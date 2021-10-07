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https://ria.ru/20211007/barmen-1753576929.html
Коллеги бармена, избитого дагестанцами в метро, испугались его потерять
Коллеги избитого в московском метро бармена рассказали, какой он в жизни - РИА Новости, 07.10.2021
Коллеги бармена, избитого дагестанцами в метро, испугались его потерять
Позитивный, дружелюбный и неконфликтный, отлично готовит кофе - так охарактеризовали коллеги Романа Ковалева, попавшего в больницу после драки с тремя... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T19:20
2021-10-07T20:20
происшествия
москва
россия
избиение пассажира в московском метро
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Позитивный, дружелюбный и неконфликтный, отлично готовит кофе - так охарактеризовали коллеги Романа Ковалева, попавшего в больницу после драки с тремя хулиганами в московском метро. Бар, где он работает, окажет Роману материальную помощь, рассказали корреспонденту РИА Новости представители заведения и коллеги пострадавшего.Как рассказал арт-директор бара Игорь, коллеги ждут Романа сразу же после выздоровления. Об увольнении, подчеркнул он, речи не идет."Он одна из сильнейших единиц нашего заведения. Терять хорошего работника просто невыгодно. Плюс к этому он очень хороший человек, очень добрый, выполняющий идеально все поставленные ему задачи", - также рассказал Игорь.Он отметил, что тот факт, что Роман сейчас на больничном, это "большая потеря" для заведения, но его ждут назад. Возвращение планируют отпраздновать только в кругу коллектива.Арт-директор также рассказал, что сразу после избиения с Романом вышли на связь, персонал собрал ему деньги, сам бар также выделил ему материальную помощь."Он сделал героический поступок. Мы очень ждем его обратно. Без него скучно. Это человек, который приходил на работу и заряжал своим позитивом все заведение", - также рассказал арт-директор Игорь."Ромка у нас позитив, трудолюбив, всегда доброжелательный. Неудивительно то, что он заступился за девушку, я думаю, в дальнейшем он бы повторил этот поступок", - рассказала одна из коллег бармена, менеджер Ирина. При этом она отметила, что никогда не видела, чтобы Роман с кем-либо конфликтовал. По её словам, когда коллеги узнали о произошедшем, у всех был шок, но в то же время и гордость, поскольку, по её мнению, не каждый человек так заступится за незнакомую девушку."Он прекрасно делает кофе, и у него потрясающий дайкири", - также рассказала девушка.Другой коллега Романа, бармен, охарактеризовал его как "активного, добродушного и неконфликтного" и всегда все решающего диалогом.На вопрос о том, ожидал ли он, что Роман так заступится за девушку в метро, бармен ответил: "На самом деле да. Заступился он в общем-то словесно. Получилось так, что на словесную перепалку не готовы были те ребята". В работе молодой бармен охарактеризовал коллегу как артистичного и харизматичного человека.
https://ria.ru/20211007/izbienie-1753554934.html
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"Активный, добродушный, неконфликтный" – коллеги о Романе Ковалеве
Позитивный, дружелюбный и неконфликтный, отлично готовит кофе – так охарактеризовали коллеги Романа Ковалева, попавшего в больницу после драки с тремя хулиганами в московском метро. Бар, где он работает, окажет Роману материальную помощь, рассказали корреспонденту РИА Новости представители заведения и коллеги пострадавшего.
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происшествия, москва, россия, избиение пассажира в московском метро
19:20 07.10.2021 (обновлено: 20:20 07.10.2021)
 
Коллеги избитого в московском метро бармена рассказали, какой он в жизни

Коллеги избитого в московском метро бармена рассказали, какой он в работе и в жизни

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Позитивный, дружелюбный и неконфликтный, отлично готовит кофе - так охарактеризовали коллеги Романа Ковалева, попавшего в больницу после драки с тремя хулиганами в московском метро. Бар, где он работает, окажет Роману материальную помощь, рассказали корреспонденту РИА Новости представители заведения и коллеги пострадавшего.
Как рассказал арт-директор бара Игорь, коллеги ждут Романа сразу же после выздоровления. Об увольнении, подчеркнул он, речи не идет.
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"Он одна из сильнейших единиц нашего заведения. Терять хорошего работника просто невыгодно. Плюс к этому он очень хороший человек, очень добрый, выполняющий идеально все поставленные ему задачи", - также рассказал Игорь.
Он отметил, что тот факт, что Роман сейчас на больничном, это "большая потеря" для заведения, но его ждут назад. Возвращение планируют отпраздновать только в кругу коллектива.
Арт-директор также рассказал, что сразу после избиения с Романом вышли на связь, персонал собрал ему деньги, сам бар также выделил ему материальную помощь.
"Он сделал героический поступок. Мы очень ждем его обратно. Без него скучно. Это человек, который приходил на работу и заряжал своим позитивом все заведение", - также рассказал арт-директор Игорь.
"Ромка у нас позитив, трудолюбив, всегда доброжелательный. Неудивительно то, что он заступился за девушку, я думаю, в дальнейшем он бы повторил этот поступок", - рассказала одна из коллег бармена, менеджер Ирина. При этом она отметила, что никогда не видела, чтобы Роман с кем-либо конфликтовал. По её словам, когда коллеги узнали о произошедшем, у всех был шок, но в то же время и гордость, поскольку, по её мнению, не каждый человек так заступится за незнакомую девушку.
"Он прекрасно делает кофе, и у него потрясающий дайкири", - также рассказала девушка.
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Другой коллега Романа, бармен, охарактеризовал его как "активного, добродушного и неконфликтного" и всегда все решающего диалогом.
На вопрос о том, ожидал ли он, что Роман так заступится за девушку в метро, бармен ответил: "На самом деле да. Заступился он в общем-то словесно. Получилось так, что на словесную перепалку не готовы были те ребята". В работе молодой бармен охарактеризовал коллегу как артистичного и харизматичного человека.
 
ПроисшествияМоскваРоссияИзбиение пассажира в московском метро
 
 
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