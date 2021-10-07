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Стало известно, почему банк может внезапно заблокировать карту
Специалист рассказал, за какие переводы банк может заблокировать карту - РИА Новости, 07.10.2021
Стало известно, почему банк может внезапно заблокировать карту
Если банк заподозрил мошенническую схему в операциях по банковской карте, он может ее заблокировать. Кредитные учреждения обязаны определять мошеннические... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T03:15
2021-10-07T03:15
2021-10-07T03:15
общество
банки
мошенничество
россия
даниэль шевский
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Если банк заподозрил мошенническую схему в операциях по банковской карте, он может ее заблокировать. Кредитные учреждения обязаны определять мошеннические сделки и противодействовать, рассказал агентству "Прайм" менеджер продукта по контролю рисков международного платежного провайдера Ecommpay Даниэль Шевский.Как отметил эксперт, банк, с одной стороны, должен защищать своих клиентов от мошенников и, с другой стороны, — выполнять требования регуляторов по борьбе с отмыванием денег, то есть проверять, откуда деньги поступили и куда они отправляются. В последнем случае речь идет о довольно крупных операциях, в том числе и тех, которые проводят из сомнительных юрисдикций, например, из Египта или Чили.Если по счету проводят большое количество переводов за короткий отрезок времени или часто снимают наличные, банк может заподозрить мошенничество, заключил Шевский.
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общество, банки, мошенничество, россия, даниэль шевский
Специалист рассказал, за какие переводы банк может заблокировать карту
Эксперт Шевский: банки заблокируют карту, если заподозрят мошенническую схему в операциях