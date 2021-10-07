https://ria.ru/20211007/biometriya-1753483551.html

Хранение биометрических данных безопасно, заявил эксперт

Хранение биометрических данных безопасно, заявил эксперт - РИА Новости, 07.10.2021

Хранение биометрических данных безопасно, заявил эксперт

Биометрические данные в принципе невозможно украсть, а современные технологии позволяют успешно бороться с их незаконным использованием, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T12:23

2021-10-07T12:23

2021-10-07T12:26

технологии

россия

центр речевых технологий (црт)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Биометрические данные в принципе невозможно украсть, а современные технологии позволяют успешно бороться с их незаконным использованием, рассказал РИА Новости гендиректор группы компаний ЦРТ (специализируется на системах распознавания голоса, синтеза речи, записи, анализа, идентификации лица и голоса) Дмитрий Дырмовский."И пароль, и паспорт, и другие средства идентификации на основе какой-либо информации могут быть скопированы в полной мере, чего нельзя сказать о биометрии. Безусловно, есть попытки воспроизведения биометрии: например, взять фото из открытых данных в социальной сети, выдав за биометрический слепок, но такие попытки можно вычислить современными техническими средствами liveness detection и предотвратить", - подчеркнул эксперт.Усилить защиту биометрии от попыток взлома поможет использование нескольких биометрических модальностей, пояснил эксперт: например, лица и голоса (двухфакторная, мультимодальная биометрия), с обязательным использованием технологий антиспуфинга - защиты от взлома. "Также важно обращать внимание на опыт конкретного поставщика биометрических решений: большое количество реализованных проектов подтвердит экспертизу и опыт в грамотной интеграции решения в инфраструктуру, опыт имплементации в соответствующие контуры защиты, что критично важно", - добавил Дырмовский.Преимуществ использования биометрии много, в целом это безопасность, комфорт и удобство, рассуждает эксперт. Мы уже давно разблокируем смартфоны "по лицу", проходим в офисы и фитнес-центры с помощью биометрических турникетов, не боясь забыть пропуск, и, что важно в период сложной эпидемической обстановки – бесконтактно. "В финтехе, телекоме, девелопменте биометрия позволяет дистанционно подтверждать личность клиента и совершать необходимые операции. Пандемия только усилила тренд дистанционного обслуживания, что спровоцировала спрос на биометрические решения", - перечислил Дырмовский.Перспективные направления использования биометрии – государственные биометрические системы, которые создают разные страны по всему миру, уверен эксперт. Он считает, что однозначно будет усиливаться тренд внедрения голосовой и лицевой биометрии в финтехе, телекоме, девелопменте, где идентификация клиентов с помощью биометрии позволит получать услуги дистанционно, а также улучшать качество обслуживания, с учетом персональных предпочтений клиента, узнавая его по лицу и голосу.

https://ria.ru/20211007/biometriya-1753449451.html

https://ria.ru/20211006/rostelekom-1753354442.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, россия, центр речевых технологий (црт)