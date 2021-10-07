https://ria.ru/20211007/dialog-1753438283.html

В МИД назвали проблемные моменты в диалоге России и США

В МИД назвали проблемные моменты в диалоге России и США - РИА Новости, 07.10.2021

В МИД назвали проблемные моменты в диалоге России и США

В диалоге России и США по стратегической стабильности остаются проблемные моменты – в их числе развал ДРСМД, развертывание глобальной американской системы ПРО,... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T00:31

2021-10-07T00:31

2021-10-07T00:31

в мире

сша

оон

европа

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир ермаков

россия

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ООН, 7 окт – РИА Новости. В диалоге России и США по стратегической стабильности остаются проблемные моменты – в их числе развал ДРСМД, развертывание глобальной американской системы ПРО, размещение в Европе нестратегического ядерного оружия США, говорится в заявлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, которое зачитали на заседании Первого комитета ГА ООН.По словам Ермакова, требует упоминания и размещение в нарушение обязательств по ДНЯО на территории неядерных европейских стран американского нестратегического ядерного оружия. "Не можем обойти вниманием выход США из Договора по открытому небу", - отмечает дипломат.

https://ria.ru/20211007/khimoruzhie-1753438161.html

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европа

россия

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2021

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в мире, сша, оон, европа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир ермаков, россия