17:38 07.10.2021 (обновлено: 18:25 07.10.2021)
Украинский дипломат в ООН оскорбил российских журналистов
Украинский дипломат в ООН Лакомов назвал всех российских журналистов террористами
ООН, 7 окт – РИА Новости. Директор департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомов назвал всех российских журналистов террористами.
Дипломат принимает участие в заседаниях Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, в Нью-Йорке.
После одного из заседаний корреспондент РИА Новости подошел к главе департамента, чтобы задать вопрос, и представился. Услышав, что вопрос собирается задавать представитель российского агентства, Лакомов вернул визитку журналисту и наотрез отказался говорить.
"Я не разговариваю с террористами, в особенности с пропагандистами-террористами", - сказал Лакомов.
Отвечая на вопрос о том, считает ли он все российские СМИ террористами, дипломат, недолго думая, сказал: "Да, пропагандистские террористы".
Украинский дипломат бездоказательно обвинил российские СМИ в том, что они якобы "обучены не тому, чтобы сообщать людям правду". Лакомов отказался даже выслушать вопрос. Аудиозапись разговора у РИА Новости есть.
При следующей попытке задать вопрос Лакомов просто ретировался.
Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на самой Украине идет на десятки. Генпрокуратура РФ заявила, что с 2014 года украинские власти осуществляют физическое устранение оппозиционных политических деятелей и журналистов.
Все российские СМИ на Украине сейчас под запретом либо под санкциями. В марте президент Владимир Зеленский продлил на три года санкции против МИА "Россия сегодня", также введены санкции против ряда других российских СМИ, в частности, "Газета.Ру", "Утро.ру", "Лента.Ру". Позже в этот список включили и газету "Московский комсомолец". Кроме того, Зеленский продлил ограничительные меры в отношении автономной некоммерческой организация "ТВ-Новости" (RT), ООО "Федеральное агентство новостей", а также ООО "СМИ2".
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Ранее МИА "Россия сегодня" было включено в санкционный список Украины, активы и сайты агентства в этой стране блокируются. Киев также включил в санкционный список и "СМИ2", портал РИА Новости Украина (руководителя которого Кирилла Вышинского арестовали), а также заблокировал доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru. В санкционный список, в том числе, вошли ВГТРК, РЕН ТВ, ТВ Центр, НТВ-ПЛЮС, телерадиокомпания "Звезда", "ТНТ-Телесеть", "Москва Медиа", РК Медиа, "Цифровое телевидение", "Национальная медиа группа", телерадиокомпании "Петербург", "Общественное телевидение России", "Наше радио".
Летом 2021 года Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу - против Украины. Она касается в том числе подавления свободы слова и преследования инакомыслящих "путем запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан".