https://ria.ru/20211007/delo-1753439193.html

В СК потребовали еще одно уголовное дело после жесткого избиения мужчины приезжими

Бастрыкин поручил СК завести уголовное дело после избиения мужчины в метро - РИА Новости, 07.10.2021

В СК потребовали еще одно уголовное дело после жесткого избиения мужчины приезжими

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ведомству возбудить свое дело после избиения мужчины в метро — о покушении на убийство и насилии к... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T00:58

2021-10-07T00:58

2021-10-07T12:25

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ведомству возбудить свое дело после избиения мужчины в метро — о покушении на убийство и насилии к представителю власти, сообщается на сайте СК.Инцидент произошел вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии между "Измайловской" и "Первомайской". На видео, появившемся в соцсетях, видно, как три человека бьют ногами лежащего на полу, у него идет кровь. Очевидцы утверждают, что мужчина заступился за девушку.По информации пресс-службы следственного ведомства, Бастрыкин потребовал, чтобы сотрудники СК немедленно приступили к расследованию. Ранее следователи просили прокуратуру передать им из полиции материалы дела об избиении пассажира в московском метро.Пострадавшего доставили в больницу, у него переломы лицевой кости и носа, а также ушибы.Задержанные — уроженцы Дагестана, которые приехали в Москву работать: Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, двое из них ранее судимы за кражу, один — по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Собеседник агентства уточнил, что в момент нападения они были пьяны.Уголовное дело открыли по статье "Хулиганство", но обвинение могут переквалифицировать в "Покушение на убийство". Управление Следственного комитета по Москве запросил это дело у прокуратуры.Черемушкинский районный суд арестовал всех нападавших.

https://ria.ru/20211006/metro-1753424695.html

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2021

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