастырь. И благословение на битву получил, что называется, заочно.В ранних летописных текстах об этой встрече упоминаний нет. Сюжет появляется лишь в "Сказании о Мамаевом побоище" и в "Житии Сергия Радонежского", составленном приблизительно в 1418 году.В рассказах множество нестыковок. Главным образом хронологических. Исследователи полагают, что Дмитрий Донской просто не успел бы за столь короткий срок приехать за благословением к преподобному, а затем вернуться к войску. Большинство специалистов сходятся в том, что описанный визит действительно состоялся — но двумя годами ранее. Князь мог встретиться со святым в 1378-м перед битвой на реке Воже.Это сражение еще называют репетицией Куликовской битвы — именно тогда русские войска впервые победили золотоордынцев. Возможно, что разные по хронологии события сплелись в единый сюжет.История встречи Дмитрия Донского и Сергия Радонежского, наверное, так и останется поводом для дискуссий. Но на другие загадки знаменитого сражения ученые находят ответы, хотя место битвы исследовано сейчас лишь на семь процентов.

https://ria.ru/20210911/nevskiy-1749582381.html

пересвет

дон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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