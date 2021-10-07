https://ria.ru/20211007/blazio-1753592919.html
Мэр Нью-Йорка использовал службу безопасности в личных целях
Мэр Нью-Йорка использовал службу безопасности в личных целях - РИА Новости, 07.10.2021
Мэр Нью-Йорка использовал службу безопасности в личных целях
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио использовал ресурсы службы безопасности в личных целях, в частности сотрудники службы помогали в переезде дочери мэра и возили его... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T21:59
2021-10-07T21:59
2021-10-07T21:59
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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио использовал ресурсы службы безопасности в личных целях, в частности сотрудники службы помогали в переезде дочери мэра и возили его сына в университет, следует из отчета департамента расследований города."Использование фургона и помощь сотрудников полиции Нью-Йорка в перемещении мебели были злоупотреблением в личных целях", - говорится в документе.Как сообщается в расследовании, мэр также не возместил почти 320 тысяч долларов, потраченных из городского бюджета на обеспечение его безопасности в поездках в ходе президентской предвыборной компании. Средства были направлены на оплату перелетов, проживание в отелях, питание и прокат автомобилей для сотрудников службы безопасности.В отчете не говорится, что мэр нарушил какие-либо законы, но содержатся рекомендации по предотвращению неправомерного использования ресурсов службы безопасности.Согласно газете New York Times, пресс-служба мэра в ответ на расследование заявила, что де Блазио и его семья руководствовались правилами этики, а его детям была гарантирована законная защита полиции.Пресс-служба добавила, что гражданские следователи не должны решать, как следует обеспечивать безопасность мэра и его семьи.
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в мире, сша, нью-йорк (город), билл де блазио
Мэр Нью-Йорка использовал службу безопасности в личных целях
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио использовал службу безопасности в личных целях
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио
использовал ресурсы службы безопасности в личных целях, в частности сотрудники службы помогали в переезде дочери мэра и возили его сына в университет, следует из отчета департамента расследований города.
"Использование фургона и помощь сотрудников полиции Нью-Йорка в перемещении мебели были злоупотреблением в личных целях", - говорится в документе.
Как сообщается в расследовании, мэр также не возместил почти 320 тысяч долларов, потраченных из городского бюджета на обеспечение его безопасности в поездках в ходе президентской предвыборной компании. Средства были направлены на оплату перелетов, проживание в отелях, питание и прокат автомобилей для сотрудников службы безопасности.
В отчете не говорится, что мэр нарушил какие-либо законы, но содержатся рекомендации по предотвращению неправомерного использования ресурсов службы безопасности.
Согласно газете New York Times, пресс-служба мэра в ответ на расследование заявила, что де Блазио и его семья руководствовались правилами этики, а его детям была гарантирована законная защита полиции.
Пресс-служба добавила, что гражданские следователи не должны решать, как следует обеспечивать безопасность мэра и его семьи.