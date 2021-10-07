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В Совфеде назвали условие межпарламентского диалога с Радой
В Совфеде назвали условие межпарламентского диалога с Радой - РИА Новости, 07.10.2021
В Совфеде назвали условие межпарламентского диалога с Радой
Межпарламентский диалог с Украиной возможен, если коллеги из Верховной рады проявят такую готовность, считает первый замглавы международного комитета Совфеда... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T15:14
2021-10-07T15:14
в мире
украина
верховная рада украины
совет федерации рф
владимир джабаров
россия
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Межпарламентский диалог с Украиной возможен, если коллеги из Верховной рады проявят такую готовность, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.На брифинге в четверг обсуждалась возможность взаимодействия с украинскими парламентариями в ближайшей перспективе."К сожалению, с Верховной радой перспектив таких нет, мы смотрим, какие там бывают выступления", - сказал Джабаров. Вместе с тем он отметил готовность к контактам. "Но мы готовы, если мы почувствуем, что украинская сторона готова к развитию отношений, к контактам, мы готовы встречаться", - сказал он.Джабаров выразил надежду, что рано или поздно союз с Украиной восстановится.
https://ria.ru/20211005/gaz-1753233809.html
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в мире, украина, верховная рада украины, совет федерации рф, владимир джабаров, россия
15:14 07.10.2021
 
В Совфеде назвали условие межпарламентского диалога с Радой

Сенатор Джабаров: мы готовы к межпарламентскому диалогу, если Рада проявит готовность

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Межпарламентский диалог с Украиной возможен, если коллеги из Верховной рады проявят такую готовность, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
На брифинге в четверг обсуждалась возможность взаимодействия с украинскими парламентариями в ближайшей перспективе.
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"К сожалению, с Верховной радой перспектив таких нет, мы смотрим, какие там бывают выступления", - сказал Джабаров. Вместе с тем он отметил готовность к контактам. "Но мы готовы, если мы почувствуем, что украинская сторона готова к развитию отношений, к контактам, мы готовы встречаться", - сказал он.
Джабаров выразил надежду, что рано или поздно союз с Украиной восстановится.
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