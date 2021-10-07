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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211007/craig-1753471965.html
Дэниел Крейг удостоился именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде
Дэниел Крейг удостоился именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде - РИА Новости, 07.10.2021
Дэниел Крейг удостоился именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде
Известный британский актер Дэниел Крэйг в среду удостоился именной звезды на "Аллее Славы" в Голливуде, сообщается на сайте организаторов. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:41
2021-10-07T11:41
культура
лос-анджелес
голливуд
дэниел крейг
джеймс бонд
рэйф файнс
леа сейду
новости культуры
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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Известный британский актер Дэниел Крэйг в среду удостоился именной звезды на "Аллее Славы" в Голливуде, сообщается на сайте организаторов.Отмечается, что звезда Крейга стала 2704-й на одной из главных туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса, которую посещают около 10 миллионов человек в год.Церемония состоялась за несколько дней до официального выхода в прокат в США нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", в котором Крейг сыграл главную роль.Мировая премьера "Не время умирать" состоялась 28 сентября в Лондонском королевском зале искусств и наук имени Альберта. В российский прокат картина вышла 7 октября.Релиз ленты неоднократно откладывался из-за пандемии коронавируса. Первоначально премьера была намечена на весну 2020 года, однако позже дата премьерного показа была перенесена на ноябрь, позже на апрель, а затем на октябрь 2021 года.В первый день проката в Германии, Италии, Нидерландах и в Великобритании сборы фильма составили около 6,8 миллиона долларов, из них 4,5 - 5 миллионов в Великобритании, что на 13 процентов больше показателя фильма "007: Спектр" (2015 год) и на 26 процентов меньше, чем у картины "007: Координаты "Скайфол" (2012 год).В новом фильме Бонд оставляет оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Ситуация меняется, когда на остров приезжает его старинный друг из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оборачивается тем, что Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет уникальным технологическим оружием. Помимо Крейга в 25-й серии бондианы снимется американский актер Рами Малек, французская актриса Леа Сейду, а также британцы Рэйф Файнс и Бен Уишоу. Режиссером картины стал Кэри Фукунага.
https://ria.ru/20210929/premera-1752293158.html
https://ria.ru/20211007/bond-1753364745.html
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лос-анджелес, голливуд, дэниел крейг, джеймс бонд, рэйф файнс, леа сейду, новости культуры, кино и сериалы
11:41 07.10.2021
 
Дэниел Крейг удостоился именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде

Дэниел Крейг удостоился именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде

© AP Photo / Chris PizzelloДэниел Крейг на открытии своей именной звезды на Аллее славы в Голливуде
Дэниел Крейг на открытии своей именной звезды на Аллее славы в Голливуде - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© AP Photo / Chris Pizzello
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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Известный британский актер Дэниел Крэйг в среду удостоился именной звезды на "Аллее Славы" в Голливуде, сообщается на сайте организаторов.
"Я не думал, что когда-либо скажу это, но это абсолютная честь для меня, что по мне будут ходить в Голливуде", - пошутил Крэйг во время церемонии, видео которой размешено на официальном сайте "Аллеи славы" Hollywood Walk of Fame.
Отмечается, что звезда Крейга стала 2704-й на одной из главных туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса, которую посещают около 10 миллионов человек в год.
Церемония состоялась за несколько дней до официального выхода в прокат в США нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", в котором Крейг сыграл главную роль.
Мировая премьера "Не время умирать" состоялась 28 сентября в Лондонском королевском зале искусств и наук имени Альберта. В российский прокат картина вышла 7 октября.
Релиз ленты неоднократно откладывался из-за пандемии коронавируса. Первоначально премьера была намечена на весну 2020 года, однако позже дата премьерного показа была перенесена на ноябрь, позже на апрель, а затем на октябрь 2021 года.
Лашана Линч, Дэниел Крейг, Леа Сейду и Кэри Джоджи Фукунага на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде Нет времени умирать'' - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 14:32Культура
С королевским размахом: в Лондоне прошла премьера нового фильма бондианы
В первый день проката в Германии, Италии, Нидерландах и в Великобритании сборы фильма составили около 6,8 миллиона долларов, из них 4,5 - 5 миллионов в Великобритании, что на 13 процентов больше показателя фильма "007: Спектр" (2015 год) и на 26 процентов меньше, чем у картины "007: Координаты "Скайфол" (2012 год).
В новом фильме Бонд оставляет оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Ситуация меняется, когда на остров приезжает его старинный друг из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оборачивается тем, что Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет уникальным технологическим оружием. Помимо Крейга в 25-й серии бондианы снимется американский актер Рами Малек, французская актриса Леа Сейду, а также британцы Рэйф Файнс и Бен Уишоу. Режиссером картины стал Кэри Фукунага.
Кадр из фильма Не время умирать
08:00Культура
"Не время умирать" — кинореквием по бондиане былых времен
 
КультураЛос-АнджелесГолливудДэниел КрейгДжеймс БондРэйф ФайнсЛеа СейдуНовости культурыКино и сериалы
 
 
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