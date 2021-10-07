Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211007/belorussiya-1753597066.html
На границе Белоруссии и Литвы погиб мигрант
На границе Белоруссии и Литвы погиб мигрант - РИА Новости, 07.10.2021
На границе Белоруссии и Литвы погиб мигрант
В Витебской области Белоруссии у границы с Литвой 5 октября обнаружили умершего мигранта, сообщила официальный представитель СК Оксана Лазько в эфире канала... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T22:55
2021-10-07T23:16
в мире
белоруссия
минск
латвия
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747090104_0:403:2924:2048_1920x0_80_0_0_9cf0951217bc0a4776a21870ce613b31.jpg
МИНСК, 7 окт — РИА Новости. В Витебской области Белоруссии у границы с Литвой 5 октября обнаружили умершего мигранта, сообщила официальный представитель СК Оксана Лазько в эфире канала "Беларусь 1".Она уточнила, что на месте нашли банковские карты, смартфон и документы на имя гражданина Шри-Ланки 29 лет.В свою очередь, представитель Полоцкого пограничного отряда Денис Глебко сообщил, что умерший мигрант "входил в группу лиц, которую литовские силовики пытались неоднократно незаконно вытеснить" на территорию Белоруссии.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании кризиса. Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у страны нет "ни денег, ни сил", чтобы сдерживать поток людей.
https://ria.ru/20210929/forma-1752365002.html
белоруссия
минск
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747090104_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_5a25ec41fd5145153eae0dc80f4548f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко
22:55 07.10.2021 (обновлено: 23:16 07.10.2021)
 
На границе Белоруссии и Литвы погиб мигрант

СК Белоруссии выясняет обстоятельства смерти мигранта, обнаруженного у границы с Литвой

© AP Photo / Mindaugas KulbisЛитовский пограничник патрулирует границу с Белоруссией
Литовский пограничник патрулирует границу с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 окт — РИА Новости. В Витебской области Белоруссии у границы с Литвой 5 октября обнаружили умершего мигранта, сообщила официальный представитель СК Оксана Лазько в эфире канала "Беларусь 1".
Она уточнила, что на месте нашли банковские карты, смартфон и документы на имя гражданина Шри-Ланки 29 лет.
"Следователи опросили местных жителей. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поручена Государственному комитету судебных экспертиз. По данному факту Брасловским районным комитетом проводится проверка", — добавила Лазько.
В свою очередь, представитель Полоцкого пограничного отряда Денис Глебко сообщил, что умерший мигрант "входил в группу лиц, которую литовские силовики пытались неоднократно незаконно вытеснить" на территорию Белоруссии.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании кризиса. Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у страны нет "ни денег, ни сил", чтобы сдерживать поток людей.
Польские пограничники и группа мигрантов, застрявших на границе между Беларусью и Польшей возле села Уснарж-Горный, Польша - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 17:45
В Белоруссии объяснили, зачем раздали мигрантам форму пограничников
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34СМИ назвало товары с максимальным ростом цен к концу года
04:29На Амурском ГПЗ произошел взрыв газа с возгоранием
04:15Нужно ли выключать геолокацию в своем смартфоне? Эксперт дал четкий ответ
04:11Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек
04:07В Польше рассказали, как "удар по Москве" обогатит россиян
03:42Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
03:35Экологи узнали, каких отходов больше всего на полигонах в России
03:35Россиянам посоветовали продукт для восстановления работы кишечника
03:27Врач рассказал, как укрепить иммунитет без БАДов
03:16Аналитик спрогнозировала, что будет с рублем к Новому году
03:06Россия приступила к модернизации космической системы наведения
03:02Выполнен первый в истории чартерный рейс из Владивостока в Египет
03:00Агроном предупредил об опасности комнатных растений для детей
02:49Мать дагестанца, напавшего на пассажира метро, раскрыла свою версию драки
02:40Диетолог рассказала, что будет, если есть йогурт каждый день
02:38В Европе раскрыли причину газового кризиса
02:36Защита топ-менеджера "Новатэка" потребовала закрыть его дело
02:15Экономист предупредил о грядущем подорожании картофеля
02:15Врач рассказала, с чем связана высокая смертность от COVID-19
01:48В Латвии невакцинированным запретили посещать магазины
Лента новостейМолния