https://ria.ru/20211007/covid-19-1753547779.html

В Волгоградской области ужесточили ограничения из-за COVID-19

В Волгоградской области ужесточили ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2021

В Волгоградской области ужесточили ограничения из-за COVID-19

Режим самоизоляции ввели для непривитых пенсионеров в Волгоградской области, попасть в спортзал, салоны красоты, кинотеатр, а также очно получить услуги МФЦ... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T17:06

2021-10-07T17:06

2021-10-07T17:26

распространение коронавируса

волгоградская область

коронавирус covid-19

общество

здоровье - общество

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151928/17/1519281790_0:276:3795:2411_1920x0_80_0_0_39a535b9e6955f9377b67a00ec46719c.jpg

ВОЛГОГРАД, 7 окт – РИА Новости. Режим самоизоляции ввели для непривитых пенсионеров в Волгоградской области, попасть в спортзал, салоны красоты, кинотеатр, а также очно получить услуги МФЦ смогут только вакцинированные от COVID-19 жители региона, сообщает в четверг пресс-служба обладминистрации.В среду оперштаб Волгоградской области анонсировал ограничения для людей, непривитых от коронавируса.По информации администрации, в четверг власти региона внесли изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности". Так, по данным ведомства, с 12 октября вводится режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, исключение – граждане, которые сделали прививки от коронавирсной инфекции."С 18 октября: спортивно-оздоровительные организации, бассейны, аквапарки, музеи, кинозалы и кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, концертные организации, дома культуры, площадки для проведения выставочных мероприятий и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан; салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, фитнес-центры и иные подобные объекты продолжат свою работу при условии оказания услуг гражданам, прошедшим вакцинацию или переболевшим не более чем 6 месяцев назад коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что эта мера не касается несовершеннолетних.Также, по данным администрации, МФЦ очно будут принимать только тех посетителей, которые вакцинировались, имеют актуальный отрицательный ПЦР-тест или переболели менее полугода назад коронавирусом. На тех же условиях будут принимать гостей санатории и турбазы региона.По данным оперштаба, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 94 606 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 367 – за последние сутки, скончались за всё время 2 945 человек.

https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753523805.html

https://ria.ru/20210930/tula-1752467725.html

https://ria.ru/20211006/lokdaun-1753318253.html

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоградская область, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, коронавирус в россии