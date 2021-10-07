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В СК потребовали еще одно уголовное дело после жесткого избиения мужчины приезжими
Бастрыкин поручил СК завести уголовное дело после избиения мужчины в метро - РИА Новости, 07.10.2021
В СК потребовали еще одно уголовное дело после жесткого избиения мужчины приезжими
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ведомству возбудить свое дело после избиения мужчины в метро — о покушении на убийство и насилии к... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T00:58
2021-10-07T00:58
2021-10-07T12:25
происшествия
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ведомству возбудить свое дело после избиения мужчины в метро — о покушении на убийство и насилии к представителю власти, сообщается на сайте СК.Инцидент произошел вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии между "Измайловской" и "Первомайской". На видео, появившемся в соцсетях, видно, как три человека бьют ногами лежащего на полу, у него идет кровь. Очевидцы утверждают, что мужчина заступился за девушку.По информации пресс-службы следственного ведомства, Бастрыкин потребовал, чтобы сотрудники СК немедленно приступили к расследованию. Ранее следователи просили прокуратуру передать им из полиции материалы дела об избиении пассажира в московском метро.Пострадавшего доставили в больницу, у него переломы лицевой кости и носа, а также ушибы.Задержанные — уроженцы Дагестана, которые приехали в Москву работать: Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, двое из них ранее судимы за кражу, один — по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Собеседник агентства уточнил, что в момент нападения они были пьяны.Уголовное дело открыли по статье "Хулиганство", но обвинение могут переквалифицировать в "Покушение на убийство". Управление Следственного комитета по Москве запросил это дело у прокуратуры.Черемушкинский районный суд арестовал всех нападавших.
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РИА Новости
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
00:58 07.10.2021 (обновлено: 12:25 07.10.2021)
Бастрыкин поручил СК завести уголовное дело после избиения мужчины в метро
Бастрыкин поручил СК возбудить свое уголовное дело после избиения мужчины в метро
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ведомству возбудить свое дело после избиения мужчины в метро — о покушении на убийство и насилии к представителю власти, сообщается на сайте СК
.
Инцидент произошел вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии между "Измайловской" и "Первомайской". На видео, появившемся в соцсетях, видно, как три человека бьют ногами лежащего на полу, у него идет кровь. Очевидцы утверждают, что мужчина заступился за девушку.
По информации пресс-службы следственного ведомства, Бастрыкин потребовал, чтобы сотрудники СК немедленно приступили к расследованию.
Ранее следователи просили прокуратуру передать им из полиции материалы дела об избиении пассажира в московском метро.
Пострадавшего доставили в больницу, у него переломы лицевой кости и носа, а также ушибы.
Задержанные — уроженцы Дагестана, которые приехали в Москву
работать: Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, двое из них ранее судимы за кражу, один — по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Собеседник агентства уточнил, что в момент нападения они были пьяны.
Уголовное дело открыли по статье "Хулиганство", но обвинение могут переквалифицировать в "Покушение на убийство". Управление Следственного комитета по Москве запросил это дело у прокуратуры.
Черемушкинский районный суд арестовал всех нападавших.