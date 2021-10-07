https://ria.ru/20211007/blok-1753439555.html

Стало известно, почему банк может внезапно заблокировать карту

Специалист рассказал, за какие переводы банк может заблокировать карту - РИА Новости, 07.10.2021

Стало известно, почему банк может внезапно заблокировать карту

Если банк заподозрил мошенническую схему в операциях по банковской карте, он может ее заблокировать. Кредитные учреждения обязаны определять мошеннические... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T03:15

2021-10-07T03:15

2021-10-07T03:15

общество

банки

мошенничество

россия

даниэль шевский

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Если банк заподозрил мошенническую схему в операциях по банковской карте, он может ее заблокировать. Кредитные учреждения обязаны определять мошеннические сделки и противодействовать, рассказал агентству "Прайм" менеджер продукта по контролю рисков международного платежного провайдера Ecommpay Даниэль Шевский.Как отметил эксперт, банк, с одной стороны, должен защищать своих клиентов от мошенников и, с другой стороны, — выполнять требования регуляторов по борьбе с отмыванием денег, то есть проверять, откуда деньги поступили и куда они отправляются. В последнем случае речь идет о довольно крупных операциях, в том числе и тех, которые проводят из сомнительных юрисдикций, например, из Египта или Чили.Если по счету проводят большое количество переводов за короткий отрезок времени или часто снимают наличные, банк может заподозрить мошенничество, заключил Шевский.

https://ria.ru/20211006/dannye-1753270277.html

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2021

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общество, банки, мошенничество, россия, даниэль шевский