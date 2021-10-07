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США оказались на пороге первого в истории дефолта
Goldman Sachs предупредил об угрозе дефолта в США - РИА Новости, 07.10.2021
США оказались на пороге первого в истории дефолта
Банк Goldman Sachs предупредил клиентов о том, что конгресс, вероятно, не решит проблему потолка госдолга до 18 октября, что чревато первым в истории США... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T19:28
2021-10-07T19:28
2021-10-07T20:14
экономика
в мире
сша
goldman sachs
госдолг сша
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ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости. Банк Goldman Sachs предупредил клиентов о том, что конгресс, вероятно, не решит проблему потолка госдолга до 18 октября, что чревато первым в истории США дефолтом, сообщает CNN.Телеканал подчеркивает, что предупреждение было разослано до того, как лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл заявил, что его партия не будет препятствовать пролонгации лимитов.Как предупреждает банк, "утрата полномочий на заимствования представляет реальный риск", но, по оценке экономистов, вероятно, будет краткосрочной.Американская администрация призывает конгресс немедленно поднять или отменить потолок госдолга и предупреждает, что в противном случае уже 18 октября будут исчерпаны возможности обслуживать финансовые обязательства.На рассмотрении в сенате находится законопроект об отмене лимитов на государственные заимствования до конца 2022 года, однако ранее республиканцы угрожали его заблокировать. Они выступают против новых многотриллионных социально-экономических инициатив демократов и призывают удержать долг в прежних рамках.
https://ria.ru/20211006/gosdolg-1753433674.html
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экономика, в мире, сша, goldman sachs, госдолг сша
19:28 07.10.2021 (обновлено: 20:14 07.10.2021)
Goldman Sachs предупредил об угрозе дефолта в США
Goldman Sachs предупредил об угрозе дефолта, если конгресс США не решит проблему госдолга