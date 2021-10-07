https://ria.ru/20211007/craig-1753471965.html

Дэниел Крейг удостоился именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде

Дэниел Крейг удостоился именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде - РИА Новости, 07.10.2021

Дэниел Крейг удостоился именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде

Известный британский актер Дэниел Крэйг в среду удостоился именной звезды на "Аллее Славы" в Голливуде, сообщается на сайте организаторов. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T11:41

2021-10-07T11:41

2021-10-07T11:41

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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Известный британский актер Дэниел Крэйг в среду удостоился именной звезды на "Аллее Славы" в Голливуде, сообщается на сайте организаторов.Отмечается, что звезда Крейга стала 2704-й на одной из главных туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса, которую посещают около 10 миллионов человек в год.Церемония состоялась за несколько дней до официального выхода в прокат в США нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", в котором Крейг сыграл главную роль.Мировая премьера "Не время умирать" состоялась 28 сентября в Лондонском королевском зале искусств и наук имени Альберта. В российский прокат картина вышла 7 октября.Релиз ленты неоднократно откладывался из-за пандемии коронавируса. Первоначально премьера была намечена на весну 2020 года, однако позже дата премьерного показа была перенесена на ноябрь, позже на апрель, а затем на октябрь 2021 года.В первый день проката в Германии, Италии, Нидерландах и в Великобритании сборы фильма составили около 6,8 миллиона долларов, из них 4,5 - 5 миллионов в Великобритании, что на 13 процентов больше показателя фильма "007: Спектр" (2015 год) и на 26 процентов меньше, чем у картины "007: Координаты "Скайфол" (2012 год).В новом фильме Бонд оставляет оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Ситуация меняется, когда на остров приезжает его старинный друг из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оборачивается тем, что Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет уникальным технологическим оружием. Помимо Крейга в 25-й серии бондианы снимется американский актер Рами Малек, французская актриса Леа Сейду, а также британцы Рэйф Файнс и Бен Уишоу. Режиссером картины стал Кэри Фукунага.

https://ria.ru/20210929/premera-1752293158.html

https://ria.ru/20211007/bond-1753364745.html

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