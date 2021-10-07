https://ria.ru/20211007/aukus-1753438780.html

В МИД рассказали, какие угрозы исходят от партнерства AUKUS

В МИД рассказали, какие угрозы исходят от партнерства AUKUS - РИА Новости, 07.10.2021

В МИД рассказали, какие угрозы исходят от партнерства AUKUS

Партнерство AUKUS, созданное США, Великобританией и Австралией, не будет способствовать укреплению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО),... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T00:42

2021-10-07T00:42

2021-10-07T00:50

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ООН, 7 окт – РИА Новости. Партнерство AUKUS, созданное США, Великобританией и Австралией, не будет способствовать укреплению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), говорится в заявлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, которое зачитали на заседании Первого комитета ГА ООН.Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в разговоре с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн выразил сожаление, что новое партнерство AUKUS исключает страны ЕС.

https://ria.ru/20211004/aukus-1752944444.html

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в мире, сша, франция, мид франции‎, магатэ, евросоюз, жан-ив ле дриан, владимир ермаков, жозеп боррель, россия