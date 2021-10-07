https://ria.ru/20211007/belorussiya-1753597066.html
На границе Белоруссии и Литвы погиб мигрант
На границе Белоруссии и Литвы погиб мигрант - РИА Новости, 07.10.2021
На границе Белоруссии и Литвы погиб мигрант
В Витебской области Белоруссии у границы с Литвой 5 октября обнаружили умершего мигранта, сообщила официальный представитель СК Оксана Лазько в эфире канала... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T22:55
2021-10-07T22:55
2021-10-07T23:16
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александр лукашенко
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МИНСК, 7 окт — РИА Новости. В Витебской области Белоруссии у границы с Литвой 5 октября обнаружили умершего мигранта, сообщила официальный представитель СК Оксана Лазько в эфире канала "Беларусь 1".Она уточнила, что на месте нашли банковские карты, смартфон и документы на имя гражданина Шри-Ланки 29 лет.В свою очередь, представитель Полоцкого пограничного отряда Денис Глебко сообщил, что умерший мигрант "входил в группу лиц, которую литовские силовики пытались неоднократно незаконно вытеснить" на территорию Белоруссии.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании кризиса. Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у страны нет "ни денег, ни сил", чтобы сдерживать поток людей.
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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко
22:55 07.10.2021 (обновлено: 23:16 07.10.2021)
На границе Белоруссии и Литвы погиб мигрант
СК Белоруссии выясняет обстоятельства смерти мигранта, обнаруженного у границы с Литвой