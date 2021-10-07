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Стало известно, почему банк может внезапно заблокировать карту
Специалист рассказал, за какие переводы банк может заблокировать карту - РИА Новости, 07.10.2021
Стало известно, почему банк может внезапно заблокировать карту
Если банк заподозрил мошенническую схему в операциях по банковской карте, он может ее заблокировать. Кредитные учреждения обязаны определять мошеннические... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T03:15
2021-10-07T03:15
общество
банки
мошенничество
россия
даниэль шевский
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Если банк заподозрил мошенническую схему в операциях по банковской карте, он может ее заблокировать. Кредитные учреждения обязаны определять мошеннические сделки и противодействовать, рассказал агентству "Прайм" менеджер продукта по контролю рисков международного платежного провайдера Ecommpay Даниэль Шевский.Как отметил эксперт, банк, с одной стороны, должен защищать своих клиентов от мошенников и, с другой стороны, — выполнять требования регуляторов по борьбе с отмыванием денег, то есть проверять, откуда деньги поступили и куда они отправляются. В последнем случае речь идет о довольно крупных операциях, в том числе и тех, которые проводят из сомнительных юрисдикций, например, из Египта или Чили.Если по счету проводят большое количество переводов за короткий отрезок времени или часто снимают наличные, банк может заподозрить мошенничество, заключил Шевский.
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общество, банки, мошенничество, россия, даниэль шевский
03:15 07.10.2021
 
Специалист рассказал, за какие переводы банк может заблокировать карту

Эксперт Шевский: банки заблокируют карту, если заподозрят мошенническую схему в операциях

© Depositphotos / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Depositphotos / leungchopan
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Если банк заподозрил мошенническую схему в операциях по банковской карте, он может ее заблокировать. Кредитные учреждения обязаны определять мошеннические сделки и противодействовать, рассказал агентству "Прайм" менеджер продукта по контролю рисков международного платежного провайдера Ecommpay Даниэль Шевский.
Как отметил эксперт, банк, с одной стороны, должен защищать своих клиентов от мошенников и, с другой стороны, — выполнять требования регуляторов по борьбе с отмыванием денег, то есть проверять, откуда деньги поступили и куда они отправляются. В последнем случае речь идет о довольно крупных операциях, в том числе и тех, которые проводят из сомнительных юрисдикций, например, из Египта или Чили.
"В первом случае для безопасности клиентов устанавливают различные лимиты на объемы переводимых денег или количество операций. Кроме того, перед тем, как исполнить распоряжение владельца счета, ему предлагают подтвердить свою личность. Например, позвонив в банк", — подчеркнул специалист.
Если по счету проводят большое количество переводов за короткий отрезок времени или часто снимают наличные, банк может заподозрить мошенничество, заключил Шевский.
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 04:33
Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные
 
ОбществоБанкиМошенничествоРоссияДаниэль Шевский
 
 
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