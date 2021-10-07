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На Украине сообщили о заинтересованности Турции в производстве Bayraktar
На Украине сообщили о заинтересованности Турции в производстве Bayraktar - РИА Новости, 07.10.2021
На Украине сообщили о заинтересованности Турции в производстве Bayraktar
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу вопросы производства беспилотников Bayraktar на Украине,... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:44
2021-10-07T15:17
украина
турция
мид украины
в мире
киев
министерство обороны украины
мевлют чавушоглу
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу вопросы производства беспилотников Bayraktar на Украине, в этом вопросе Турция заинтересована возможностями украинского авиапредприятия "Антонов".Чавушоглу в четверг начал свой двухдневный визит на Украину.Ранее пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что минобороны Украины и турецкая Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева.
https://ria.ru/20210923/bayraktar-1751388454.html
https://ria.ru/20201126/oruzhie-1586510824.html
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украина, турция, мид украины, в мире, киев, министерство обороны украины, мевлют чавушоглу, дмитрий кулеба
14:44 07.10.2021 (обновлено: 15:17 07.10.2021)
 
На Украине сообщили о заинтересованности Турции в производстве Bayraktar

Глава МИД Украины Кулеба: Турция интересуется производством Bayraktar на заводе "Антонов"

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу вопросы производства беспилотников Bayraktar на Украине, в этом вопросе Турция заинтересована возможностями украинского авиапредприятия "Антонов".
Чавушоглу в четверг начал свой двухдневный визит на Украину.
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"Другие вопросы, которые мы сегодня обсуждали, безусловно, это дальнейшие шаги развития военно-технического сотрудничества, в частности, производство беспилотников Bayraktar на Украине. Турция интересуется возможностями украинского "Антонова", - сказал Кулеба на брифинге в четверг.
Ранее пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что минобороны Украины и турецкая Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева.
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УкраинаТурцияМИД УкраиныВ миреКиевМинистерство обороны УкраиныМевлют ЧавушоглуДмитрий Кулеба
 
 
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