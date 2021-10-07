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Мэр Нью-Йорка использовал службу безопасности в личных целях
Мэр Нью-Йорка использовал службу безопасности в личных целях - РИА Новости, 07.10.2021
Мэр Нью-Йорка использовал службу безопасности в личных целях
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио использовал ресурсы службы безопасности в личных целях, в частности сотрудники службы помогали в переезде дочери мэра и возили его... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T21:59
2021-10-07T21:59
в мире
сша
нью-йорк (город)
билл де блазио
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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио использовал ресурсы службы безопасности в личных целях, в частности сотрудники службы помогали в переезде дочери мэра и возили его сына в университет, следует из отчета департамента расследований города."Использование фургона и помощь сотрудников полиции Нью-Йорка в перемещении мебели были злоупотреблением в личных целях", - говорится в документе.Как сообщается в расследовании, мэр также не возместил почти 320 тысяч долларов, потраченных из городского бюджета на обеспечение его безопасности в поездках в ходе президентской предвыборной компании. Средства были направлены на оплату перелетов, проживание в отелях, питание и прокат автомобилей для сотрудников службы безопасности.В отчете не говорится, что мэр нарушил какие-либо законы, но содержатся рекомендации по предотвращению неправомерного использования ресурсов службы безопасности.Согласно газете New York Times, пресс-служба мэра в ответ на расследование заявила, что де Блазио и его семья руководствовались правилами этики, а его детям была гарантирована законная защита полиции.Пресс-служба добавила, что гражданские следователи не должны решать, как следует обеспечивать безопасность мэра и его семьи.
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в мире, сша, нью-йорк (город), билл де блазио
21:59 07.10.2021
 
Мэр Нью-Йорка использовал службу безопасности в личных целях

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио использовал службу безопасности в личных целях

© AP Photo / Mark LennihanМэр Нью-Йорка Билл де Блазио
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© AP Photo / Mark Lennihan
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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио использовал ресурсы службы безопасности в личных целях, в частности сотрудники службы помогали в переезде дочери мэра и возили его сына в университет, следует из отчета департамента расследований города.
"Использование фургона и помощь сотрудников полиции Нью-Йорка в перемещении мебели были злоупотреблением в личных целях", - говорится в документе.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио - РИА Новости, 1920, 08.11.2017
8 ноября 2017, 10:40
Биография Билла Де Блазио
Как сообщается в расследовании, мэр также не возместил почти 320 тысяч долларов, потраченных из городского бюджета на обеспечение его безопасности в поездках в ходе президентской предвыборной компании. Средства были направлены на оплату перелетов, проживание в отелях, питание и прокат автомобилей для сотрудников службы безопасности.
В отчете не говорится, что мэр нарушил какие-либо законы, но содержатся рекомендации по предотвращению неправомерного использования ресурсов службы безопасности.
Согласно газете New York Times, пресс-служба мэра в ответ на расследование заявила, что де Блазио и его семья руководствовались правилами этики, а его детям была гарантирована законная защита полиции.
Пресс-служба добавила, что гражданские следователи не должны решать, как следует обеспечивать безопасность мэра и его семьи.
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Билл де Блазио
 
 
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