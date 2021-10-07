https://ria.ru/20211007/bayraktar-1753515488.html

На Украине сообщили о заинтересованности Турции в производстве Bayraktar

На Украине сообщили о заинтересованности Турции в производстве Bayraktar - РИА Новости, 07.10.2021

На Украине сообщили о заинтересованности Турции в производстве Bayraktar

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу вопросы производства беспилотников Bayraktar на Украине,... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T14:44

2021-10-07T14:44

2021-10-07T15:17

украина

турция

мид украины

в мире

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министерство обороны украины

мевлют чавушоглу

дмитрий кулеба

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КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу вопросы производства беспилотников Bayraktar на Украине, в этом вопросе Турция заинтересована возможностями украинского авиапредприятия "Антонов".Чавушоглу в четверг начал свой двухдневный визит на Украину.Ранее пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что минобороны Украины и турецкая Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева.

https://ria.ru/20210923/bayraktar-1751388454.html

https://ria.ru/20201126/oruzhie-1586510824.html

украина

турция

киев

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украина, турция, мид украины, в мире, киев, министерство обороны украины, мевлют чавушоглу, дмитрий кулеба