https://ria.ru/20211007/borisov-1753507224.html
Борисов назвал плюсы для Сербии от "Турецкого потока"
Борисов назвал плюсы для Сербии от "Турецкого потока" - РИА Новости, 07.10.2021
Борисов назвал плюсы для Сербии от "Турецкого потока"
Завершение строительства на территории Сербии газопровода, соединившего "Турецкий поток" и газотранспортную систему Венгрии, дает Сербии новые возможности для... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:05
2021-10-07T14:05
2021-10-07T14:05
экономика
сербия
юрий борисов (вице-премьер)
турецкий поток
россия
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ЗЛАТИБОР (Сербия), 7 окт - РИА Новости. Завершение строительства на территории Сербии газопровода, соединившего "Турецкий поток" и газотранспортную систему Венгрии, дает Сербии новые возможности для развития, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов,"Наша совместная работа по завершению строительства сербского участка газопровода и запуск его в эксплуатацию обеспечила на долгосрочный период энергетическую безопасность Сербии", - сказал журналистам Борисов по итогам заседания Межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству."И помимо надежных и гарантированных поставок необходимых Сербии объемов газа, это предоставило возможность развивать новые направления, в том числе, нефте- и газохимию, что в свою очередь обеспечит дополнительный вклад в развитие сербской экономики", - пояснил он.Как сообщили журналистам несколько участников межправкомиссии, на заседании, в частности, затрагивался вопрос о приватизации сербской HIP-Petrohemija.
https://ria.ru/20211007/gaz-1753467199.html
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экономика, сербия, юрий борисов (вице-премьер), турецкий поток, россия
Борисов назвал плюсы для Сербии от "Турецкого потока"
Вице-премьер Борисов: "Турецкий поток" обеспечил энергетическую безопасность Сербии