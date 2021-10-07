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Наука
https://ria.ru/20211007/desant-1753443861.html
Российские военные ученые предложили метод борьбы с американским десантом
Российские военные ученые предложили метод борьбы с американским десантом - РИА Новости, 07.10.2021
Российские военные ученые предложили метод борьбы с американским десантом
Российские военные ученые предложили применять для защиты от потенциальных морских десантов США авиацию и рой малых ударных беспилотников. Об этом говорится в... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T03:48
2021-10-07T10:32
наука
безопасность
армия
сша
москва
арктика
россия
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российские военные ученые предложили применять для защиты от потенциальных морских десантов США авиацию и рой малых ударных беспилотников. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале "Воздушно-космические силы. Теория и практика", который издает Военный учебно-научный центр ВВС.Авторы отмечают, что у России протяженная морская граница, страна развивает Северный морской путь, к ней предъявляют территориальные претензии на Дальнем Востоке и в других регионах, идет конкурентное освоение Арктики. Поэтому разработка эффективных способов борьбы с возможными морскими десантами весьма актуальна.США сейчас полагаются на загоризонтные морские десанты — предполагается, что высадка на воду личного состава с техникой и взлет авиации с универсальных десантных кораблей будет начинаться за 30-50 миль от берега. Причем новые корабли и десантно-высадочные средства на воздушной подушке позволили американским военным существенно повысить боевые возможности. В таких условиях авторы исследования предлагают еще до высадки загоризонтного десанта наносить по нему удар большим числом​ БПЛА​ малого класса. После получения целеуказания беспилотники должны атаковать противника противопехотными и противотранспортными минами и боеприпасами малого калибра, чтобы поразить живую силу, повредить вертолеты и самолеты на палубах, а также антенные системы РЛС, сковать нормальную работу боевых расчетов. Помимо этого, они будут сбрасывать радиомаяки, чтобы подсветить цели для пилотируемых боевых авиационных комплексов.Все это обеспечит последующую атаку вертолетов или​ самолетов, которые будут наносить удары по данным от беспилотников и по радиосигналам от сброшенных ими маяков, считают ученые.По их мнению, такие активные встречные действия дадут Сухопутным силам возможность развернуть на берегу огневые средства и в конечном счете сорвать планы противника.​Наиболее целесообразным авторы статьи назвали использование в подобных операциях БПЛА малого класса."Во-первых, потому что они обладают малой заметностью во всех диапазонах функционирования разведывательных средств. Во-вторых &lt;…&gt; малоразмерные цели представляют определенные трудности при их уничтожении различными средствами ПВО", — поясняется в исследовании.Помимо этого, низкая стоимость беспилотников позволяет производить их в большом количестве, а это, в свою очередь, усилит боевые возможности подразделений и усложнит их уничтожение, заключили авторы.
https://ria.ru/20210928/merlin-1752097857.html
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сша
москва
арктика
россия
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безопасность, армия, сша, москва, арктика, россия
03:48 07.10.2021 (обновлено: 10:32 07.10.2021)
 
Российские военные ученые предложили метод борьбы с американским десантом

Российские военные ученые предложили перспективный метод борьбы с американским десантом

© AFP 2021 / Armend NimaniАмериканский десантник миротворческих сил НАТО во время учений
Американский десантник миротворческих сил НАТО во время учений - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© AFP 2021 / Armend Nimani
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российские военные ученые предложили применять для защиты от потенциальных морских десантов США авиацию и рой малых ударных беспилотников. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале "Воздушно-космические силы. Теория и практика", который издает Военный учебно-научный центр ВВС.
Авторы отмечают, что у России протяженная морская граница, страна развивает Северный морской путь, к ней предъявляют территориальные претензии на Дальнем Востоке и в других регионах, идет конкурентное освоение Арктики. Поэтому разработка эффективных способов борьбы с возможными морскими десантами весьма актуальна.
США сейчас полагаются на загоризонтные морские десанты — предполагается, что высадка на воду личного состава с техникой и взлет авиации с универсальных десантных кораблей будет начинаться за 30-50 миль от берега. Причем новые корабли и десантно-высадочные средства на воздушной подушке позволили американским военным существенно повысить боевые возможности.
В таких условиях авторы исследования предлагают еще до высадки загоризонтного десанта наносить по нему удар большим числом​ БПЛА​ малого класса. После получения целеуказания беспилотники должны атаковать противника противопехотными и противотранспортными минами и боеприпасами малого калибра, чтобы поразить живую силу, повредить вертолеты и самолеты на палубах, а также антенные системы РЛС, сковать нормальную работу боевых расчетов. Помимо этого, они будут сбрасывать радиомаяки, чтобы подсветить цели для пилотируемых боевых авиационных комплексов.
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Все это обеспечит последующую атаку вертолетов или​ самолетов, которые будут наносить удары по данным от беспилотников и по радиосигналам от сброшенных ими маяков, считают ученые.
По их мнению, такие активные встречные действия дадут Сухопутным силам возможность развернуть на берегу огневые средства и в конечном счете сорвать планы противника.​
Наиболее целесообразным авторы статьи назвали использование в подобных операциях БПЛА малого класса.
"Во-первых, потому что они обладают малой заметностью во всех диапазонах функционирования разведывательных средств. Во-вторых <…> малоразмерные цели представляют определенные трудности при их уничтожении различными средствами ПВО", — поясняется в исследовании.
Помимо этого, низкая стоимость беспилотников позволяет производить их в большом количестве, а это, в свою очередь, усилит боевые возможности подразделений и усложнит их уничтожение, заключили авторы.
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