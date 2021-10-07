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Борисов назвал плюсы для Сербии от "Турецкого потока"
Борисов назвал плюсы для Сербии от "Турецкого потока" - РИА Новости, 07.10.2021
Борисов назвал плюсы для Сербии от "Турецкого потока"
Завершение строительства на территории Сербии газопровода, соединившего "Турецкий поток" и газотранспортную систему Венгрии, дает Сербии новые возможности для... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:05
2021-10-07T14:05
экономика
сербия
юрий борисов (вице-премьер)
турецкий поток
россия
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ЗЛАТИБОР (Сербия), 7 окт - РИА Новости. Завершение строительства на территории Сербии газопровода, соединившего "Турецкий поток" и газотранспортную систему Венгрии, дает Сербии новые возможности для развития, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов,"Наша совместная работа по завершению строительства сербского участка газопровода и запуск его в эксплуатацию обеспечила на долгосрочный период энергетическую безопасность Сербии", - сказал журналистам Борисов по итогам заседания Межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству."И помимо надежных и гарантированных поставок необходимых Сербии объемов газа, это предоставило возможность развивать новые направления, в том числе, нефте- и газохимию, что в свою очередь обеспечит дополнительный вклад в развитие сербской экономики", - пояснил он.Как сообщили журналистам несколько участников межправкомиссии, на заседании, в частности, затрагивался вопрос о приватизации сербской HIP-Petrohemija.
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экономика, сербия, юрий борисов (вице-премьер), турецкий поток, россия
14:05 07.10.2021
 
Борисов назвал плюсы для Сербии от "Турецкого потока"

Вице-премьер Борисов: "Турецкий поток" обеспечил энергетическую безопасность Сербии

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЗЛАТИБОР (Сербия), 7 окт - РИА Новости. Завершение строительства на территории Сербии газопровода, соединившего "Турецкий поток" и газотранспортную систему Венгрии, дает Сербии новые возможности для развития, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов,
"Наша совместная работа по завершению строительства сербского участка газопровода и запуск его в эксплуатацию обеспечила на долгосрочный период энергетическую безопасность Сербии", - сказал журналистам Борисов по итогам заседания Межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"И помимо надежных и гарантированных поставок необходимых Сербии объемов газа, это предоставило возможность развивать новые направления, в том числе, нефте- и газохимию, что в свою очередь обеспечит дополнительный вклад в развитие сербской экономики", - пояснил он.
Как сообщили журналистам несколько участников межправкомиссии, на заседании, в частности, затрагивался вопрос о приватизации сербской HIP-Petrohemija.
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ЭкономикаСербияЮрий Борисов (вице-премьер)Турецкий потокРоссия
 
 
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