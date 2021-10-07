https://ria.ru/20211007/deti-1753444444.html

МВД утвердило регламент, изменяющий правила выезда детей за рубеж

МВД утвердило регламент, изменяющий правила выезда детей за рубеж - РИА Новости, 07.10.2021

МВД утвердило регламент, изменяющий правила выезда детей за рубеж

МВД утвердило новый порядок приема и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж, в частности, теперь родители смогут указать, в какие конкретно... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T04:33

2021-10-07T04:33

2021-10-07T10:08

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

валентина казакова

россия

детские вопросы

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. МВД утвердило новый порядок приема и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж, в частности, теперь родители смогут указать, в какие конкретно страны и на какой период запрещают покидать территорию страны. Приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее о том, что МВД готовит изменения в законодательство, касающиеся выезда детей за границу, сообщала начальник главного управления по вопросам миграции Валентина Казакова.В документе есть несколько изменений в сравнении с предыдущим порядком: в частности, теперь несогласный с выездом ребенка за рубеж может указать, запрещает ли он выезд до достижения им 18 лет, либо указать конкретные даты начала и окончания периода ограничения выезда. Кроме того, он может также запрещать выезд во все государства, либо ограничивать конкретным списком тех, в которые он не хочет, чтобы выезжал несовершеннолетний (об этом говорится в пунктах 4.3 и 4.4). При этом, согласно предыдущему регламенту, заявители могли указать, в какие государства и в какие периоды разрешают ребенку выезд, но не обратное.Помимо этого, документ регламентирует отзыв заявления о несогласии на выезд (в предыдущем порядке он не был прописан вовсе). Для того, чтобы отозвать свое несогласие, нужно прийти с заявлением в территориальный орган МВД (или другую инстанцию, где гражданин подавал предыдущее заявление).Изменения коснулись и учета заявлений: например, принимающий заявление при удостоверении подписи, если гражданин не может расписаться, может отметить это, а сотрудники инстанции должны принять этот документ.

https://ria.ru/20210830/poezdka-1747786367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), валентина казакова, россия, детские вопросы