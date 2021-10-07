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Украинский дипломат в ООН оскорбил российских журналистов

Украинский дипломат в ООН оскорбил российских журналистов - РИА Новости, 07.10.2021

Украинский дипломат в ООН оскорбил российских журналистов

Директор департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомов назвал всех российских журналистов террористами. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T17:38

2021-10-07T17:38

2021-10-07T18:25

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ООН, 7 окт – РИА Новости. Директор департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомов назвал всех российских журналистов террористами.Дипломат принимает участие в заседаниях Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, в Нью-Йорке.После одного из заседаний корреспондент РИА Новости подошел к главе департамента, чтобы задать вопрос, и представился. Услышав, что вопрос собирается задавать представитель российского агентства, Лакомов вернул визитку журналисту и наотрез отказался говорить."Я не разговариваю с террористами, в особенности с пропагандистами-террористами", - сказал Лакомов.Отвечая на вопрос о том, считает ли он все российские СМИ террористами, дипломат, недолго думая, сказал: "Да, пропагандистские террористы".Украинский дипломат бездоказательно обвинил российские СМИ в том, что они якобы "обучены не тому, чтобы сообщать людям правду". Лакомов отказался даже выслушать вопрос. Аудиозапись разговора у РИА Новости есть.При следующей попытке задать вопрос Лакомов просто ретировался.Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на самой Украине идет на десятки. Генпрокуратура РФ заявила, что с 2014 года украинские власти осуществляют физическое устранение оппозиционных политических деятелей и журналистов.Все российские СМИ на Украине сейчас под запретом либо под санкциями. В марте президент Владимир Зеленский продлил на три года санкции против МИА "Россия сегодня", также введены санкции против ряда других российских СМИ, в частности, "Газета.Ру", "Утро.ру", "Лента.Ру". Позже в этот список включили и газету "Московский комсомолец". Кроме того, Зеленский продлил ограничительные меры в отношении автономной некоммерческой организация "ТВ-Новости" (RT), ООО "Федеральное агентство новостей", а также ООО "СМИ2".Ранее МИА "Россия сегодня" было включено в санкционный список Украины, активы и сайты агентства в этой стране блокируются. Киев также включил в санкционный список и "СМИ2", портал РИА Новости Украина (руководителя которого Кирилла Вышинского арестовали), а также заблокировал доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru. В санкционный список, в том числе, вошли ВГТРК, РЕН ТВ, ТВ Центр, НТВ-ПЛЮС, телерадиокомпания "Звезда", "ТНТ-Телесеть", "Москва Медиа", РК Медиа, "Цифровое телевидение", "Национальная медиа группа", телерадиокомпании "Петербург", "Общественное телевидение России", "Наше радио".Летом 2021 года Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу - против Украины. Она касается в том числе подавления свободы слова и преследования инакомыслящих "путем запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан".

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"Я не разговариваю с террористами" – украинский дипломат оскорбил российских журналистов Директор департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомов назвал всех российских журналистов террористами. Дипломат принимает участие в заседаниях Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, в Нью-Йорке. 2021-10-07T17:38 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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