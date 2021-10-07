https://ria.ru/20211007/bond-1753364745.html

"Не время умирать" — кинореквием по бондиане былых времен

Стоит ли смотреть новый фильм про Бонда

"Не время умирать" — кинореквием по бондиане былых времен

Дэниел Крейг уходит с самой хлебной своей работы в жизни — это его последнее исполнение роли агента 007. Который, кстати, на сей раз в начале фильма существует... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T08:00

2021-10-07T08:00

2021-10-07T08:09

культура

шон коннери

дэниел крейг

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Егор Беликов. Дэниел Крейг уходит с самой хлебной своей работы в жизни — это его последнее исполнение роли агента 007. Который, кстати, на сей раз в начале фильма существует без знаменитого порядкового номера, ему приписанного. От новой картины возникает ощущение, что продюсеры не против наконец прикрыть всю эту лавочку, хотя, судя по названию, это кино пробудет еще долго: "Не время умирать". Так же томительно долго, как трехчасовой фильм о финальных злоключениях крейговского супергероя. Заканчивается очередная эпоха бондианы. О том, чего ждать от этой коды, — в материале РИА Новости.Брифинг перед последней миссиейОчень вкратце, как устроена бондиана — главный британский национальный кинофеномен (соперничает с агентом 007 разве что "Монти Пайтон"). Создание очередной части похоже на ритуал с изменяемыми и неизменными стадиями.Непреложно, например, чтобы там были лаконично анимированные начальные титры под специально написанную для фильма песню. Но для исполнения треков приглашают каждый раз нового музыканта, желательно — самого актуального на момент анонса фильма, чтобы фоном слышались узнаваемые до боли мотивы.Но даже с учетом таких продюсерских обременений бондиана живет, и в ее рамках бывают вполне себе прорывы — "Голдфингер" и "Доктор Ноу" с Шоном Коннери, "Умри, но не сейчас" и "Золотой глаз" с Пирсом Броснаном."Не время умирать" проходит все внутренние стандарты качества. Это по-прежнему несерьезный, хотя и с очень сложными лицами разыгранный шпионский фильм. И титры там узнаваемые, и песня, которая вошла в топы задолго до выхода картины ("No Time to Die" Билли Айлиш), и знакомый по последним четырем выпускам Дэниел Крейг в идеальном смокинге, заказывающий в баре даже не один, а два алкогольных коктейля, рецептуру которого может описать любой кинозритель на планете. Но есть нюансы.Утром в газете, вечером в бондианеОбычно в бондиане совсем уже опереточные злодеи, которые, скажем, строят бриллиантовое солнце на орбите Земли (так реально было в "Умри, но не сейчас", но там эта ерундистика была сверхуместной) или обмазывают людей золотой краской, чтобы они задохнулись во сне ("Голдфингер"). Новостную повестку осмысляют не в дорогущих британских блокбастерах, а, например, в современном острополитическом нон-фикшене.И вдруг — целый фильм про агента (в данном случае даже агентов) 007, вольно интерпретирующий скандал с отравлением Скрипалей тем самым легендарным смертельным, но никого за последние годы не убившим ядом "Новичок".Лысеющий мужик с загадочным именем Вальдо Обручев (то есть сразу понятно, что он, вероятно, русский эмигрант), видимо, увез с собой из секретной лаборатории рецептуру гениального нервно-паралитического оружия. Оно убивает сразу же и еще таргетируется на конкретного человека по ДНК.Впоследствии ситуация с отравителями выходит на новый уровень: находится еще и злодей с поразительно потертым лицом (Рами Малек). Этот уже хочет отравить весь мир неведомой хворью, которую он производит оптовыми тиражами на страшноватом заводе-острове между Россией и Японией (Курилы?).Вся эта тонкая геополитическая сценарная игра поневоле увлекает, хотя ощущаешь четко, конечно, что перед тобой редкая чушь и клюква: впрочем, подобная традиция презентации русских у авторов бондианы в порядке вещей. Можно вспомнить того же генерала Гоголя, засветившегося аж в шести частях, генерала Пушкина из тех же стародавних времен или озлобленную Ксению Онотопп в "Золотом глазе". Так что в этом смысле — ничего нового.До свидания, Дэниел, до свидания, ДжеймсКлюквенность не главная черта "Не время умирать". Важнее ощутимый крен в сторону семейных ценностей, приверженцем которых Бонд становится, кажется, неожиданно даже для себя. Хочется сказать об этом по минимуму, все же спойлеры.Итак, по профессии лишенный нормальной жизни, он впервые получает шанс на то, чтобы образовать ячейку общества. Эта история разворачивается на протяжении аж пяти лет, главная ее фигурантка — героиня Леа Сейду, уже появлявшаяся в предыдущем фильме серии "007: СПЕКТР". Впервые мы увидим даже предположительную дочь Джеймса Бонда.И это, конечно, звоночек. Экс-агента 007 вообще трудно воспринять как настоящего человека: он все сферы своего существования превращает в функции, в том числе и любовные связи. Сколько их было, этих девушек Бонда, но ни одна не фигурировала в нескольких фильмах и уж тем более в статусе избранницы.Такое ощущение, что продюсеры и сценаристы пытаются нам намекнуть: времена такого мерзкого мачо, как Джеймс Бонд, подходят к концу. И дело даже не в возрасте Дэниела Крейга, хотя он ощутимо постарел со времен "Казино Рояль". Похоже, именно на его век выпали тектонические сдвиги массового сознания, и теперь вечный сюжет бондианы про шпиона, которому закон не писан, стал восприниматься как ощутимо мизогинный, в смысле — символизирующий пренебрежение к женщине и ее воле.Вот и получается, что эпоха заканчивается не только для Крейга, но и для самого Бонда — в том виде, в каком мы его знаем. Хорошо это или плохо, покажет, увы, время, но не "Не время умирать".

https://ria.ru/20200224/1565074017.html

https://ria.ru/20210929/premera-1752293158.html

https://ria.ru/20200620/1573109291.html

https://ria.ru/20210917/dyuna-1750202361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шон коннери, дэниел крейг, джеймс бонд, леа сейду, пирс броснан, кино и сериалы, что посмотреть