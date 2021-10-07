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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211007/covid-19-1753547779.html
В Волгоградской области ужесточили ограничения из-за COVID-19
В Волгоградской области ужесточили ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2021
В Волгоградской области ужесточили ограничения из-за COVID-19
Режим самоизоляции ввели для непривитых пенсионеров в Волгоградской области, попасть в спортзал, салоны красоты, кинотеатр, а также очно получить услуги МФЦ... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T17:06
2021-10-07T17:26
распространение коронавируса
волгоградская область
коронавирус covid-19
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
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ВОЛГОГРАД, 7 окт – РИА Новости. Режим самоизоляции ввели для непривитых пенсионеров в Волгоградской области, попасть в спортзал, салоны красоты, кинотеатр, а также очно получить услуги МФЦ смогут только вакцинированные от COVID-19 жители региона, сообщает в четверг пресс-служба обладминистрации.В среду оперштаб Волгоградской области анонсировал ограничения для людей, непривитых от коронавируса.По информации администрации, в четверг власти региона внесли изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности". Так, по данным ведомства, с 12 октября вводится режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, исключение – граждане, которые сделали прививки от коронавирсной инфекции."С 18 октября: спортивно-оздоровительные организации, бассейны, аквапарки, музеи, кинозалы и кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, концертные организации, дома культуры, площадки для проведения выставочных мероприятий и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан; салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, фитнес-центры и иные подобные объекты продолжат свою работу при условии оказания услуг гражданам, прошедшим вакцинацию или переболевшим не более чем 6 месяцев назад коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что эта мера не касается несовершеннолетних.Также, по данным администрации, МФЦ очно будут принимать только тех посетителей, которые вакцинировались, имеют актуальный отрицательный ПЦР-тест или переболели менее полугода назад коронавирусом. На тех же условиях будут принимать гостей санатории и турбазы региона.По данным оперштаба, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 94 606 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 367 – за последние сутки, скончались за всё время 2 945 человек.
https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753523805.html
https://ria.ru/20210930/tula-1752467725.html
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волгоградская область, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, коронавирус в россии
17:06 07.10.2021 (обновлено: 17:26 07.10.2021)
 
В Волгоградской области ужесточили ограничения из-за COVID-19

В Волгоградской области ввели ограничения для невакцинированных от COVID-19

© РИА Новости / Владимир АстапковичВид на Волгоград
Вид на Волгоград - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОЛГОГРАД, 7 окт – РИА Новости. Режим самоизоляции ввели для непривитых пенсионеров в Волгоградской области, попасть в спортзал, салоны красоты, кинотеатр, а также очно получить услуги МФЦ смогут только вакцинированные от COVID-19 жители региона, сообщает в четверг пресс-служба обладминистрации.
В среду оперштаб Волгоградской области анонсировал ограничения для людей, непривитых от коронавируса.
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По информации администрации, в четверг власти региона внесли изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности". Так, по данным ведомства, с 12 октября вводится режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, исключение – граждане, которые сделали прививки от коронавирсной инфекции.
"С 18 октября: спортивно-оздоровительные организации, бассейны, аквапарки, музеи, кинозалы и кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, концертные организации, дома культуры, площадки для проведения выставочных мероприятий и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан; салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, фитнес-центры и иные подобные объекты продолжат свою работу при условии оказания услуг гражданам, прошедшим вакцинацию или переболевшим не более чем 6 месяцев назад коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что эта мера не касается несовершеннолетних.
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Также, по данным администрации, МФЦ очно будут принимать только тех посетителей, которые вакцинировались, имеют актуальный отрицательный ПЦР-тест или переболели менее полугода назад коронавирусом. На тех же условиях будут принимать гостей санатории и турбазы региона.
По данным оперштаба, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 94 606 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 367 – за последние сутки, скончались за всё время 2 945 человек.
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