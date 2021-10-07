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В МИД назвали проблемные моменты в диалоге России и США
В МИД назвали проблемные моменты в диалоге России и США - РИА Новости, 07.10.2021
В МИД назвали проблемные моменты в диалоге России и США
В диалоге России и США по стратегической стабильности остаются проблемные моменты – в их числе развал ДРСМД, развертывание глобальной американской системы ПРО,... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T00:31
2021-10-07T00:31
в мире
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир ермаков
россия
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ООН, 7 окт – РИА Новости. В диалоге России и США по стратегической стабильности остаются проблемные моменты – в их числе развал ДРСМД, развертывание глобальной американской системы ПРО, размещение в Европе нестратегического ядерного оружия США, говорится в заявлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, которое зачитали на заседании Первого комитета ГА ООН.По словам Ермакова, требует упоминания и размещение в нарушение обязательств по ДНЯО на территории неядерных европейских стран американского нестратегического ядерного оружия. "Не можем обойти вниманием выход США из Договора по открытому небу", - отмечает дипломат.
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в мире, сша, оон, европа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир ермаков, россия
00:31 07.10.2021
 
В МИД назвали проблемные моменты в диалоге России и США

Дипломат Ермаков назвал проблемные моменты в диалоге России и США

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ООН, 7 окт – РИА Новости. В диалоге России и США по стратегической стабильности остаются проблемные моменты – в их числе развал ДРСМД, развертывание глобальной американской системы ПРО, размещение в Европе нестратегического ядерного оружия США, говорится в заявлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, которое зачитали на заседании Первого комитета ГА ООН.
"Остаются проблемные моменты, во многом вызванные деструктивными действиями Вашингтона, который пытается добиться односторонних преимуществ – это и развал договора о ракетах средней и меньшей дальности, и деятельность США по созданию и развертыванию средств глобальной системы ПРО в различных регионах мира в сочетании с наращиванием потенциала высокоточного неядерного оружия, способного решать стратегические задачи", - зачитал заявление член российской делегации.
По словам Ермакова, требует упоминания и размещение в нарушение обязательств по ДНЯО на территории неядерных европейских стран американского нестратегического ядерного оружия. "Не можем обойти вниманием выход США из Договора по открытому небу", - отмечает дипломат.
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
00:26
Россия выступила за обновление механизма ООН по расследованиям о химоружии
 
В миреСШАООНЕвропаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ЕрмаковРоссия
 
 
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