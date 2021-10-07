https://ria.ru/20211007/cherkesova-1753357589.html
Ирина Черкесова
Ирина Черкесова - РИА Новости, 07.10.2021
Ирина Черкесова
К теме вакцинации в моем окружении относились, конечно, настороженно. Но, после того, как я переболела ковидом, я устала болеть каждые две недели... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:55
2021-10-07T11:55
2021-10-07T11:47
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К теме вакцинации в моем окружении относились, конечно, настороженно. Но, после того, как я переболела ковидом, я устала болеть каждые две недели. Информационный шум вокруг темы прививки сбивал меня с толку, и я решила пообщаться на эту тему с врачом, который объяснил, что, конкретно в моем случае, опасаться нечего, и вакцинация пойдет мне на пользу.После того, как я прекрасно перенесла введение обоих компонентов "Спутника", я уговорила всю семью последовать моему примеру. Никаких побочных эффектов выявлено не было. Даже плечо в месте укола не болело.В общем, все, кто боится делать прививку- ничего не бойтесь! Главное - посоветоваться до вакцинации со своим врачом.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
К теме вакцинации в моем окружении относились, конечно, настороженно. Но, после того, как я переболела ковидом, я устала болеть каждые две недели. Информационный шум вокруг темы прививки сбивал меня с толку, и я решила пообщаться на эту тему с врачом, который объяснил, что, конкретно в моем случае, опасаться нечего, и вакцинация пойдет мне на пользу.
После того, как я прекрасно перенесла введение обоих компонентов "Спутника", я уговорила всю семью последовать моему примеру. Никаких побочных эффектов выявлено не было. Даже плечо в месте укола не болело.
В общем, все, кто боится делать прививку- ничего не бойтесь! Главное - посоветоваться до вакцинации со своим врачом.