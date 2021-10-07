https://ria.ru/20211007/desant-1753443861.html
Российские военные ученые предложили метод борьбы с американским десантом
Российские военные ученые предложили метод борьбы с американским десантом - РИА Новости, 07.10.2021
Российские военные ученые предложили метод борьбы с американским десантом
Российские военные ученые предложили применять для защиты от потенциальных морских десантов США авиацию и рой малых ударных беспилотников. Об этом говорится в... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T03:48
2021-10-07T03:48
2021-10-07T10:32
наука
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российские военные ученые предложили применять для защиты от потенциальных морских десантов США авиацию и рой малых ударных беспилотников. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале "Воздушно-космические силы. Теория и практика", который издает Военный учебно-научный центр ВВС.Авторы отмечают, что у России протяженная морская граница, страна развивает Северный морской путь, к ней предъявляют территориальные претензии на Дальнем Востоке и в других регионах, идет конкурентное освоение Арктики. Поэтому разработка эффективных способов борьбы с возможными морскими десантами весьма актуальна.США сейчас полагаются на загоризонтные морские десанты — предполагается, что высадка на воду личного состава с техникой и взлет авиации с универсальных десантных кораблей будет начинаться за 30-50 миль от берега. Причем новые корабли и десантно-высадочные средства на воздушной подушке позволили американским военным существенно повысить боевые возможности. В таких условиях авторы исследования предлагают еще до высадки загоризонтного десанта наносить по нему удар большим числом БПЛА малого класса. После получения целеуказания беспилотники должны атаковать противника противопехотными и противотранспортными минами и боеприпасами малого калибра, чтобы поразить живую силу, повредить вертолеты и самолеты на палубах, а также антенные системы РЛС, сковать нормальную работу боевых расчетов. Помимо этого, они будут сбрасывать радиомаяки, чтобы подсветить цели для пилотируемых боевых авиационных комплексов.Все это обеспечит последующую атаку вертолетов или самолетов, которые будут наносить удары по данным от беспилотников и по радиосигналам от сброшенных ими маяков, считают ученые.По их мнению, такие активные встречные действия дадут Сухопутным силам возможность развернуть на берегу огневые средства и в конечном счете сорвать планы противника.Наиболее целесообразным авторы статьи назвали использование в подобных операциях БПЛА малого класса."Во-первых, потому что они обладают малой заметностью во всех диапазонах функционирования разведывательных средств. Во-вторых <…> малоразмерные цели представляют определенные трудности при их уничтожении различными средствами ПВО", — поясняется в исследовании.Помимо этого, низкая стоимость беспилотников позволяет производить их в большом количестве, а это, в свою очередь, усилит боевые возможности подразделений и усложнит их уничтожение, заключили авторы.
https://ria.ru/20210928/merlin-1752097857.html
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безопасность, армия, сша, москва, арктика, россия
03:48 07.10.2021 (обновлено: 10:32 07.10.2021)
Российские военные ученые предложили метод борьбы с американским десантом
Российские военные ученые предложили перспективный метод борьбы с американским десантом
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Российские военные ученые предложили применять для защиты от потенциальных морских десантов США авиацию и рой малых ударных беспилотников. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале "Воздушно-космические силы. Теория и практика"
, который издает Военный учебно-научный центр ВВС.
Авторы отмечают, что у России
протяженная морская граница, страна развивает Северный морской путь, к ней предъявляют территориальные претензии на Дальнем Востоке
и в других регионах, идет конкурентное освоение Арктики
. Поэтому разработка эффективных способов борьбы с возможными морскими десантами весьма актуальна.
США сейчас полагаются на загоризонтные морские десанты — предполагается, что высадка на воду личного состава с техникой и взлет авиации с универсальных десантных кораблей будет начинаться за 30-50 миль от берега. Причем новые корабли и десантно-высадочные средства на воздушной подушке позволили американским военным существенно повысить боевые возможности.
В таких условиях авторы исследования предлагают еще до высадки загоризонтного десанта наносить по нему удар большим числом БПЛА малого класса. После получения целеуказания беспилотники должны атаковать противника противопехотными и противотранспортными минами и боеприпасами малого калибра, чтобы поразить живую силу, повредить вертолеты и самолеты на палубах, а также антенные системы РЛС, сковать нормальную работу боевых расчетов. Помимо этого, они будут сбрасывать радиомаяки, чтобы подсветить цели для пилотируемых боевых авиационных комплексов.
Все это обеспечит последующую атаку вертолетов или самолетов, которые будут наносить удары по данным от беспилотников и по радиосигналам от сброшенных ими маяков, считают ученые.
По их мнению, такие активные встречные действия дадут Сухопутным силам возможность развернуть на берегу огневые средства и в конечном счете сорвать планы противника.
Наиболее целесообразным авторы статьи назвали использование в подобных операциях БПЛА малого класса.
"Во-первых, потому что они обладают малой заметностью во всех диапазонах функционирования разведывательных средств. Во-вторых <…> малоразмерные цели представляют определенные трудности при их уничтожении различными средствами ПВО", — поясняется в исследовании.
Помимо этого, низкая стоимость беспилотников позволяет производить их в большом количестве, а это, в свою очередь, усилит боевые возможности подразделений и усложнит их уничтожение, заключили авторы.