https://ria.ru/20211007/craig-1753471965.html
Дэниел Крейг удостоился именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде
Дэниел Крейг удостоился именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде - РИА Новости, 07.10.2021
Дэниел Крейг удостоился именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде
Известный британский актер Дэниел Крэйг в среду удостоился именной звезды на "Аллее Славы" в Голливуде, сообщается на сайте организаторов. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:41
2021-10-07T11:41
2021-10-07T11:41
культура
лос-анджелес
голливуд
дэниел крейг
джеймс бонд
рэйф файнс
леа сейду
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753480271_0:364:2835:1959_1920x0_80_0_0_22bdb3653136df939aa0847eba7e5e04.jpg
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Известный британский актер Дэниел Крэйг в среду удостоился именной звезды на "Аллее Славы" в Голливуде, сообщается на сайте организаторов.Отмечается, что звезда Крейга стала 2704-й на одной из главных туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса, которую посещают около 10 миллионов человек в год.Церемония состоялась за несколько дней до официального выхода в прокат в США нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", в котором Крейг сыграл главную роль.Мировая премьера "Не время умирать" состоялась 28 сентября в Лондонском королевском зале искусств и наук имени Альберта. В российский прокат картина вышла 7 октября.Релиз ленты неоднократно откладывался из-за пандемии коронавируса. Первоначально премьера была намечена на весну 2020 года, однако позже дата премьерного показа была перенесена на ноябрь, позже на апрель, а затем на октябрь 2021 года.В первый день проката в Германии, Италии, Нидерландах и в Великобритании сборы фильма составили около 6,8 миллиона долларов, из них 4,5 - 5 миллионов в Великобритании, что на 13 процентов больше показателя фильма "007: Спектр" (2015 год) и на 26 процентов меньше, чем у картины "007: Координаты "Скайфол" (2012 год).В новом фильме Бонд оставляет оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Ситуация меняется, когда на остров приезжает его старинный друг из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оборачивается тем, что Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет уникальным технологическим оружием. Помимо Крейга в 25-й серии бондианы снимется американский актер Рами Малек, французская актриса Леа Сейду, а также британцы Рэйф Файнс и Бен Уишоу. Режиссером картины стал Кэри Фукунага.
https://ria.ru/20210929/premera-1752293158.html
https://ria.ru/20211007/bond-1753364745.html
лос-анджелес
голливуд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753480271_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_04116d7a9c82e23087d4662f876bbbb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лос-анджелес, голливуд, дэниел крейг, джеймс бонд, рэйф файнс, леа сейду, новости культуры, кино и сериалы
Дэниел Крейг удостоился именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде
Дэниел Крейг удостоился именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Известный британский актер Дэниел Крэйг в среду удостоился именной звезды на "Аллее Славы" в Голливуде, сообщается на сайте организаторов.
"Я не думал, что когда-либо скажу это, но это абсолютная честь для меня, что по мне будут ходить в Голливуде", - пошутил Крэйг во время церемонии, видео которой размешено на официальном сайте "Аллеи славы" Hollywood Walk of Fame.
Отмечается, что звезда Крейга стала 2704-й на одной из главных туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса, которую посещают около 10 миллионов человек в год.
Церемония состоялась за несколько дней до официального выхода в прокат в США нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", в котором Крейг сыграл главную роль.
Мировая премьера "Не время умирать" состоялась 28 сентября в Лондонском королевском зале искусств и наук имени Альберта. В российский прокат картина вышла 7 октября.
Релиз ленты неоднократно откладывался из-за пандемии коронавируса. Первоначально премьера была намечена на весну 2020 года, однако позже дата премьерного показа была перенесена на ноябрь, позже на апрель, а затем на октябрь 2021 года.
В первый день проката в Германии, Италии, Нидерландах и в Великобритании сборы фильма составили около 6,8 миллиона долларов, из них 4,5 - 5 миллионов в Великобритании, что на 13 процентов больше показателя фильма "007: Спектр" (2015 год) и на 26 процентов меньше, чем у картины "007: Координаты "Скайфол" (2012 год).
В новом фильме Бонд оставляет оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Ситуация меняется, когда на остров приезжает его старинный друг из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оборачивается тем, что Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет уникальным технологическим оружием. Помимо Крейга в 25-й серии бондианы снимется американский актер Рами Малек, французская актриса Леа Сейду, а также британцы Рэйф Файнс и Бен Уишоу. Режиссером картины стал Кэри Фукунага.