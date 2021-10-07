10:01 07.10.2021 (обновлено: 10:46 07.10.2021)
В Белоруссии возбудили уголовное дело против сотрудников tut.by
СК Белоруссии возбудил уголовное дело против сотрудников tut.by из-за разжигания вражды
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники Следственного комитета Республики Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что возбудил против ряда сотрудников компании "Тут Бай Медиа", которой принадлежал популярный в стране новостной портал tut.by, уголовное дело о разжигании вражды.
В мае пресс-служба комитета госконтроля (КГК) Белоруссии сообщила, что в отношении должностных лиц tut.by возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Были задержаны 15 человек, в том числе и не являющиеся сотрудниками компании. Большинство фигурантов дела содержатся под стражей в рамках уголовного дела о неуплате налогов.
"Главным следственным управлением Следственного комитета Республики Беларусь в отношении должностных лиц и работников "Тут Бай Медиа" и иных лиц возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц) уголовного кодекса Беларуси", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Ранее министерство информации Белоруссии заявило, что доступ к порталу tut.by и его копиям ограничен в стране на основании уведомления генпрокуратуры, которая установила многочисленные факты нарушений закона республики о СМИ. При этом МВД Белоруссии в июне обратилось в суд с целью признания экстремистской информационной продукции tut.by, включая материалы портала, его аккаунтов в соцсетях. Также ведомство просило мининформ включить материалы в республиканский список экстремистских и принять меры по ограничению доступа к ним.
В августе суд Центрального района Минска по заявлению МВД вынес решение о признании экстремистскими медиа-ресурса tut.by и его аналогов в соцсетях и мессенджерах. В список запрещенных попали интернет-ресурсы tut.bу, zеrkаlо.iо, их аналоги в Telegram, Viber, Twitter, страницы в Instagram, Facebook, "ВКонтакте", TikTok, а также мобильные приложения для смартфонов.
До этого экономический суд Минска принял решение на основании иска мининформа Белоруссии лишить tut.by статуса сетевого издания, которым он фактически приравнивался к СМИ. Новостной ресурс tut.by являлся одним из наиболее крупных и популярных в Белоруссии, в том числе активно освещал проходившие после президентских выборов протесты оппозиции. После блокировки сайта редакция ресурса сконцентрировалась на работе в соцсетях. В рамках уголовного дела вся документация и серверы портала были изъяты, офис опечатан, из-за заблокированных счетов сотрудники компании были уволены, а аренда офиса прекращена. Некоторые сотрудники выехали за пределы Белоруссии. Часть членов команды tut.by запустила 8 июля новый проект вне белорусского сегмента интернета zеrkаlо.iо, доступ к которому в Белоруссии вскоре был заблокирован.
18 мая, 13:13В Белоруссии ограничили доступ к порталу tut.by