00:42 07.10.2021 (обновлено: 00:50 07.10.2021)
В МИД рассказали, какие угрозы исходят от партнерства AUKUS
Дипломат Ермаков заявил, что партнерства AUKUS не будет способствовать укреплению ДНЯО
ООН, 7 окт – РИА Новости. Партнерство AUKUS, созданное США, Великобританией и Австралией, не будет способствовать укреплению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), говорится в заявлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, которое зачитали на заседании Первого комитета ГА ООН.
"Мы изучаем возможные последствия создания трехстороннего партнерства AUKUS. Уже сейчас очевидным является то, что такое партнерство не будет способствовать укреплению ДНЯО. Оно может создать весьма негативный прецедент в части осуществления гарантий МАГАТЭ, а также в контексте участия Австралии в Договоре Раротонга", - процитировал член российской делегации.
Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в разговоре с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн выразил сожаление, что новое партнерство AUKUS исключает страны ЕС.
4 октября, 10:32AUKUS не создает рисков для ДВЗЯИ, заявил глава организации