https://ria.ru/20211007/belorussiya-1753597066.html

На границе Белоруссии и Литвы погиб мигрант

На границе Белоруссии и Литвы погиб мигрант - РИА Новости, 07.10.2021

На границе Белоруссии и Литвы погиб мигрант

В Витебской области Белоруссии у границы с Литвой 5 октября обнаружили умершего мигранта, сообщила официальный представитель СК Оксана Лазько в эфире канала... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T22:55

2021-10-07T22:55

2021-10-07T23:16

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белоруссия

минск

латвия

александр лукашенко

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МИНСК, 7 окт — РИА Новости. В Витебской области Белоруссии у границы с Литвой 5 октября обнаружили умершего мигранта, сообщила официальный представитель СК Оксана Лазько в эфире канала "Беларусь 1".Она уточнила, что на месте нашли банковские карты, смартфон и документы на имя гражданина Шри-Ланки 29 лет.В свою очередь, представитель Полоцкого пограничного отряда Денис Глебко сообщил, что умерший мигрант "входил в группу лиц, которую литовские силовики пытались неоднократно незаконно вытеснить" на территорию Белоруссии.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании кризиса. Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у страны нет "ни денег, ни сил", чтобы сдерживать поток людей.

https://ria.ru/20210929/forma-1752365002.html

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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко