https://ria.ru/20211007/defolt-1753577578.html

США оказались на пороге первого в истории дефолта

Goldman Sachs предупредил об угрозе дефолта в США - РИА Новости, 07.10.2021

США оказались на пороге первого в истории дефолта

Банк Goldman Sachs предупредил клиентов о том, что конгресс, вероятно, не решит проблему потолка госдолга до 18 октября, что чревато первым в истории США... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T19:28

2021-10-07T19:28

2021-10-07T20:14

экономика

в мире

сша

goldman sachs

госдолг сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150763/54/1507635410_0:78:3880:2261_1920x0_80_0_0_94e5eff12e67e21875c5053ded501ae9.jpg

ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости. Банк Goldman Sachs предупредил клиентов о том, что конгресс, вероятно, не решит проблему потолка госдолга до 18 октября, что чревато первым в истории США дефолтом, сообщает CNN.Телеканал подчеркивает, что предупреждение было разослано до того, как лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл заявил, что его партия не будет препятствовать пролонгации лимитов.Как предупреждает банк, "утрата полномочий на заимствования представляет реальный риск", но, по оценке экономистов, вероятно, будет краткосрочной.Американская администрация призывает конгресс немедленно поднять или отменить потолок госдолга и предупреждает, что в противном случае уже 18 октября будут исчерпаны возможности обслуживать финансовые обязательства.На рассмотрении в сенате находится законопроект об отмене лимитов на государственные заимствования до конца 2022 года, однако ранее республиканцы угрожали его заблокировать. Они выступают против новых многотриллионных социально-экономических инициатив демократов и призывают удержать долг в прежних рамках.

https://ria.ru/20211006/gosdolg-1753433674.html

https://ria.ru/20211006/bayden-1753428363.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, сша, goldman sachs, госдолг сша