https://ria.ru/20211007/cherkesova-1753357589.html

Ирина Черкесова

Ирина Черкесова - РИА Новости, 07.10.2021

Ирина Черкесова

К теме вакцинации в моем окружении относились, конечно, настороженно. Но, после того, как я переболела ковидом, я устала болеть каждые две недели... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T11:55

2021-10-07T11:55

2021-10-07T11:47

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К теме вакцинации в моем окружении относились, конечно, настороженно. Но, после того, как я переболела ковидом, я устала болеть каждые две недели. Информационный шум вокруг темы прививки сбивал меня с толку, и я решила пообщаться на эту тему с врачом, который объяснил, что, конкретно в моем случае, опасаться нечего, и вакцинация пойдет мне на пользу.После того, как я прекрасно перенесла введение обоих компонентов "Спутника", я уговорила всю семью последовать моему примеру. Никаких побочных эффектов выявлено не было. Даже плечо в месте укола не болело.В общем, все, кто боится делать прививку- ничего не бойтесь! Главное - посоветоваться до вакцинации со своим врачом.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60