https://ria.ru/20211007/biometriya-1753483551.html
Хранение биометрических данных безопасно, заявил эксперт
Хранение биометрических данных безопасно, заявил эксперт - РИА Новости, 07.10.2021
Хранение биометрических данных безопасно, заявил эксперт
Биометрические данные в принципе невозможно украсть, а современные технологии позволяют успешно бороться с их незаконным использованием, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:23
2021-10-07T12:23
2021-10-07T12:26
технологии
россия
центр речевых технологий (црт)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Биометрические данные в принципе невозможно украсть, а современные технологии позволяют успешно бороться с их незаконным использованием, рассказал РИА Новости гендиректор группы компаний ЦРТ (специализируется на системах распознавания голоса, синтеза речи, записи, анализа, идентификации лица и голоса) Дмитрий Дырмовский."И пароль, и паспорт, и другие средства идентификации на основе какой-либо информации могут быть скопированы в полной мере, чего нельзя сказать о биометрии. Безусловно, есть попытки воспроизведения биометрии: например, взять фото из открытых данных в социальной сети, выдав за биометрический слепок, но такие попытки можно вычислить современными техническими средствами liveness detection и предотвратить", - подчеркнул эксперт.Усилить защиту биометрии от попыток взлома поможет использование нескольких биометрических модальностей, пояснил эксперт: например, лица и голоса (двухфакторная, мультимодальная биометрия), с обязательным использованием технологий антиспуфинга - защиты от взлома. "Также важно обращать внимание на опыт конкретного поставщика биометрических решений: большое количество реализованных проектов подтвердит экспертизу и опыт в грамотной интеграции решения в инфраструктуру, опыт имплементации в соответствующие контуры защиты, что критично важно", - добавил Дырмовский.Преимуществ использования биометрии много, в целом это безопасность, комфорт и удобство, рассуждает эксперт. Мы уже давно разблокируем смартфоны "по лицу", проходим в офисы и фитнес-центры с помощью биометрических турникетов, не боясь забыть пропуск, и, что важно в период сложной эпидемической обстановки – бесконтактно. "В финтехе, телекоме, девелопменте биометрия позволяет дистанционно подтверждать личность клиента и совершать необходимые операции. Пандемия только усилила тренд дистанционного обслуживания, что спровоцировала спрос на биометрические решения", - перечислил Дырмовский.Перспективные направления использования биометрии – государственные биометрические системы, которые создают разные страны по всему миру, уверен эксперт. Он считает, что однозначно будет усиливаться тренд внедрения голосовой и лицевой биометрии в финтехе, телекоме, девелопменте, где идентификация клиентов с помощью биометрии позволит получать услуги дистанционно, а также улучшать качество обслуживания, с учетом персональных предпочтений клиента, узнавая его по лицу и голосу.
https://ria.ru/20211007/biometriya-1753449451.html
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технологии, россия, центр речевых технологий (црт)
12:23 07.10.2021 (обновлено: 12:26 07.10.2021)
Хранение биометрических данных безопасно, заявил эксперт
Гендиректор ЦРТ Дырмовский: биометрические данные принципиально нельзя украсть
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Биометрические данные в принципе невозможно украсть, а современные технологии позволяют успешно бороться с их незаконным использованием, рассказал РИА Новости гендиректор группы компаний ЦРТ
(специализируется на системах распознавания голоса, синтеза речи, записи, анализа, идентификации лица и голоса) Дмитрий Дырмовский.
"Биометрические данные принципиально нельзя украсть, в отличие, к примеру, от классических средств: пароля, который до сих пор могут хранить рядом с банковской картой, или паспорта. Как средства аутентификации данные паспорта могут быть скомпрометированы. Например, мы не обладаем информацией том, где еще могут быть использоваться данные нашего паспорта, когда мы регистрируемся в отель", - заявил эксперт.
"И пароль, и паспорт, и другие средства идентификации на основе какой-либо информации могут быть скопированы в полной мере, чего нельзя сказать о биометрии. Безусловно, есть попытки воспроизведения биометрии: например, взять фото из открытых данных в социальной сети, выдав за биометрический слепок, но такие попытки можно вычислить современными техническими средствами liveness detection и предотвратить", - подчеркнул эксперт.
Усилить защиту биометрии от попыток взлома поможет использование нескольких биометрических модальностей, пояснил эксперт: например, лица и голоса (двухфакторная, мультимодальная биометрия), с обязательным использованием технологий антиспуфинга - защиты от взлома. "Также важно обращать внимание на опыт конкретного поставщика биометрических решений: большое количество реализованных проектов подтвердит экспертизу и опыт в грамотной интеграции решения в инфраструктуру, опыт имплементации в соответствующие контуры защиты, что критично важно", - добавил Дырмовский.
Преимуществ использования биометрии много, в целом это безопасность, комфорт и удобство, рассуждает эксперт. Мы уже давно разблокируем смартфоны "по лицу", проходим в офисы и фитнес-центры с помощью биометрических турникетов, не боясь забыть пропуск, и, что важно в период сложной эпидемической обстановки – бесконтактно. "В финтехе, телекоме, девелопменте биометрия позволяет дистанционно подтверждать личность клиента и совершать необходимые операции. Пандемия только усилила тренд дистанционного обслуживания, что спровоцировала спрос на биометрические решения", - перечислил Дырмовский.
Перспективные направления использования биометрии – государственные биометрические системы, которые создают разные страны по всему миру, уверен эксперт. Он считает, что однозначно будет усиливаться тренд внедрения голосовой и лицевой биометрии в финтехе, телекоме, девелопменте, где идентификация клиентов с помощью биометрии позволит получать услуги дистанционно, а также улучшать качество обслуживания, с учетом персональных предпочтений клиента, узнавая его по лицу и голосу.
"Большие перспективы внедрения в аэропортах: пассажир, который согласился сдать свои биометрические данные, может проходить контроль перед посадкой на рейс "по лицу", значительно упрощая формальные процедуры. Все больше офисов и промышленных предприятий используют биометрические системы контроля и управления доступом. Проход "по лицу" - бесконтактный, что актуально в период пандемии, технологично и просто – не требует пропуска", - заключил он.